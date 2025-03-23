onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na Çocuklardan Gelen Mesajlar

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na Çocuklardan Gelen Mesajlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.03.2025 - 15:21

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma haberi CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçimi gününde geldi. Sadece parti üyeleri değil, üye olmayan yüz binler, önceden belirlenen oy verme merkezlerinde Ekrem İmamoğlu için dayanışma mesajları verdi. Özgür Özel çocuklardan da destek mesajları istedi. Geleceğin seçmenleri İBB Başkanı'na resimler, şiirler gönderdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazıları mektup yazdı.

Bazıları mektup yazdı.

Bazıları yeteneğini konuşturdu.

Bazıları yeteneğini konuşturdu.

Sen gidince dünya değişti sanki. Ama biz kazanacağız

Vurgular önemliydi.

Vurgular önemliydi.

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın