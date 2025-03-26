Saha Araştırması Yapıldı: 2025 Yazının En Çok Beklenen Filmleri Belli Oldu!
Saha Araştırması Yapıldı: 2025 Yazının En Çok Beklenen Filmleri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.fandango.com/movie-news/f...
ABD'de sinema bileti almak isteyenlerin ilk başvurduğu platform olan Fandango, 2025 yazının en çok beklenen filmlerini açıkladı. Gişe potansiyelini görmek için saha araştırması yapan platformun anketleri sonucunda bu yaz en çok beklenen filmler belli oldu.
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ABD'deki sinemaseverler arasında en popüler platform olan Fandango geçtiğimiz gün bir saha araştırması yaptı.
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Fandango'nun araştırması sonucu ortaya çıkan listede ilk sırayı 2 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girecek Jurassic World: Rebirth filmi aldı.
Fandango tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yazının büyük bir heyecanla beklenen filmleri şu şekilde sıralandı:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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