İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasıyla İlgili Yeni Açıklama: "Halkımız Bunu Unutmadı!"

'İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim' programında Işık'ın sorularına yanıt veren Ortaylı, programda da İmamoğlu’na destek vererek “Bu gibi günlerde hapse girip çıkanlar, sonunda başa geçerler. Halkımız, sandığa ve seçilmişe saygı gösterilmediğinde bunu hiçbir zaman unutmadı; ilk fırsatta cevabını sandıkta verdi” dedi.

'Ülkenin siyasi yaşamı birkaç vilayete sıkışmış durumda. Peki ya diğer şehirlerde yaşayan, yıllarca eğitim gören gençler ne olacak?' diyerek ülke gençlerinin geleceklerinin de güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

'Sokağa çıkmayın, gürültü etmeyin falan gibi büyükanne nasihatiyle olmuyor bu iş.' diyen Ortaylı, 'Biraz bir şey söyleyeceksiniz, bu bir hakimiyet meselesi' dedi.

Özgür Özel'in bu süreçteki gizli tanık ifadelerini çok eleştirdiği konusuna da değinen İlber Ortaylı, 'Herhalde diyorum ki, bir davada da baştan aşağı yüzde doksanda gizli tanık olmaz' ifadesini kullandı.