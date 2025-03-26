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ATV'nin Yeni Dizisi Sustalı Ceylan'ın Afişi Yayınlandı: Yorumlar Arka Arkaya Geldi!

ATV'nin Yeni Dizisi Sustalı Ceylan'ın Afişi Yayınlandı: Yorumlar Arka Arkaya Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.03.2025 - 15:05

atv ekranlarında yayın hayatı sona eren ve finali yakın olan pek çok dizi gündeme oturdu. Ekranlara veda eden yapımların yenisi gelirken 'Sustalı Ceylan' dizisi ön plana çıktı. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün yer aldığı dizinin afişi de yayınlandı. Sustalı Ceylan'ın afişini gören kullanıcılar ise yorum yapmadan geçemedi.

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Son dönemlerde atv ekranlarında adeta bir yaprak dökümü dönemi yaşanıyor.

Son dönemlerde atv ekranlarında adeta bir yaprak dökümü dönemi yaşanıyor.

Televizyonlarda yayın döneminin bitmesine kısa bir zaman kala, izleyici tarafından beklenen ilgiyi göremeyen yapımlar bir bir ekranlara veda ediyor. Sezon sonunu göremeyecek olan ilk dizi haberi de atv'den geldi. Başrollerinde Sude Zülal Güler ve Emre Dinler'in yer aldığı 'Zembilli' dizisi için final kararı alındı. Reytingleri düşük seyreden dizi 13. bölümle ekranlara veda etti. 

Bu haberin ardından gelen bir final kararı daha izleyicileri şaşırttı. Yine bir atv dizisi olan ve başrollerini Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer gibi isimlerin paylaştığı 'Başka Bir Gün' için de final çanları çaldı. Bu dizi de 10. bölümle ekrana veda edecek.

Hal böyle olunca yeni dizilerin ekranlardaki yerini alması da kaçınılmaz oldu elbette.

Hal böyle olunca yeni dizilerin ekranlardaki yerini alması da kaçınılmaz oldu elbette.

Zembilli ve Başka Bir Gün cephelerinden gelen final kararları sonrası yepyeni bir proje karşımıza çıktı. Hikayesiyle şimdiden izleyiciyi etkilemek için gün saymaya başlayan 'Sustalı Ceylan' dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün yer aldığı yeni dizinin oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi başarılı isimler de yer alıyor.

4 Nisan Cuma günü yayın hayatına başlayacak olan Sustalı Ceylan dizisinin kadrosu kadar konusu da merak konusu oldu.

4 Nisan Cuma günü yayın hayatına başlayacak olan Sustalı Ceylan dizisinin kadrosu kadar konusu da merak konusu oldu.

22 yaşındaki Ceylan Bilge, kocasının şiddetinden kaçarak kendi yaşamını inşa etme çabasındaki genç bir kadın. Erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden şekillendirme savaşını veren güçlü bir kadın portresi çiziyor. Ceylan'ın hayata karşı verdiği bu direniş mücadelesi, onun hayatını kurma hikayesini anlatıyor. Kendi ayakları üzerinde durmayı hedefleyen Ceylan, hayatını yeniden inşa etme yolunda kararlı adımlar atıyor.

Henüz çocuk yaşta anne olan Ceylan'ın '22 yaşındayım, 6 yaşında bir oğlum var. Sen hesapla kaç yaşında anne olduğumu. İyi ki doğurmuşum, o olmasa bu hayat nasıl çekilirdi, hiç bilmiyorum.' sözleri de epey dikkat çekti.

Zembilli'nin yerine gelip cuma günleri Kızılcık Şerbeti'yle rakip olacak Sustalı Ceylan dizisinin afişi de yayınlandı.

Zembilli'nin yerine gelip cuma günleri Kızılcık Şerbeti'yle rakip olacak Sustalı Ceylan dizisinin afişi de yayınlandı.

Adıyla bir hayli ilgi çeken Sustalı Ceylan dizisinin afişi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da yorumlarıyla karşılaştı. Kimileri afişi beğenmezken kimileri de şimdiden final bölümü için gün tahmininde bulundu.

Gelin, X kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da beraber görelim...

Gelin, X kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da beraber görelim...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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