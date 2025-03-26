ATV'nin Yeni Dizisi Sustalı Ceylan'ın Afişi Yayınlandı: Yorumlar Arka Arkaya Geldi!
ATV'nin Yeni Dizisi Sustalı Ceylan'ın Afişi Yayınlandı: Yorumlar Arka Arkaya Geldi!
atv ekranlarında yayın hayatı sona eren ve finali yakın olan pek çok dizi gündeme oturdu. Ekranlara veda eden yapımların yenisi gelirken 'Sustalı Ceylan' dizisi ön plana çıktı. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün yer aldığı dizinin afişi de yayınlandı. Sustalı Ceylan'ın afişini gören kullanıcılar ise yorum yapmadan geçemedi.
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Son dönemlerde atv ekranlarında adeta bir yaprak dökümü dönemi yaşanıyor.
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Hal böyle olunca yeni dizilerin ekranlardaki yerini alması da kaçınılmaz oldu elbette.
4 Nisan Cuma günü yayın hayatına başlayacak olan Sustalı Ceylan dizisinin kadrosu kadar konusu da merak konusu oldu.
Zembilli'nin yerine gelip cuma günleri Kızılcık Şerbeti'yle rakip olacak Sustalı Ceylan dizisinin afişi de yayınlandı.
Gelin, X kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da beraber görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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