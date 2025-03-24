Kanal D Ekranlarının İddialı Başlayan Dizisinden Final Kararı Geldi!
Kanal D Ekranlarının İddialı Başlayan Dizisinden Final Kararı Geldi!
Son dönemlerde yine birçok dizinin yayın hayatının sonuna gelindi. Her geçen gün bu listeye yeni bir yapım daha ekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sefer de Kanal D ekranlarında oldukça iddialı başlayan Piyasa dizisi final yapacak!
Gelin detayları görelim...
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kanal D ekranlarında hazırlıkları oldukça uzun süren Piyasa dizisi henüz yayınlanmadan dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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Cumartesi akşamları yayınlanan Piyasa dizinin konusunu bilmeyenler için önce şöyle ufak bir bilgi verelim:
Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle kısa sürede dikkat çeken yapımlar arasına girmeyi başaran Pastel Yapım imzalı diziden kötü haber geldi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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