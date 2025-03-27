Arka Sokaklar'ın Efsane İsmi Diziye İkinci Kez Veda Ediyor!
Arka Sokaklar'ın Efsane İsmi Diziye İkinci Kez Veda Ediyor!
Hem Kanal D ekranlarının hem de Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar tam gaz ekranlara gelmeye devam ediyor. Aksiyon dolu dizi izleyenleri ekranlara kilitleyen türde bölümleriyle öne çıkarken bir yandan da oyuncu değişikliğiyle gündeme geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Arka Sokaklar'ın kemik kadrosundan sayılan bir oyuncu yapıma veda ediyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kanal D ekranlarının popüler dizisi Arka Sokaklar tam 19 sezondur izleyicisiyle buluşuyor.
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Pek çok ünlü ismin kadrosuna girip çıktığı popüler dizi hakkındaki final iddialarıyla da zaman zaman gündeme oturuyor.
Kadrosundaki değişikliklerle adını sıkça duyduğumuz Arka Sokaklar dizisinde yeni bir ayrılık yaşandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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