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Kolpaçino Serisinin 'Şahin'i Serkan Şengül Tam 50 Kilo Vererek Bambaşka Biri Oldu!

Kolpaçino Serisinin 'Şahin'i Serkan Şengül Tam 50 Kilo Vererek Bambaşka Biri Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.03.2025 - 01:01

Başrolünde Şafak Sezer'in yer aldığı Kolpaçino adlı film serisini bilmeyen yoktur. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla sıkça ön plana çıkan filmin sevilen isimlerinden biri de hiç şüphesiz ki Serkan Şengül'dür. Filmde 'Şahin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu tam 50 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu. Canlı yayına çıkan Serkan Şengül nasıl zayıfladığını da anlattı.

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Ülkemizde komedi filmlerinde sıkça rol alan Serkan Şengül canlandırdığı her karakterle akıllara kazınmayı başarıyor.

Ülkemizde komedi filmlerinde sıkça rol alan Serkan Şengül canlandırdığı her karakterle akıllara kazınmayı başarıyor.

İlk olarak Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi filmiyle karşımıza çıkan Şengül 'Şahin' karakteriyle serisinin Kolpaçino: Bomba, Kolpaçino 3. Devre, Kolpaçino 4 4'lük filmlerinde de rol aldı. 

Kutsal Damacana 2, G.D.O. KaraKedi, Cumali Ceber: Allah Seni Alsın, Ketenpere, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, Hep Yek 5 gibi yapımlarda karşımıza çıktı.

Serkan Şengül bu kez kadrosunda rol aldığı komedi yapımlarıyla değil özel hayatıyla ön plana çıktı.

Serkan Şengül bu kez kadrosunda rol aldığı komedi yapımlarıyla değil özel hayatıyla ön plana çıktı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan ünlü oyuncu fazla kilolarından kurtularak adeta bambaşka birine dönüştü.

47 yaşındaki oyuncu ve senarist Şengül tam 50 kilo verdiğini açıkladı.

47 yaşındaki oyuncu ve senarist Şengül tam 50 kilo verdiğini açıkladı.

''Serkan'ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum.'' diyen Serkan Şengül nasıl zayıfladığını bu şekilde açıkladı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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