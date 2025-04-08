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TRT Tabii Dizisi Modern Doğu Masalları'nda Caner Cindoruk'un Partneri Belli Oldu!

TRT Tabii Dizisi Modern Doğu Masalları'nda Caner Cindoruk'un Partneri Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.04.2025 - 17:26

TRT Tabii'de yayınlanacak Modern Doğu Masalları isimli dizi projesinin ikinci sezon hazırlıkları devam ediyor. İlk sezonuyla büyük ilgi gören dizinin kadrosunda yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Caner Cindoruk'un dizide partneri belli oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Hikayesiyle gönüllere dokunan Gönül Dağı'nın yapımcısı Ferhat Eşsiz, TRT tabii'nin “Modern Doğu Masalları” dizisinin ikinci sezon hazırlığını yapıyor.

Hikayesiyle gönüllere dokunan Gönül Dağı'nın yapımcısı Ferhat Eşsiz, TRT tabii'nin “Modern Doğu Masalları” dizisinin ikinci sezon hazırlığını yapıyor.

İlk sezonuyla dikkat çeken Modern Doğu Masalları'nın konusunu böyle bırakalım:

Halil ve İbrahim adlı kardeşler, babalarının ardından kalan vasiyetin gizemli izini sürerken, Anadolu'nun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarlar. Bu, sadece bir vasiyetin peşinden gitmekten daha fazlasıdır; bu aynı zamanda onları, dolu dolu yaşanmış hikayelerle bezeli Anadolu'nun etkileyici dünyasıyla tanıştırır. Kardeşler, bu yolculuk esnasında babalarının geçmişinden kalan sırlarla karşılaşmanın yanı sıra, kendi hakkında bilmedikleri gerçeklerle de yüzleşirler. Bu, onların sadece bir vasiyetin peşinden gitmekten öte, kendilerini ve aile geçmişlerini daha derinden anlama yolculuğuna çıktıkları bir süreçtir.

Geçtiğimiz aylarda dizinin kadrosunda yeni gelişmeler yaşanmış ve Caner Cindoruk dizinin ikinci sezonuna dahil olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda dizinin kadrosunda yeni gelişmeler yaşanmış ve Caner Cindoruk dizinin ikinci sezonuna dahil olmuştu.

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Volkan' karakteriyle yıldızını epey parlatan Caner Cindoruk, Modern Doğu Masalları’na 'Halil Komiser' karakteriyle dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Caner Cindoruk'un Modern Doğu Masalları dizisindeki partneri belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Caner Cindoruk'un Modern Doğu Masalları dizisindeki partneri belli oldu.

Başrolde Caner Cindoruk ve Bertan Asllani‘nin yer aldığı dijital platform dizisinin kadrosuna son olarak Vildan Atasever katıldı.

En son 2023'de final yapan Kasaba Doktoru dizisiyle izlediğimiz Vildan Atasever, dizide Caner Cindoruk‘un canlandırdığı Halil’in eşi 'Aslı’ya hayat verecek.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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