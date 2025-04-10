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TRT Dizisinden Çıkarılmışlardı: Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun Yerine Gelen İsimler Belli Oldu!

TRT Dizisinden Çıkarılmışlardı: Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun Yerine Gelen İsimler Belli Oldu!

TRT Boykot
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.04.2025 - 23:55

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı yüzünden Teşkilat kadrosundan çıkarılması ortalığı ayağa kaldırmıştı. TRT 1 dizisinin kadrosundan çıkarılan Pusat'a destek olup bir yandan da boykot çağrılarına destek veren ünlüler de olmuştu. Bu isimler arasında yer alan Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da TRT tabii'nin 'Muhabir dizisinin kadrolarından çıkarılmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yerine gelen oyuncular da netlik kazandı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinden sonra gündeme oturan 2 Nisan boykotu ülke genelinde büyük ses getirmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinden sonra gündeme oturan 2 Nisan boykotu ülke genelinde büyük ses getirmişti.

Tüketim boykotunu destekleyen birçok ünlü isim oldu. Kimileri sokaklara inerken kimileri de sosyal medyalarından paylaşımlarda bulundu. Aybüke Pusat da Instagram hesabından boykotu destekleyen bir hikaye paylaştı. 

Bunun ardından TRT 1'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Pusat'ın başına gelenler tepkilerin odağı oldu. Pek çok ünlü de Aybüke Pusat'a desteklerini esirgemedi. Bir yandan Pusat'ı destekleyip bir yanandan da boykot çağrısı yapan Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da TRT tabii'nin 'Muhabir' dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Aynı zamanda Aybüke Pusat'ın sevgilisi olan Andıç ile Gümülcinelioğlu'nun kadro dışı kalması ortalığı daha da hareketlendirdi.

Aynı zamanda Aybüke Pusat'ın sevgilisi olan Andıç ile Gümülcinelioğlu'nun kadro dışı kalması ortalığı daha da hareketlendirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tabii platformu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Muhabir 'Uğur' karakterine hayat veren ve çekilen 2 günlük sahneleri çöpe atılan Furkan Andıç'ın yerine Mekin Sezer getirildi. 

Editör 'Duygu Bilgin' karakterini canlandırması beklenen Başak Gümülcinelioğlu'nun yerine de Ilgaz Kaya’yla el sıkışıldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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