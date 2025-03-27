Kolpaçino Serisinin 'Şahin'i Serkan Şengül Tam 50 Kilo Vererek Bambaşka Biri Oldu!

Başrolünde Şafak Sezer'in yer aldığı Kolpaçino adlı film serisini bilmeyen yoktur. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla sıkça ön plana çıkan filmin sevilen isimlerinden biri de hiç şüphesiz ki Serkan Şengül'dür. Filmde 'Şahin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu tam 50 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu. Canlı yayına çıkan Serkan Şengül nasıl zayıfladığını da anlattı.