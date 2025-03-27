Arka Sokaklar'ın Efsane İsmi Diziye İkinci Kez Veda Ediyor!

Hem Kanal D ekranlarının hem de Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar tam gaz ekranlara gelmeye devam ediyor. Aksiyon dolu dizi izleyenleri ekranlara kilitleyen türde bölümleriyle öne çıkarken bir yandan da oyuncu değişikliğiyle gündeme geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Arka Sokaklar'ın kemik kadrosundan sayılan bir oyuncu yapıma veda ediyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş