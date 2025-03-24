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Dünyaca Ünlü Oyuncu John Cusack 'İmamoğlu Protestoları' Kapsamında Bir Paylaşımda Bulundu!

Dünyaca Ünlü Oyuncu John Cusack 'İmamoğlu Protestoları' Kapsamında Bir Paylaşımda Bulundu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.03.2025 - 12:58

Diploması iptal edildikten sonra gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun gözaltına alınması tepkileri doğururken eş zamanlı olarak protestolar da başladı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde eylemlere katılan yüzlerce kişi de gözaltına alındı. 

Ülkemizde olay yaratan bu olay yurt dışında da büyük ses getirdi. ABD’li ünlü oyuncu John Cusack ise İmamoğlu protestolarındaki gözaltı haberlerine kayıtsız kalmadı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki 4 günlük resmi gözaltı süresi sonrası Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Ekrem İmamoğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla hakkındaki 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı.

CHP'nin resmi cumhurbaşkanı adayı ilan edilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutukluğuna yönelik protestolar da hızla başladı.

CHP'nin resmi cumhurbaşkanı adayı ilan edilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutukluğuna yönelik protestolar da hızla başladı.

Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehirde günlerdir devam eden eylemlerde zaman zaman tansiyon yükseldi. Polisler, eylem yapmak isteyen halka plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı. Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar.' ifadelerini kullandı.

Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinin manşetlerine de taşınan olaylar büyük ses getirdi.

Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinin manşetlerine de taşınan olaylar büyük ses getirdi.

Yurt dışında da sıcak gündemde yer alan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğu ve buna bağlı başlatılan eylemler konusuna sessiz kalmayan pek çok isim vardı. Bunlardan bir tanesi de Amerikalı ünlü oyuncu John Cusack oldu.

Cusack X hesabından BBC’nin "Türkiye'deki protestoların üçüncü gecesinde yüzlerce kişi tutuklandı" başlıklı haberini paylaştı.

Cusack X hesabından BBC’nin "Türkiye'deki protestoların üçüncü gecesinde yüzlerce kişi tutuklandı" başlıklı haberini paylaştı.
twitter.com

Daha önce Hindistan, ABD ve Filistin’deki hak ihlallerine de sessiz kalmadığı bilinen John Cusack'ın paylaştığı haberde 'Erdoğan Türkiye'deki protestoları kınadı, onlarca kişi tutuklandı' dendi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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