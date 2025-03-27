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Jüri Üyeleri Netleşmişti: İlk Fragmanı Yayınlanan İşte Benim Stilim'in Yayın Tarihi Belli Oldu!

Jüri Üyeleri Netleşmişti: İlk Fragmanı Yayınlanan İşte Benim Stilim'in Yayın Tarihi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.03.2025 - 00:31

Bir dönemin efsane moda yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Tv8 ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkacak olan ikonik yarışmanın ilk jüri üyesi Ivana Sert paylaşımlarıyla kendini ele vermişti. Bundan kısa bir süre sonra da tüm jüri üyeleri belli olmuştu. 

Geçtiğimiz saatlerde İşte Benim Stilim yarışmasının ilk fragmanı yayınlandı. Bununla birlikte 'İşte Benim Stilim ne zaman başlıyor?' sorusunun cevabı da ortaya çıktı!

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Türk televizyon tarihine damgasını vurmayı başaran İşte Benim Stilim ekranların en popüler moda yarışması haline gelmişti.

Türk televizyon tarihine damgasını vurmayı başaran İşte Benim Stilim ekranların en popüler moda yarışması haline gelmişti.

Kombinleriyle yarışan yarışmacılar arasında kaosun bir an olsun dinmediği program büyük bir ilgiyle izleniyordu. Jüri koltuğundaki Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez'in yorumları da yarışmaya ayrı bir renk katıyordu.

Son olarak 2017 yılında ekranlarımıza gelen yarışma cephesinden sevenlerine büyük bir müjde gelmişti.

Son olarak 2017 yılında ekranlarımıza gelen yarışma cephesinden sevenlerine büyük bir müjde gelmişti.

Yıllar sonra TV8 ekranlarında geri döndüğü açıklanan İşte Benim Stilim yarışmasının çekimlerinden gelen görüntüler hepimizi inanılmaz heyecanlandırmıştı. 

Şimdiden büyük bir merakla beklenen programın ilk jüri üyesi de kendini paylaşımlarıyla ele vererek öne çıkmış ve bu isim Ivana Sert olmuştu.

Bu detayın ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra programdan görüntüler sızmış ve böylelikle yeni sezonla geri dönen yarışmanın jüri üyeleri netlik kazanmıştı.

Ve beklenen an geldi! Geçtiğimiz saatlerde İşte Benim Stilim ve Tv8 sosyal medya hesaplarından ilk fragman yayınlandı.

Ve beklenen an geldi! Geçtiğimiz saatlerde İşte Benim Stilim ve Tv8 sosyal medya hesaplarından ilk fragman yayınlandı.

Sunuculuğunu yine Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyelerinin ise Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer olduğu programın fragmanı kısa sürede trendler arasına girdi. 

İlk bölümde şarkıcı Burak Kut'un konuk olduğu İşte Benim Stilim programı 31 Mart Pazartesi günü saat 12.30’da Tv8 ekranlarında ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak!

"Efsane geri dönüyor, heyecan başlıyor! 🤩"

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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