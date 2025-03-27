onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Arka Sokaklar'ın Efsane İsmi Diziye İkinci Kez Veda Ediyor!

Arka Sokaklar'ın Efsane İsmi Diziye İkinci Kez Veda Ediyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.03.2025 - 19:13

Hem Kanal D ekranlarının hem de Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar tam gaz ekranlara gelmeye devam ediyor. Aksiyon dolu dizi izleyenleri ekranlara kilitleyen türde bölümleriyle öne çıkarken bir yandan da oyuncu değişikliğiyle gündeme geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Arka Sokaklar'ın kemik kadrosundan sayılan bir oyuncu yapıma veda ediyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D ekranlarının popüler dizisi Arka Sokaklar tam 19 sezondur izleyicisiyle buluşuyor.

Kanal D ekranlarının popüler dizisi Arka Sokaklar tam 19 sezondur izleyicisiyle buluşuyor.

2006 yılından bu yana hayatımızda olan Arka Sokaklar hem hikayesi hem de sürekli değişen oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekibin çevresinde şekillenen dizide aksiyon bir an olsun durmuyor.

Pek çok ünlü ismin kadrosuna girip çıktığı popüler dizi hakkındaki final iddialarıyla da zaman zaman gündeme oturuyor.

Pek çok ünlü ismin kadrosuna girip çıktığı popüler dizi hakkındaki final iddialarıyla da zaman zaman gündeme oturuyor.

Bir dönem yayın hayatını noktalayacağı konuşulan Arka Sokaklar cephesinden yeni bir haber geldi. Reytinglerin beklenilen şekilde devam etmesi halinde 20. sezonuyla da ekranlarımıza gelmeye devam edecek. 

Cuma akşamları yayınlanan dizi son olarak 706. bölümle karşımıza çıktı.

Kadrosundaki değişikliklerle adını sıkça duyduğumuz Arka Sokaklar dizisinde yeni bir ayrılık yaşandı.

Kadrosundaki değişikliklerle adını sıkça duyduğumuz Arka Sokaklar dizisinde yeni bir ayrılık yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D’nin haklarını Erler Film’den devraldığı D Media imzası taşıyan Arka Sokaklar'da yıllardır 'Aylin’ karakterine hayat veren Özlem Çınar yapıma veda ediyor. 

Belki bilenleriniz vardır, kendisi uzun süre önce de Arka Sokaklar'a veda etmiş ancak bir süre sonra geri dönmüştü.

Aylin karakterinin hikayesi bittiği için Özlem Çınar 710. bölümle birlikte popüler diziyle son kez izleyici karşısına çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın