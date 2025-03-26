Saha Araştırması Yapıldı: 2025 Yazının En Çok Beklenen Filmleri Belli Oldu!

2025 yılının yaz aylarında beyaz perdeye gelecek olan filmlerin gişe potansiyelini görmek ve izleyicilerin fikirlerini de öğrenmek için yeni bir anket yaptı.

Yaklaşık 3 bin sinemaseverin katılım gösterdiği bu araştırmanın sonuçlanmasıyla birlikte, bu yazın en heyecanla beklenen filmleri de ortaya çıktı.