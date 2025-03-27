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Bu Gözler Neler Görüyor? Can Yaman Mısır'da Peynir Markasının Reklamında Rol Alarak Viral Oldu!

Bu Gözler Neler Görüyor? Can Yaman Mısır'da Peynir Markasının Reklamında Rol Alarak Viral Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.03.2025 - 18:12

Bir dönemler Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri olan Can Yaman oldukça uzun zamandır hayatına yurt dışında devam ediyor. Yaşamı gibi kariyerini de İtalya'da sürdüren Yaman, bizde sert tavırlarıyla tepkilerin odağı haline gelse de pek çok ülkede inanılmaz bir ilgiyle karşılanıyor. 

Sadece dizi ve film setleriyle de yetinmeyen Can Yaman'ın Mısır'da bir sürülebilir peynir markasının reklam filminde oynadığı ortaya çıktı. Reklam filmlerindeki yaşananlar ise sosyal medyada viral oldu.

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Can Yaman malum hal ve hareketleri, agresif tavırları ve radikal açıklamalarıyla ülkemizde ağır eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Can Yaman malum hal ve hareketleri, agresif tavırları ve radikal açıklamalarıyla ülkemizde ağır eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Gönül İşleri dizisinde canlandırdığı 'Bedir' karakteriyle ilk kez ekranlarımıza gelen Can Yaman, asıl İnadına Aşk dizisiyle adını geniş çapta duyurmayı başarmıştı. 

Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci Kuş gibi dizilerle de kamera karşısına geçen Yaman son yapım olan Bay Yanlış dizisiyle ününü yurt dışına taşırmış ve kendisine yeni bir kapı açmıştı.

Sayısız polemikle gündeme damgasını vuran Can Yaman daha sonra ülkeyi terk ederek yaşamına ve kariyerine İtalya'da devam etme kararı almıştı.

Sayısız polemikle gündeme damgasını vuran Can Yaman daha sonra ülkeyi terk ederek yaşamına ve kariyerine İtalya'da devam etme kararı almıştı.

'Che Dio ci Aiuti' ve 'Viola come il mare' adlı İtalyan dizilerinde boy gösteren Yaman, bu yapımlarla birlikte oralarda inanılmaz bir hayran kitlesinin de sahibi oldu. 

Kendisi şimdilerde de 1976 yılından yayınlanıp kült haline gelen 'Sandokan'ın başrolü olarak ön plana çıkıyor.

Gossip Girl ile milyonlarca genç kızın sevgilisi haline gelen Ed Westwick ve Mumya film serileriyle tanınan John Hannah gibi yıldız isimlerle birlikte Sandokan'da rol alacak olan Can Yaman çekimlerden de sıkça paylaşım yapıyor.

Hatta son günlerde birçok ülkeye giderek yeni projesinin lansmanlarında boy gösterip yoğun bir ilgiye boğuluyor.

Can Yaman'ın bundan birkaç ay önce Mısır'da bir labne peyniri markasının reklam filminde oynadığı ortaya çıktı.

Can Yaman'ın bundan birkaç ay önce Mısır'da bir labne peyniri markasının reklam filminde oynadığı ortaya çıktı.

Kadınlaların hayalinde çağırdıkları kişi Can Yaman olsa da labne sürülmüş ekmeği ısıran kişi bambaşka birine dönüşüyor. Ortaya çıkan bu reklam filmleri kısa sürede sosyal medyada da viral oldu. 

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına göre ise, oyuncunun oynadığı peynir reklamı sonrası markanın ürünlerinin satış rekorları kırdığı iddia edildi.

Reklam filmlerini de buradan izleyebilirsiniz...

Aynı markanın ikinci filmini de buraya bırakıyoruz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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