Dilek İmamoğlu 8 Yaşındaki Depremzede Cemre'nin Ekrem İmamoğlu'na Yazdığı Mektuba Kayıtsız Kalmadı!
Dilek İmamoğlu 8 Yaşındaki Depremzede Cemre'nin Ekrem İmamoğlu'na Yazdığı Mektuba Kayıtsız Kalmadı!
19 Mart sabahında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün tutuklandı. 'Yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen İmamoğlu'na çocuklardan resim, şiir ve mesajlar gelmeye de devam ediyor.
Dilek İmamoğlu, Hataylı depremzede Cemre'nin Ekrem İmamoğlu'na yazdığı mektuba kayıtsız kalmadı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart Pazar günü tutuklandı. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçimin yapıldığı güne çocuklar damga vurdu.
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Minikler, İmamoğlu için yerleştirilen 'mektup ve resim sandığı'na kendi yazdıkları şiirleri ve mektupları, çizdikleri resimleri bu sandıklara attılar.
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da küçük Cemre'nin mektubuna kayısız kalmadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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