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Kanal D Ekranlarının İddialı Başlayan Dizisinden Final Kararı Geldi!

Kanal D Ekranlarının İddialı Başlayan Dizisinden Final Kararı Geldi!

Kanal D
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.03.2025 - 15:57

Son dönemlerde yine birçok dizinin yayın hayatının sonuna gelindi. Her geçen gün bu listeye yeni bir yapım daha ekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sefer de Kanal D ekranlarında oldukça iddialı başlayan Piyasa dizisi final yapacak!

Gelin detayları görelim...

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kanal D ekranlarında hazırlıkları oldukça uzun süren Piyasa dizisi henüz yayınlanmadan dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Kanal D ekranlarında hazırlıkları oldukça uzun süren Piyasa dizisi henüz yayınlanmadan dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Başrollerinde İlayda Alişan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizi yayın hayatına da oldukça iddialı bir başlangıç yapmıştı. 

'Medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturacak' sloganıyla ekranlara gelen Piyasa, 22 Şubat tarihinde ilk bölümüyle yayınlanmıştı.

Cumartesi akşamları yayınlanan Piyasa dizinin konusunu bilmeyenler için önce şöyle ufak bir bilgi verelim:

Cumartesi akşamları yayınlanan Piyasa dizinin konusunu bilmeyenler için önce şöyle ufak bir bilgi verelim:

Piyasa, minik bir sahil kasabasının sakinliğinden, İstanbul'un göz kamaştırıcı fakat merhametsiz dünyasına uzanan bir öyküyü ele alıyor. Münevver (İlayda Alişan), yaşamının her döneminde zorluklara karşı koyan, hırslı ve güçlü bir genç kadın karakteri ile tanıştırıyor bizi. Medya dünyasında önemli bir konuma sahip olan Kenan Akın (Alp Navruz) ise, bu başarısının yüksek bedelini ödemiş, zeki ve çekici bir erkek karakteri canlandırıyor. Bu iki karakter, beklenmedik bir biçimde birleşen hayat yollarında, hem aşkın hem de ihanetin deneyimini yaşayacaklar.

Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle kısa sürede dikkat çeken yapımlar arasına girmeyi başaran Pastel Yapım imzalı diziden kötü haber geldi.

Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle kısa sürede dikkat çeken yapımlar arasına girmeyi başaran Pastel Yapım imzalı diziden kötü haber geldi.

Birsen Altuntaş, kadrosunda Zuhal Olcay, Fırat Altunmeşe, Yurdaer Okur, Gülben Ergen, Damla Colbay, Vural Şahanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Piyasa dizisinin 6. bölümle final yapacağını duyurdu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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