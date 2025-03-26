Asmalı Konak Dizisinin 'Dilara'sıydı: Usta Oyuncu Selda Özer'in Son Hali Gündem Oldu!

Duygusal ve dram türündeki Asmalı Konak, ekranlarımızın unutulmaz aşiret dizilerinden biri haline gelmişti. Hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekranlara kilitleyen dizi, izleyicisine her bölüm apayrı bir heyecan yaşatırdı.

Dizinin konusunu da şöyle bırakalım... İstanbullu bürokrat bir aileden gelen Bahar, New York'ta sanat eğitimini tamamlarken Seymen ile karşılaşır. Bu iki âşık, evlilik yolunda Kapadokya'ya doğru yol alırlar. Seymen, Kapadokya'nın hem modern hem de geleneksel değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan, saygın bir ailenin varisidir. Seymen'in yaşadığı yer, Asmalı Konak adlı görkemli bir konaktır. Bahar, yeni geldiği bu yerin ve Seymen'in bölgedeki itibarının büyüsüne kapılır.