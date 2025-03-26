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Asmalı Konak Dizisinin 'Dilara'sıydı: Usta Oyuncu Selda Özer'in Son Hali Gündem Oldu!

Asmalı Konak Dizisinin 'Dilara'sıydı: Usta Oyuncu Selda Özer'in Son Hali Gündem Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.03.2025 - 16:12

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyunculardan biri hiç şüphesiz ki Selda Özer'dir. Usta oyuncu yayınlandığı dönem ekranlara damgasını vuran Asmalı Konak dizisindeki performansıyla hafızalarımıza kazınmıştı. 'Dilara' karakteriyle izlediğimiz Selda Özer bugün son haliyle gündem oldu.

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2002-2003 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Asmalı Konak dizisi bir dönemin en favori yapımlarından olmuştu.

2002-2003 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Asmalı Konak dizisi bir dönemin en favori yapımlarından olmuştu.

Duygusal ve dram türündeki Asmalı Konak, ekranlarımızın unutulmaz aşiret dizilerinden biri haline gelmişti. Hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekranlara kilitleyen dizi, izleyicisine her bölüm apayrı bir heyecan yaşatırdı. 

Dizinin konusunu da şöyle bırakalım... İstanbullu bürokrat bir aileden gelen Bahar, New York'ta sanat eğitimini tamamlarken Seymen ile karşılaşır. Bu iki âşık, evlilik yolunda Kapadokya'ya doğru yol alırlar. Seymen, Kapadokya'nın hem modern hem de geleneksel değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan, saygın bir ailenin varisidir. Seymen'in yaşadığı yer, Asmalı Konak adlı görkemli bir konaktır. Bahar, yeni geldiği bu yerin ve Seymen'in bölgedeki itibarının büyüsüne kapılır.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in yer aldığı Asmalı Konak dizisindeki karakterler de birbirinden unutulmaz hale gelmişti.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in yer aldığı Asmalı Konak dizisindeki karakterler de birbirinden unutulmaz hale gelmişti.

Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizinin en başarılı karakterlerinden biri de 'Dilara' olmuştu. Özcan Deniz'in hayat verdiği Seymen'in ablası Dilara'ya da Selda Özer canlandırmıştı.

Dilara karakteriyle Asmalı Konak ve Asmalı Konak: Hayat yapımlarıyla karşımıza çıkan Özer o dönem ekranların en başarılı isimleri arasına girmişti.

Dilara karakteriyle Asmalı Konak ve Asmalı Konak: Hayat yapımlarıyla karşımıza çıkan Özer o dönem ekranların en başarılı isimleri arasına girmişti.

Daha sonra Bir İstanbul Masalı, En İyi Arkadaşım, Saçsaça Başbaşa, Limon Ağacı, Mahpeyker: Kösem Sultan ve Anneler ile Kızları gibi yapımlarla karşımıza çıkan Selda Özer, son olarak 2013 yılında yayınlanan Kaçak dizisiyle karşımıza çıkmıştı.

Uzun zamandır herhangi bir yapımda göremediğimiz ünlü oyuncu Selda Özer bu kez de son haliyle gündeme geldi.

Uzun zamandır herhangi bir yapımda göremediğimiz ünlü oyuncu Selda Özer bu kez de son haliyle gündeme geldi.

Selda Özer'in sosyal medya hesabından paylaştığı karelerinden kendisinin son hallerini de görebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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