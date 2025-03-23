Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na Çocuklardan Gelen Mesajlar
Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na Çocuklardan Gelen Mesajlar
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma haberi CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçimi gününde geldi. Sadece parti üyeleri değil, üye olmayan yüz binler, önceden belirlenen oy verme merkezlerinde Ekrem İmamoğlu için dayanışma mesajları verdi. Özgür Özel çocuklardan da destek mesajları istedi. Geleceğin seçmenleri İBB Başkanı'na resimler, şiirler gönderdi.
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Bazıları mektup yazdı.
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Bazıları yeteneğini konuşturdu.
Vurgular önemliydi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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