Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Reytingleri Nasıl Etkiledi?
Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Reytingleri Nasıl Etkiledi?
19 Mart sabahında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü günde gözler, hakkındaki 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanarak Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderilen İmamoğlu haberlerine çevrildi.
Peki tüm gün canlı yayınların anbean takip edildiği günde reytingler nasıl etkilendi? Diziler, yarışma programları ve haber bültenlerinin yayınlandığı 23 Mart Pazar günü reytingleri sonuçlarına birlikte bakalım...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün (23 Mart Pazar) tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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