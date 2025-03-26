ATV'nin Yeni Dizisi Sustalı Ceylan'ın Afişi Yayınlandı: Yorumlar Arka Arkaya Geldi!

Televizyonlarda yayın döneminin bitmesine kısa bir zaman kala, izleyici tarafından beklenen ilgiyi göremeyen yapımlar bir bir ekranlara veda ediyor. Sezon sonunu göremeyecek olan ilk dizi haberi de atv'den geldi. Başrollerinde Sude Zülal Güler ve Emre Dinler'in yer aldığı 'Zembilli' dizisi için final kararı alındı. Reytingleri düşük seyreden dizi 13. bölümle ekranlara veda etti.

Bu haberin ardından gelen bir final kararı daha izleyicileri şaşırttı. Yine bir atv dizisi olan ve başrollerini Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer gibi isimlerin paylaştığı 'Başka Bir Gün' için de final çanları çaldı. Bu dizi de 10. bölümle ekrana veda edecek.