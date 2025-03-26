Asmalı Konak Dizisinin 'Dilara'sıydı: Usta Oyuncu Selda Özer'in Son Hali Gündem Oldu!
Asmalı Konak Dizisinin 'Dilara'sıydı: Usta Oyuncu Selda Özer'in Son Hali Gündem Oldu!
Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyunculardan biri hiç şüphesiz ki Selda Özer'dir. Usta oyuncu yayınlandığı dönem ekranlara damgasını vuran Asmalı Konak dizisindeki performansıyla hafızalarımıza kazınmıştı. 'Dilara' karakteriyle izlediğimiz Selda Özer bugün son haliyle gündem oldu.
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2002-2003 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Asmalı Konak dizisi bir dönemin en favori yapımlarından olmuştu.
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Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in yer aldığı Asmalı Konak dizisindeki karakterler de birbirinden unutulmaz hale gelmişti.
Dilara karakteriyle Asmalı Konak ve Asmalı Konak: Hayat yapımlarıyla karşımıza çıkan Özer o dönem ekranların en başarılı isimleri arasına girmişti.
Uzun zamandır herhangi bir yapımda göremediğimiz ünlü oyuncu Selda Özer bu kez de son haliyle gündeme geldi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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