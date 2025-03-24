Dünyaca Ünlü Oyuncu John Cusack 'İmamoğlu Protestoları' Kapsamında Bir Paylaşımda Bulundu!

Diploması iptal edildikten sonra gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun gözaltına alınması tepkileri doğururken eş zamanlı olarak protestolar da başladı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde eylemlere katılan yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

Ülkemizde olay yaratan bu olay yurt dışında da büyük ses getirdi. ABD’li ünlü oyuncu John Cusack ise İmamoğlu protestolarındaki gözaltı haberlerine kayıtsız kalmadı.