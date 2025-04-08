TRT Tabii Dizisi Modern Doğu Masalları'nda Caner Cindoruk'un Partneri Belli Oldu!

İlk sezonuyla dikkat çeken Modern Doğu Masalları'nın konusunu böyle bırakalım:

Halil ve İbrahim adlı kardeşler, babalarının ardından kalan vasiyetin gizemli izini sürerken, Anadolu'nun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarlar. Bu, sadece bir vasiyetin peşinden gitmekten daha fazlasıdır; bu aynı zamanda onları, dolu dolu yaşanmış hikayelerle bezeli Anadolu'nun etkileyici dünyasıyla tanıştırır. Kardeşler, bu yolculuk esnasında babalarının geçmişinden kalan sırlarla karşılaşmanın yanı sıra, kendi hakkında bilmedikleri gerçeklerle de yüzleşirler. Bu, onların sadece bir vasiyetin peşinden gitmekten öte, kendilerini ve aile geçmişlerini daha derinden anlama yolculuğuna çıktıkları bir süreçtir.