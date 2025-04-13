Önce Babası Şimdi Kendisi: TRT 1 Dizisi 'Bir Zaman İstanbul' Kadrosunda Beklenmedik Ayrılık!
Cuma akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Bir Zaman İstanbul' dizisi son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Başrollerinde Alina Boz ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı dizi oyuncu kadrosundaki değişikliklerle gündeme geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir Zamanlar İstanbul'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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"Çağdaş bir Köroğlu hikayesi" denilerek izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar İstanbul TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.
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Son dönemlerde oyuncu kadrosunda yaşanan değişiklikler nedeniyle adından söz ettiren dizi cephesinde hareketlilik devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir Zamanlar İstanbul'da yine bir ayrılık yaşanıyor.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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