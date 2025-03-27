Jüri Üyeleri Netleşmişti: İlk Fragmanı Yayınlanan İşte Benim Stilim'in Yayın Tarihi Belli Oldu!

Bir dönemin efsane moda yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Tv8 ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkacak olan ikonik yarışmanın ilk jüri üyesi Ivana Sert paylaşımlarıyla kendini ele vermişti. Bundan kısa bir süre sonra da tüm jüri üyeleri belli olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde İşte Benim Stilim yarışmasının ilk fragmanı yayınlandı. Bununla birlikte 'İşte Benim Stilim ne zaman başlıyor?' sorusunun cevabı da ortaya çıktı!