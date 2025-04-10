TRT Dizisinden Çıkarılmışlardı: Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun Yerine Gelen İsimler Belli Oldu!
Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı yüzünden Teşkilat kadrosundan çıkarılması ortalığı ayağa kaldırmıştı. TRT 1 dizisinin kadrosundan çıkarılan Pusat'a destek olup bir yandan da boykot çağrılarına destek veren ünlüler de olmuştu. Bu isimler arasında yer alan Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da TRT tabii'nin 'Muhabir dizisinin kadrolarından çıkarılmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yerine gelen oyuncular da netlik kazandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinden sonra gündeme oturan 2 Nisan boykotu ülke genelinde büyük ses getirmişti.
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Aynı zamanda Aybüke Pusat'ın sevgilisi olan Andıç ile Gümülcinelioğlu'nun kadro dışı kalması ortalığı daha da hareketlendirdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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