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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Yerli Gazeteler Hangi Manşetle Gördü?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Yerli Gazeteler Hangi Manşetle Gördü?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.03.2025 - 09:30

19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltı süresinin dolmasından sonra 23 Mart Pazar günü tutuklandı. İmamoğlu, Silivri Cezaevine gönderilmesinden saatler sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin  (CHP) resmen cumhurbaşkanı adayı oldu. 

Ülke gündemine damga vuran olayların ertesi günü elbette gözler manşetlere çevrildi. Bakın, 24 Mart Pazartesi günü hangi yerli gazete tutuklanma olayını nasıl gördü?

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Birçok suçlamayla sabahın erken saatlerinde evinden gözaltına alınan İmamoğlu, 4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde kaldı.

Birçok suçlamayla sabahın erken saatlerinde evinden gözaltına alınan İmamoğlu, 4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde kaldı.

Uzun süren ifadelerin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Hakkındaki 'yolsuzluk' suçlamalarından tutuklanan İmamoğlu Marmara (Silivri) Cezaevi'ne götürüldü.

Tutuklanma kararı ülke çapında tepkilere yol açtı. Ülkenin dört bir yanından protesto görüntüleri gelirken bir yandan da gözler seçime çevrildi.

Tutuklanma kararı ülke çapında tepkilere yol açtı. Ülkenin dört bir yanından protesto görüntüleri gelirken bir yandan da gözler seçime çevrildi.

Dün CHP üyelerinin yanı sıra dayanışma sandığı ile birlikte 15 milyona yakın vatandaş, CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için oy kullandı. 

Oyların sayılmasından sonra Ekrem İmamoğlu, CHP'nin resmen  cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.

Olay yaratan tutuklama bu sabah gazete manşetlerine de yansıdı. Bakalım hangi gazete nasıl başlıklar atmış?

Dünya Gazetesi

Dünya Gazetesi

'Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla dün tutuklandı'

Nefes Gazetesi

Nefes Gazetesi

'Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim, her şey çok güzel olacak'

Sabah Gazetesi

Sabah Gazetesi

'İBB rüşvet çetesi 15 daireme çöktü'

'Yolsuzluktan tutuklandı'

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Korkusuz Gazetesi

Korkusuz Gazetesi

'Bir Ekrem Silivri'de 15 milyon Ekrem sandıkta'

Diriliş Postası Gazetesi

Diriliş Postası Gazetesi

'İmamoğlu, suç örgütü liderliğinden cezaevinde'

'Yolsuzluktan tutuklandı'

Yeni Asya Gazetesi

Yeni Asya Gazetesi

'Tutuklama kararına tepki'

Evrensel Gazetesi

Evrensel Gazetesi

'Genel grev genel direniş'

Milat Gazetesi

Milat Gazetesi

'Halkın yüz milyarlarının çalındığı soruşturmada İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı'

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Yeni Birlik Gazetesi

Yeni Birlik Gazetesi

'Yolsuzluktan tutuklandı'

'Ekrem İmamoğlu cezaevinde'

Milli Gazete Gazetesi

Milli Gazete Gazetesi

'İmamoğlu tutuklandı'

Türkgün Gazetesi

Türkgün Gazetesi

'Ekrem İmamoğlu tutuklandı'

Karar Gazetesi

Karar Gazetesi

'İmamoğlu cezaevinde'

Akşam Gazetesi

Akşam Gazetesi

'Yolsuzluktan cezaevinde'

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Yeni Şafak Gazetesi

Yeni Şafak Gazetesi

'Yolsuzluktan tutuklandı'

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Gerekçe: Yolsuzluk İmamoğlu Silivri'de'

Cumhuriyet Gazetesi

Cumhuriyet Gazetesi

'Halk Devrimi'

Sözcü Gazetesi

Sözcü Gazetesi

'Seçimi kazanma şüphesiyle tutuklandı'

Hürriyet Gazetesi

Hürriyet Gazetesi

'İmamoğlu tutuklandı'

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Akit Gazetesi

Akit Gazetesi

'Haramiler cezaevinde'

Milliyet Gazetesi

Milliyet Gazetesi

'Siyasette 'sonsuz' denklem'

Aydınlık Gazetesi

Aydınlık Gazetesi

'Yolsuzluktan tutuklandı'

Takvim Gazetesi

Takvim Gazetesi

' 'Eko'sistemin Sonu'

'İmamoğlu ve A Takımı tutuklandı'

Birgün Gazetesi

Birgün Gazetesi

'Erdoğan'ın tükenişi asıl şimdi başlıyor'

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Posta Gazetesi

Posta Gazetesi

'Ekrem İmamoğlu 'terör'den serbest yolsuzluktan tutuklandı'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Bozkurt

Mağdur ve mazlum diye hoşgörü gösterilen şeylerin halka yaptıkları.

Cindirella Man

Tek taraflı yalan iftira dolu yayına inanan veya inanmak isteyen yobazın okuduğu gazete seyrettiği tv de onlar gibi olacak

Cindirella Man

Allahaşkına yazılanlara bakarmısınız Türkiye gazetesinde haber polise asitli baltalı saldırı polisin halka neyle nasıl saldırdıgınıda yazsana okuyan cahilde ... Devamını Gör