İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasıyla İlgili Yeni Açıklama: "Halkımız Bunu Unutmadı!"
İlber Ortaylı'dan Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasıyla İlgili Yeni Açıklama: "Halkımız Bunu Unutmadı!"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar sabah saatlerinde hakkındaki 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan tepkiler tutuklama kararıyla daha da alevlendi.
Konuya dair sessiz kalmayan isimlerden biri de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortaylı, KAFA TV'ye de tutuklamayla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Önce diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu olaydan bir gün sonra hakkındaki suçlamalarla gözaltına alındı.
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Sulh Ceza Hakimliği'nde yaklaşık 2 saat süren duruşmanın ardından tutuklanan İmamoğlu, Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderildi.
Geçtiğimiz gün KAFA TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
İşte İlber Ortaylı'nın açıklamalarının bir kesiti:
Videonun tamamını da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Üstat çok haklı. Tarihte örnekleri var, hatta canlı örnekleri bile var
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oğlum 6. sınıfa giden yeğenim sordu neden hapse girdi diye dedimki seçimi kazanmak için, nasıl yani dedi, dedimki senin bir arkadaşının elinden cips paketini... Devamını Gör
6.sınıfa giderken bırak siyaseti nr olduğunu bile bilmezdik ne kadar acı bir durum aslında bu