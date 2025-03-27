Jüri Üyeleri Netleşmişti: İlk Fragmanı Yayınlanan İşte Benim Stilim'in Yayın Tarihi Belli Oldu!
Jüri Üyeleri Netleşmişti: İlk Fragmanı Yayınlanan İşte Benim Stilim'in Yayın Tarihi Belli Oldu!
Bir dönemin efsane moda yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Tv8 ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkacak olan ikonik yarışmanın ilk jüri üyesi Ivana Sert paylaşımlarıyla kendini ele vermişti. Bundan kısa bir süre sonra da tüm jüri üyeleri belli olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde İşte Benim Stilim yarışmasının ilk fragmanı yayınlandı. Bununla birlikte 'İşte Benim Stilim ne zaman başlıyor?' sorusunun cevabı da ortaya çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon tarihine damgasını vurmayı başaran İşte Benim Stilim ekranların en popüler moda yarışması haline gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak 2017 yılında ekranlarımıza gelen yarışma cephesinden sevenlerine büyük bir müjde gelmişti.
Ve beklenen an geldi! Geçtiğimiz saatlerde İşte Benim Stilim ve Tv8 sosyal medya hesaplarından ilk fragman yayınlandı.
"Efsane geri dönüyor, heyecan başlıyor! 🤩"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın