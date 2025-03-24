Dünyaca Ünlü Oyuncu John Cusack 'İmamoğlu Protestoları' Kapsamında Bir Paylaşımda Bulundu!
Dünyaca Ünlü Oyuncu John Cusack 'İmamoğlu Protestoları' Kapsamında Bir Paylaşımda Bulundu!
Diploması iptal edildikten sonra gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun gözaltına alınması tepkileri doğururken eş zamanlı olarak protestolar da başladı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde eylemlere katılan yüzlerce kişi de gözaltına alındı.
Ülkemizde olay yaratan bu olay yurt dışında da büyük ses getirdi. ABD’li ünlü oyuncu John Cusack ise İmamoğlu protestolarındaki gözaltı haberlerine kayıtsız kalmadı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
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CHP'nin resmi cumhurbaşkanı adayı ilan edilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutukluğuna yönelik protestolar da hızla başladı.
Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinin manşetlerine de taşınan olaylar büyük ses getirdi.
Cusack X hesabından BBC’nin "Türkiye'deki protestoların üçüncü gecesinde yüzlerce kişi tutuklandı" başlıklı haberini paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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