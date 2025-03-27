Bu Gözler Neler Görüyor? Can Yaman Mısır'da Peynir Markasının Reklamında Rol Alarak Viral Oldu!

Bir dönemler Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri olan Can Yaman oldukça uzun zamandır hayatına yurt dışında devam ediyor. Yaşamı gibi kariyerini de İtalya'da sürdüren Yaman, bizde sert tavırlarıyla tepkilerin odağı haline gelse de pek çok ülkede inanılmaz bir ilgiyle karşılanıyor.

Sadece dizi ve film setleriyle de yetinmeyen Can Yaman'ın Mısır'da bir sürülebilir peynir markasının reklam filminde oynadığı ortaya çıktı. Reklam filmlerindeki yaşananlar ise sosyal medyada viral oldu.