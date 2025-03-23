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Dilek İmamoğlu 8 Yaşındaki Depremzede Cemre'nin Ekrem İmamoğlu'na Yazdığı Mektuba Kayıtsız Kalmadı!

Dilek İmamoğlu 8 Yaşındaki Depremzede Cemre'nin Ekrem İmamoğlu'na Yazdığı Mektuba Kayıtsız Kalmadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.03.2025 - 17:27

19 Mart sabahında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün tutuklandı. 'Yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen İmamoğlu'na çocuklardan resim, şiir ve mesajlar gelmeye de devam ediyor. 

Dilek İmamoğlu, Hataylı depremzede Cemre'nin Ekrem İmamoğlu'na yazdığı mektuba kayıtsız kalmadı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart Pazar günü tutuklandı. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçimin yapıldığı güne çocuklar damga vurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart Pazar günü tutuklandı. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçimin yapıldığı güne çocuklar damga vurdu.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde sandıklar kuruldu. Hem CHP'lilerin hem de parti üyesi olmayanlar için sandık başına gitti. 'Dayanışma sandıkları' ise yoğun bir ilgi gördü.

İmamoğlu gözaltına alındığında “Sandıkların başına gidip çizdikleri resimleri, duygularını, şiirlerini sandığa atarlarsa ben onları okumak istiyorum” mesajı vermişti.

Ekrem İmamoğlu’ndan çıkan bu çocuklara yönelik sandık fikri de ülkenin dört bir yanında dikkat çekti.

Çocuklardan gelen mektupları da içeriğimizden görebilirsiniz:

Minikler, İmamoğlu için yerleştirilen 'mektup ve resim sandığı'na kendi yazdıkları şiirleri ve mektupları, çizdikleri resimleri bu sandıklara attılar.

Minikler, İmamoğlu için yerleştirilen 'mektup ve resim sandığı'na kendi yazdıkları şiirleri ve mektupları, çizdikleri resimleri bu sandıklara attılar.

Sözcü Tv muhabiri Burak Tatari da Hatay Samandağ’dan 8 yaşındaki Cemre’nin mektubunu paylaştı.

“Depremden önce ve sonra bizi hiç yalnız bırakmadığınız için, biz de her zaman yanında olacağız. Seni çok seviyoruz” diyen Cemre, Ekrem İmamoğlu'na desteğini belirten bir mektup yazdı.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da küçük Cemre'nin mektubuna kayısız kalmadı.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da küçük Cemre'nin mektubuna kayısız kalmadı.
twitter.com

Dilek İmamoğlu, eşine desteğini gösteren Cemre'nin bu mektubuna 'Biz de seni çok seviyoruz Cemre, seni ve tüm arkadaşlarını! İyi ki varsınız…' diyerek yanıt verdi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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