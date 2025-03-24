İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Yerli Gazeteler Hangi Manşetle Gördü?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Yerli Gazeteler Hangi Manşetle Gördü?
19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltı süresinin dolmasından sonra 23 Mart Pazar günü tutuklandı. İmamoğlu, Silivri Cezaevine gönderilmesinden saatler sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) resmen cumhurbaşkanı adayı oldu.
Ülke gündemine damga vuran olayların ertesi günü elbette gözler manşetlere çevrildi. Bakın, 24 Mart Pazartesi günü hangi yerli gazete tutuklanma olayını nasıl gördü?
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Birçok suçlamayla sabahın erken saatlerinde evinden gözaltına alınan İmamoğlu, 4 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde kaldı.
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Tutuklanma kararı ülke çapında tepkilere yol açtı. Ülkenin dört bir yanından protesto görüntüleri gelirken bir yandan da gözler seçime çevrildi.
Dünya Gazetesi
Nefes Gazetesi
Sabah Gazetesi
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Korkusuz Gazetesi
Diriliş Postası Gazetesi
Yeni Asya Gazetesi
Evrensel Gazetesi
Milat Gazetesi
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Yeni Birlik Gazetesi
Milli Gazete Gazetesi
Türkgün Gazetesi
Karar Gazetesi
Akşam Gazetesi
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Yeni Şafak Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Gazetesi
Sözcü Gazetesi
Hürriyet Gazetesi
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Akit Gazetesi
Milliyet Gazetesi
Aydınlık Gazetesi
Takvim Gazetesi
Birgün Gazetesi
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Posta Gazetesi
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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