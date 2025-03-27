onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Beyniniz Altüst Olacak: Sonu Ters Köşe ile Biten 15 Sağlam Film Önerisi!

Beyniniz Altüst Olacak: Sonu Ters Köşe ile Biten 15 Sağlam Film Önerisi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.03.2025 - 02:20

Sinema, sadece hikayeleri anlatmakla kalmaz; bazen bizi tamamen hazırlıksız yakalayıp, düşündüğümüz her şeyi sorgulamamıza neden olabilir. Özellikle ters köşe finaliyle izleyiciyi şaşkına çeviren filmler, sinema dünyasının en unutulmaz eserleri arasında yer alır. Hiç beklenmedik bir anda gelen bir açıklama, hikayenin başından beri gözümüzün önünde olan ama fark edemediğimiz ipuçları ya da tamamen tahmin edilemez bir son… İşte bu tür filmler, izledikten sonra saatlerce üzerine düşündürecek, belki de yeniden izleme isteği uyandıracak yapımlardır.

Eğer siz de 'Bu filmi nasıl oldu da böyle bitirdi?' diyerek şaşkınlık içinde kalanlardansanız, işte sizi adeta ters köşe yapacak 15 film önerisi! Baştan uyaralım: Bu filmleri izledikten sonra hiçbir şeye eskisi gibi bakamayabilirsiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Sixth Sense (1999)

1. The Sixth Sense (1999)

Bir çocuk psikoloğu, genç bir çocuğun olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu keşfeder. Çocuk, ölü insanları gördüğünü iddia etmektedir ve doktor, ona yardımcı olmaya çalışırken olaylar derinleşir. Sonunda film, izleyicinin tüm algısını değiştiren şok edici bir sürprizle noktalanır.

2. Fight Club (1999)

2. Fight Club (1999)

Monoton hayatından sıkılmış bir adam, gizemli Tyler Durden ile tanışır ve 'Dövüş Kulübü' adı verilen gizli bir örgütün parçası olur. Ancak, bu kulüp göründüğünden çok daha fazlasıdır ve gerçeklik algısı sorgulanmaya başlanır. Finali, sinema tarihindeki en büyük ters köşelerden biridir.

3. The Others (2001)

3. The Others (2001)

II. Dünya Savaşı sırasında çocuklarıyla birlikte büyük bir malikanede yaşayan bir kadın, evde paranormal olaylar yaşandığını düşünmeye başlar. Çocukları, gün ışığına duyarlıdır ve evin karanlık olması gerekmektedir. Ancak gerçeği öğrendiğinde izleyici de büyük bir şok yaşar.

4. Shutter Island (2010)

4. Shutter Island (2010)

Bir polis memuru, akıl hastalarının tutulduğu izole bir adadaki bir hastaneye, kaybolan bir hastayı bulmak için gider. Ancak, ada ve hastane personeli hakkında birçok sır bulunmaktadır. Film, final sahnesiyle tüm olay örgüsünü baştan düşündürten bir ters köşe yapar.

5. Primal Fear (1996)

5. Primal Fear (1996)

Bir avukat, genç ve masum görünen bir çocuğu savunmaktadır. Çocuk, zengin ve güçlü bir rahibi öldürmekle suçlanmaktadır. Ancak dava ilerledikçe, olayların arkasındaki gerçekler çok daha karmaşık hale gelir ve final sahnesinde her şey altüst olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Oldboy (2003)

6. Oldboy (2003)

Bir adam, nedenini bilmediği bir şekilde 15 yıl boyunca bir odada hapsedilir. Aniden serbest bırakıldığında, intikam almak için geçmişinin izlerini sürmeye başlar. Ancak yolun sonunda öğrendiği gerçek, onun ve izleyicinin dünyasını sarsacak türdedir.

7. Gone Girl (2014)

7. Gone Girl (2014)

Bir kadın aniden kaybolur ve tüm şüpheler kocasına yönelir. Kocanın, eşinin kayboluşundaki rolü sorgulanırken, medya ve toplum olayı daha da büyütür. Ancak gerçekte neler olduğu, izleyiciyi derinden sarsan bir sürprizle ortaya çıkar.

8. The Prestige (2006)

8. The Prestige (2006)

İki rakip sihirbaz, en büyük illüzyonu gerçekleştirmek için birbirleriyle amansız bir yarışa girer. Film, gerçeklik ve illüzyon arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak izleyiciyi sürekli şaşırtır. Finali, bir sihirbazlık gösterisinin en büyük hilesi kadar etkileyicidir.

9. Se7en (1995)

9. Se7en (1995)

İki dedektif, İncil’deki yedi ölümcül günaha göre işlenen cinayetleri araştırmaktadır. Katilin, kurbanlarını büyük bir titizlikle seçtiği anlaşılır. Filmin sonuna gelindiğinde, katilin asıl planı ve son cinayetiyle izleyici büyük bir şok yaşar.

10. The Mist (2007)

10. The Mist (2007)

Küçük bir kasabada yoğun bir sis yayılır ve içinde korkunç yaratıklar olduğu anlaşılır. Kasabadaki bir grup insan bir süpermarkete sığınır ve hayatta kalmaya çalışır. Ancak filmin sonunda yaşanan olaylar, klasik bir korku filminden çok daha fazlasını sunar ve izleyiciyi büyük bir şokla baş başa bırakır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. The Usual Suspects (1995)

11. The Usual Suspects (1995)

Bir limandaki büyük patlama sonrası hayatta kalan tek kişi olan Verbal Kint, polise olayları anlatmaya başlar. Tüm hikayenin merkezinde, gizemli suç dehası Keyser Söze yer almaktadır. Ancak filmin finali, tüm anlatılanları sorgulatacak niteliktedir.

12. Atonement (2007)

12. Atonement (2007)

Genç bir kız, gördüklerini yanlış yorumlayarak bir suçlama yapar ve bu olay iki insanın hayatını tamamen değiştirir. Film, aşk, pişmanlık ve kader üzerine bir hikaye gibi başlarken, son sahnesiyle izleyiciyi derinden etkileyen bir ters köşe yapar.

13. Don’t Look Now (1973)

13. Don’t Look Now (1973)

Bir çift, küçük kızlarının ölümünün yasını tutarken, Venedik’te tuhaf olaylar yaşamaya başlar. Kadın bir medyumdan mesaj aldığını iddia eder, ancak adam bu iddiayı ciddiye almaz. Filmin sonunda yaşanan beklenmedik olay, izleyiciyi ters köşe yapar.

14. Triangle (2009)

14. Triangle (2009)

Bir grup arkadaş, fırtınaya yakalandıktan sonra terk edilmiş bir gemiye sığınır. Ancak zamanla geminin doğaüstü olaylarla dolu olduğu anlaşılır. Film, sürekli döngüler ve şok edici bir finalle akıllarda kalıcı bir etki bırakır.

15. The Invitation (2015)

15. The Invitation (2015)

Bir adam, eski eşi ve onun yeni eşi tarafından bir akşam yemeğine davet edilir. Davet, başlangıçta sıradan bir buluşma gibi görünse de zamanla olaylar gerilim dolu bir hale gelir. Finalde, olayların arkasındaki korkunç gerçek gün yüzüne çıkar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın