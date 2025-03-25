Darbeler, Skandallar, Direnişler: Ülkelerin Siyasi Sorunlarını İşleyen 15 Film Önerisi!
Siyaset ve sinema birbirini besleyen iki güçlü anlatım biçimlerini oluşturarak çok sağlam filmler ortaya çıkartır. Sinema sadece eğlence aracı olmanın ötesine geçerek, dünyanın farklı köşelerinde yaşanan siyasi krizleri, toplumsal mücadeleleri ve devletlerin iktidar oyunlarını gözler önüne seren bir sanat dalına dönüşmüştür.
Gerçek olaylardan esinlenen veya kurgu yoluyla siyasi sistemleri eleştiren filmler, izleyicilere geçmişin ve bugünün politik atmosferine dair önemli bir bakış açısı sunar. Biz de bu listede birkaç ülkenin siyasi sorunlarını etkileyici bir şekilde işleyen en başarılı 15 filmi bir araya getirdik. Her biri baskıcı rejimlerden bağımsızlık mücadelelerine, hükümet komplolarından basın özgürlüğüne kadar geniş bir yelpazede yer alıyor.
Gelin siyasi konuları işleyen en dikkat çekici filmleri birlikte görelim...
1. The Lives of Others (2006) – Almanya
2. The Battle of Algiers (1966) – Cezayir
3. Frost/Nixon (2008) – ABD
4. Z (1969) – Yunanistan
5. Argo (2012) – İran/ABD
6. No (2012) – Şili
7. Missing (1982) – Şili/ABD
8. The Act of Killing (2012) – Endonezya
9. Persepolis (2007) – İran
10. Hotel Rwanda (2004) – Ruanda
11. 13 Days (2000) – ABD
12. 12 Years a Slave (2013) – ABD
13. Roma (2018) – Meksika
14. Munich (2005) – İsrail/Filistin
15. The Post (2017) – ABD
Bonus: V for Vendetta (2005) – İngiltere (Distopik Kurgu)
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