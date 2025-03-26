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Saha Araştırması Yapıldı: 2025 Yazının En Çok Beklenen Filmleri Belli Oldu!

Saha Araştırması Yapıldı: 2025 Yazının En Çok Beklenen Filmleri Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.03.2025 - 18:01

ABD'de sinema bileti almak isteyenlerin ilk başvurduğu platform olan Fandango, 2025 yazının en çok beklenen filmlerini açıkladı. Gişe potansiyelini görmek için saha araştırması yapan platformun anketleri sonucunda bu yaz en çok beklenen filmler belli oldu.

Kaynak: https://www.fandango.com/movie-news/f...
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ABD'deki sinemaseverler arasında en popüler platform olan Fandango geçtiğimiz gün bir saha araştırması yaptı.

ABD'deki sinemaseverler arasında en popüler platform olan Fandango geçtiğimiz gün bir saha araştırması yaptı.

2025 yılının yaz aylarında beyaz perdeye gelecek olan filmlerin gişe potansiyelini görmek ve izleyicilerin fikirlerini de öğrenmek için yeni bir anket yaptı.

Yaklaşık 3 bin sinemaseverin katılım gösterdiği bu araştırmanın sonuçlanmasıyla birlikte, bu yazın en heyecanla beklenen filmleri de ortaya çıktı.

Fandango'nun araştırması sonucu ortaya çıkan listede ilk sırayı 2 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girecek Jurassic World: Rebirth filmi aldı.

Fandango'nun araştırması sonucu ortaya çıkan listede ilk sırayı 2 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girecek Jurassic World: Rebirth filmi aldı.

Filmin konusu: Jurassic World: Hakimiyet'in ardından beş yıl geçmiştir ve dinozorların dünya ekosistemi için uygun olmadığı ortaya çıkmıştır. Hayatta kalanlar, bir zamanlar evleri olan benzer iklimlere sahip ekvatoral bölgelerde yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu tropik biyosferin en büyük üç canlısı, insanlık için hayat kurtarıcı bir ilacın anahtarını DNA'ları içinde taşımaktadır. Gizli operasyon uzmanı Zora Bennett, genetik materyali elde etmek için Johansson tarafından liderlik etmesi için seçilmiş bir ekibi yönetmektedir. Zora'nın görevi, gemileri su dinozorları tarafından batırılan bir aileyle kesiştiğinde, hepsi bir zamanlar Jurassic Park'ın gizli bir araştırma merkezi olan yasak bir adada mahsur kalır. Bu adada, çeşitli dinozor türlerinin yaşadığı ve onlarca yıldır dünyadan gizlenen bir keşifle karşılaşırlar. Bu keşif, onları hem şaşırtır hem de dehşete düşürür.

Fandango tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yazının büyük bir heyecanla beklenen filmleri şu şekilde sıralandı:

Fandango tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yazının büyük bir heyecanla beklenen filmleri şu şekilde sıralandı:

  • 1️⃣ - Jurassic World: Rebirth

  • 2️⃣ - The Fantastic Four

  • 3️⃣ - Mission Impossible: Final Reckoning

  • 4️⃣ - Superman

  • 5️⃣ - Thunderbolts*

  • 6️⃣ - Ballerina

  • 7️⃣ - 28 Years Later

  • 8️⃣ - How To Train Your Dragon

  • 9️⃣ - Lilo & Stitch

  • 🔟 - Freakier Friday

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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