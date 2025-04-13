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Önce Babası Şimdi Kendisi: TRT 1 Dizisi 'Bir Zaman İstanbul' Kadrosunda Beklenmedik Ayrılık!

Önce Babası Şimdi Kendisi: TRT 1 Dizisi 'Bir Zaman İstanbul' Kadrosunda Beklenmedik Ayrılık!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.04.2025 - 10:02

Cuma akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Bir Zaman İstanbul' dizisi son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Başrollerinde Alina Boz ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı dizi oyuncu kadrosundaki değişikliklerle gündeme geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir Zamanlar İstanbul'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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"Çağdaş bir Köroğlu hikayesi" denilerek izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar İstanbul TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

"Çağdaş bir Köroğlu hikayesi" denilerek izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar İstanbul TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

Her cuma akşamı ekranlara gelen aksiyon dolu dizi Ramazan Bayramı dolayısıyla iptal edilmişti. Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı Bir Zamanlar İstanbul son olarak 11 Nisan'da 9. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. 

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisinde rol alan Murat Daltaban, dün boykot çağrısında bulunmuştu. Aybüke Pusat'ın kadro dışı bırakılmasının ardından Murat Daltaban'la ilgili de bir gelişme yaşandı.

Son dönemlerde oyuncu kadrosunda yaşanan değişiklikler nedeniyle adından söz ettiren dizi cephesinde hareketlilik devam ediyor.

Son dönemlerde oyuncu kadrosunda yaşanan değişiklikler nedeniyle adından söz ettiren dizi cephesinde hareketlilik devam ediyor.

Dizi oyuncularından Murat Daltaban'ın boykot çağrılarına destek verdiği için Bir İstanbul Masalı kadrosundan çıkarıldığı öne sürülmüştü. 

Dizinin resmi Instagram hesabı ünlü oyuncuyu takipten çıkması Daltaban'ın Aybüke Pusat'la aynı kaderi paylaştığına işaret edilmişti. Ancak yapım şirketi tarafından gelen bir açıklamayla, oyuncunun diziden ayrılışının bu olaylarla bağlantılı olmadığı ifade edildi. 

Şirketten yapılan açıklamasında, Murat Daltaban’ın vedasının yaklaşık on gün önce planlandığı ve senaryodaki değişiklikler nedeniyle karakterin hikayesinin sona erdiğinin altı çizildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir Zamanlar İstanbul'da yine bir ayrılık yaşanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir Zamanlar İstanbul'da yine bir ayrılık yaşanıyor.

Bozdağ Film imzalı dizide 'Ogün' karakterine hayat veren Ümit Kantarcılar ekibe veda edecek. Yönetmenliğini Volkan Keskin’in üstlendiği dizide Ogün'ün hikayesi bittiği için ayrılacağı belirtildi. 

'Kenan’a hayat veren Murat Daltaban da Ümit Kantarcılar'ın canlandırdığı 'Ogün'ün babasıydı. Yani baba ve oğul birer hafta arayla diziye veda etti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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