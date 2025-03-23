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Cezavine Doğru Giden Ekrem İmamoğlu'ndan Çocuklara Özel Paylaşım

Cezavine Doğru Giden Ekrem İmamoğlu'ndan Çocuklara Özel Paylaşım

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 15:07

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart sabahı tutuklandı. Tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunan İmamoğlu, son olarak çocuklara özel bir mesaj yayınladı.

İmamoğlu, çocuklara teşekkür ederek 'Ekrem Amcanız çıkacak ve sizler için çok güzel şeyler yapmaya devam edecek.' dedi.

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Ekrem İmamoğlu'nun yeni paylaşımı;

Ekrem İmamoğlu'nun yeni paylaşımı;

Kurban olurum size. Cezaevine doğru yola çıkarken çocukların çizdiği resimleri, şiirleri, mesajları benimle paylaştılar. Canlarım benim, siz benim en güzel yol arkadaşlarımsınız. Ekrem Amcanız çıkacak ve sizler için çok güzel şeyler yapmaya devam edecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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