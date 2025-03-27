Kolpaçino Serisinin 'Şahin'i Serkan Şengül Tam 50 Kilo Vererek Bambaşka Biri Oldu!
Kolpaçino Serisinin 'Şahin'i Serkan Şengül Tam 50 Kilo Vererek Bambaşka Biri Oldu!
Başrolünde Şafak Sezer'in yer aldığı Kolpaçino adlı film serisini bilmeyen yoktur. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla sıkça ön plana çıkan filmin sevilen isimlerinden biri de hiç şüphesiz ki Serkan Şengül'dür. Filmde 'Şahin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu tam 50 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu. Canlı yayına çıkan Serkan Şengül nasıl zayıfladığını da anlattı.
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Ülkemizde komedi filmlerinde sıkça rol alan Serkan Şengül canlandırdığı her karakterle akıllara kazınmayı başarıyor.
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Serkan Şengül bu kez kadrosunda rol aldığı komedi yapımlarıyla değil özel hayatıyla ön plana çıktı.
47 yaşındaki oyuncu ve senarist Şengül tam 50 kilo verdiğini açıkladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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