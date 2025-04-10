TRT Dizisinden Çıkarılmışlardı: Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun Yerine Gelen İsimler Belli Oldu!

Tüketim boykotunu destekleyen birçok ünlü isim oldu. Kimileri sokaklara inerken kimileri de sosyal medyalarından paylaşımlarda bulundu. Aybüke Pusat da Instagram hesabından boykotu destekleyen bir hikaye paylaştı.

Bunun ardından TRT 1'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Pusat'ın başına gelenler tepkilerin odağı oldu. Pek çok ünlü de Aybüke Pusat'a desteklerini esirgemedi. Bir yandan Pusat'ı destekleyip bir yanandan da boykot çağrısı yapan Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da TRT tabii'nin 'Muhabir' dizisinin kadrosundan çıkarıldı.