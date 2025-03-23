Cezavine Doğru Giden Ekrem İmamoğlu'ndan Çocuklara Özel Paylaşım
Cezavine Doğru Giden Ekrem İmamoğlu'ndan Çocuklara Özel Paylaşım
Ekrem İmamoğlu, 23 Mart sabahı tutuklandı. Tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunan İmamoğlu, son olarak çocuklara özel bir mesaj yayınladı.
İmamoğlu, çocuklara teşekkür ederek 'Ekrem Amcanız çıkacak ve sizler için çok güzel şeyler yapmaya devam edecek.' dedi.
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Ekrem İmamoğlu'nun yeni paylaşımı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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