Yapay Zeka Cevapladı: Webtoon Tutkunlarına Özel Görselliği ve Hikayesiyle Etkileyen 15 Film!
Yapay Zeka Cevapladı: Webtoon Tutkunlarına Özel Görselliği ve Hikayesiyle Etkileyen 15 Film!
Webtoon’ların o renkli dünyasına bir kez adım attıysanız, etkileyici karakterler, çarpıcı ilişkiler ve göz alıcı görsellerden vazgeçmek zor. Peki bu duyguyu filmlerde de yaşayabileceğinizi söylesek? Sizin için tam da bir Webtoon okurunun bayılacağı 15 filmi bir araya getirdik. Her biri güçlü karakter gelişimi, fantastik öğeler ya da duygusal derinliğiyle kalbinize dokunacak.
Hazırsanız; animasyonlardan fantastik aşk hikayelerine, her biri görsel olarak etkileyici ve ruhunu yakalayacak türden 15 filmi beraber görelim...
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1. Your Name (2016)
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2. Coraline (2009)
3. Scott Pilgrim vs. The World (2010)
4. The Garden of Words (2013)
5. I Kill Giants (2017)
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6. A Whisker Away (2020)
7. The Shape of Water (2017)
8. 5 Centimeters per Second (2007)
9. Okja (2017)
10. Big Fish & Begonia (2016)
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11. The Secret World of Arrietty (2010)
12. Let Me Eat Your Pancreas (2017)
13. Paprika (2006)
14. Belle (2021)
15. The Handmaiden (2016)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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