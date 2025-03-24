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İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasıyla İlgili Yeni Açıklama: "Halkımız Bunu Unutmadı!"

İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasıyla İlgili Yeni Açıklama: "Halkımız Bunu Unutmadı!"

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.03.2025 - 10:46

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar sabah saatlerinde hakkındaki 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan tepkiler tutuklama kararıyla daha da alevlendi. 

Konuya dair sessiz kalmayan isimlerden biri de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortaylı, KAFA TV'ye de tutuklamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Önce diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu olaydan bir gün sonra hakkındaki suçlamalarla gözaltına alındı.

Önce diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu olaydan bir gün sonra hakkındaki suçlamalarla gözaltına alındı.

19 Mart sabahının epey erken saatlerinde gözaltına alınmıştı. 4 gün, resmi gözaltı süresi boyunca, Vatan Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde kalan İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildikten sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı.

Sulh Ceza Hakimliği'nde yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından tutuklanan İmamoğlu, Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderildi.

Sulh Ceza Hakimliği'nde yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından tutuklanan İmamoğlu, Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması hem siyaset dünyasında hem de sosyal medyada tepkilerle karşılandı. 

Konuya dair sessiz kalmayan isimlerden olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak 'Seçimle gelen seçimle gitmeli' vurgusunun altını çizdi. 

Paylaşımının devamında da 'Bundan 45 yıl önce darbe zamanı tutuklanan tüm siyasi isimler daha sonra yeniden iktidara geldi. Demirel, Ecevit, Baykal… Halkımız sandığa ve seçilmişe saygı gösterilmediğinde bunu hiçbir zaman unutmadı; ilk fırsatta cevabını sandıkta verdi. Yıllar geçiyor, yöntemler değişmiyor. Yine tarihi günler yaşıyoruz. Halk sandıkta kullandığı oyu, seçtiği yöneticiyi takip ediyor ve mesajını çok net veriyor: Seçimle gelen seçimle gitmeli' ifadelerini kullandı.

Detayları içeriğimizde de vermiştik:

Geçtiğimiz gün KAFA TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz gün KAFA TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

'İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim' programında Işık'ın sorularına yanıt veren Ortaylı, programda da İmamoğlu’na destek vererek “Bu gibi günlerde hapse girip çıkanlar, sonunda başa geçerler. Halkımız, sandığa ve seçilmişe saygı gösterilmediğinde bunu hiçbir zaman unutmadı; ilk fırsatta cevabını sandıkta verdi” dedi. 

'Ülkenin siyasi yaşamı birkaç vilayete sıkışmış durumda. Peki ya diğer şehirlerde yaşayan, yıllarca eğitim gören gençler ne olacak?' diyerek ülke gençlerinin geleceklerinin de güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

'Sokağa çıkmayın, gürültü etmeyin falan gibi büyükanne nasihatiyle olmuyor bu iş.' diyen Ortaylı, 'Biraz bir şey söyleyeceksiniz, bu bir hakimiyet meselesi' dedi.

Özgür Özel'in bu süreçteki gizli tanık ifadelerini çok eleştirdiği konusuna da değinen İlber Ortaylı, 'Herhalde diyorum ki, bir davada da baştan aşağı yüzde doksanda gizli tanık olmaz' ifadesini kullandı.

İşte İlber Ortaylı'nın açıklamalarının bir kesiti:

Videonun tamamını da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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d cord

Üstat çok haklı. Tarihte örnekleri var, hatta canlı örnekleri bile var

tongue fu

bu kış elbette geçecek ama bu yenilen ayaz unutulmayacak. zalime oy yok.

okisi

oğlum 6. sınıfa giden yeğenim sordu neden hapse girdi diye dedimki seçimi kazanmak için, nasıl yani dedi, dedimki senin bir arkadaşının elinden cips paketini... Devamını Gör

o. k.

6.sınıfa giderken bırak siyaseti nr olduğunu bile bilmezdik ne kadar acı bir durum aslında bu