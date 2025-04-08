TRT Tabii Dizisi Modern Doğu Masalları'nda Caner Cindoruk'un Partneri Belli Oldu!
TRT Tabii Dizisi Modern Doğu Masalları'nda Caner Cindoruk'un Partneri Belli Oldu!
TRT Tabii'de yayınlanacak Modern Doğu Masalları isimli dizi projesinin ikinci sezon hazırlıkları devam ediyor. İlk sezonuyla büyük ilgi gören dizinin kadrosunda yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Caner Cindoruk'un dizide partneri belli oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Hikayesiyle gönüllere dokunan Gönül Dağı'nın yapımcısı Ferhat Eşsiz, TRT tabii'nin “Modern Doğu Masalları” dizisinin ikinci sezon hazırlığını yapıyor.
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Geçtiğimiz aylarda dizinin kadrosunda yeni gelişmeler yaşanmış ve Caner Cindoruk dizinin ikinci sezonuna dahil olmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Caner Cindoruk'un Modern Doğu Masalları dizisindeki partneri belli oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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