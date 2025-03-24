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Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Reytingleri Nasıl Etkiledi?

Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Reytingleri Nasıl Etkiledi?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.03.2025 - 15:37

19 Mart sabahında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü günde gözler, hakkındaki 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanarak Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderilen İmamoğlu haberlerine çevrildi. 

Peki tüm gün canlı yayınların anbean takip edildiği günde reytingler nasıl etkilendi? Diziler, yarışma programları ve haber bültenlerinin yayınlandığı 23 Mart Pazar günü reytingleri sonuçlarına birlikte bakalım...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün (23 Mart Pazar) tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün (23 Mart Pazar) tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Aynı zamanda CHP ön seçiminin yapıldığı ve 14 milyondan fazla vatandaşın oy kullandığı sandıklar da açıldı. Buna göre Ekrem İmamoğlu CHP'nin resmi cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. 

Gündemin inanılmaz sıcak ve hareketli geçtiği anlarda gözler ağırlıklı olarak haber kanallarına çevrilmişti. Gün boyu yaşanan gelişmelerin takip edildiği 23 Mart Pazar günü reytingleri de merak konusu oldu.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

  • Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8

  • Teşkilat TRT 1

  • 3 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

  • Survivor TV8

  • 5 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW

  • 6 Teşkilat (Özet) TRT 1

  • 7 Deha SHOW TV

  • Atv Ana Haber ATV

  • 9 Ana Haber TRT 1

  • 10 Kardelenler ATV

AB REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

  • Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8

  • Teşkilat TRT 1

  • 3 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

  • Survivor TV8

  • 5 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW

  • 6 Ana Haber TRT 1

  • 7 Deha SHOW TV

  • 8 Vefa Sultan TRT 1

  • 9 Teşkilat (Özet) TRT 1

  • 10 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (Özet) NOW

ABC REYTİNG SIRALAMASI

ABC REYTİNG SIRALAMASI

  • Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8

  • Teşkilat TRT 1

  • 3 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW

  • Survivor TV8

  • 5 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW

  • 6 Deha SHOW TV

  • 7 Ana Haber TRT 1

  • 8 Teşkilat (Özet) TRT 1

  • 9 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (Özet) NOW

  • 10 ATV Ana Haber ATV

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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