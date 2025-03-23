Dilek İmamoğlu 8 Yaşındaki Depremzede Cemre'nin Ekrem İmamoğlu'na Yazdığı Mektuba Kayıtsız Kalmadı!

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde sandıklar kuruldu. Hem CHP'lilerin hem de parti üyesi olmayanlar için sandık başına gitti. 'Dayanışma sandıkları' ise yoğun bir ilgi gördü.

İmamoğlu gözaltına alındığında “Sandıkların başına gidip çizdikleri resimleri, duygularını, şiirlerini sandığa atarlarsa ben onları okumak istiyorum” mesajı vermişti.

Ekrem İmamoğlu’ndan çıkan bu çocuklara yönelik sandık fikri de ülkenin dört bir yanında dikkat çekti.