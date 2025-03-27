Bu Gözler Neler Görüyor? Can Yaman Mısır'da Peynir Markasının Reklamında Rol Alarak Viral Oldu!
Bu Gözler Neler Görüyor? Can Yaman Mısır'da Peynir Markasının Reklamında Rol Alarak Viral Oldu!
Bir dönemler Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri olan Can Yaman oldukça uzun zamandır hayatına yurt dışında devam ediyor. Yaşamı gibi kariyerini de İtalya'da sürdüren Yaman, bizde sert tavırlarıyla tepkilerin odağı haline gelse de pek çok ülkede inanılmaz bir ilgiyle karşılanıyor.
Sadece dizi ve film setleriyle de yetinmeyen Can Yaman'ın Mısır'da bir sürülebilir peynir markasının reklam filminde oynadığı ortaya çıktı. Reklam filmlerindeki yaşananlar ise sosyal medyada viral oldu.
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Can Yaman malum hal ve hareketleri, agresif tavırları ve radikal açıklamalarıyla ülkemizde ağır eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
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Sayısız polemikle gündeme damgasını vuran Can Yaman daha sonra ülkeyi terk ederek yaşamına ve kariyerine İtalya'da devam etme kararı almıştı.
Can Yaman'ın bundan birkaç ay önce Mısır'da bir labne peyniri markasının reklam filminde oynadığı ortaya çıktı.
Reklam filmlerini de buradan izleyebilirsiniz...
Aynı markanın ikinci filmini de buraya bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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