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Darbeler, Skandallar, Direnişler: Ülkelerin Siyasi Sorunlarını İşleyen 15 Film Önerisi!

Darbeler, Skandallar, Direnişler: Ülkelerin Siyasi Sorunlarını İşleyen 15 Film Önerisi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.03.2025 - 08:01

Siyaset ve sinema birbirini besleyen iki güçlü anlatım biçimlerini oluşturarak çok sağlam filmler ortaya çıkartır. Sinema sadece eğlence aracı olmanın ötesine geçerek, dünyanın farklı köşelerinde yaşanan siyasi krizleri, toplumsal mücadeleleri ve devletlerin iktidar oyunlarını gözler önüne seren bir sanat dalına dönüşmüştür.

Gerçek olaylardan esinlenen veya kurgu yoluyla siyasi sistemleri eleştiren filmler, izleyicilere geçmişin ve bugünün politik atmosferine dair önemli bir bakış açısı sunar. Biz de bu listede birkaç ülkenin siyasi sorunlarını etkileyici bir şekilde işleyen en başarılı 15 filmi bir araya getirdik. Her biri baskıcı rejimlerden bağımsızlık mücadelelerine, hükümet komplolarından basın özgürlüğüne kadar geniş bir yelpazede yer alıyor.

Gelin siyasi konuları işleyen en dikkat çekici filmleri birlikte görelim...

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1. The Lives of Others (2006) – Almanya

1. The Lives of Others (2006) – Almanya

1984 Doğu Almanya’da geçen film, Stasi ajanı Gerd Wiesler’in, muhalif bir oyun yazarını ve onun oyuncu sevgilisini gizlice dinleme görevini üstlenmesini konu alır. Zamanla onların hayatına dair hisleri değişir ve gözetlediği insanların düşündüğünden farklı olduğunu fark eder. Film, devlet baskısı, bireysel vicdan ve özgürlük arasındaki mücadeleyi etkileyici bir şekilde ele alıyor.

2. The Battle of Algiers (1966) – Cezayir

2. The Battle of Algiers (1966) – Cezayir

Fransız sömürgesi altındaki Cezayir’in bağımsızlık mücadelesini anlatan film, 1950’lerin sonlarında gerilla savaşlarının nasıl yürütüldüğünü gösterir. Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), Fransız ordusuna karşı şehir gerillası taktikleri kullanırken, Fransızlar sert işkence yöntemleriyle karşılık verir. Gerçekçi belgesel tarzıyla çekilen film, sömürgeciliğin getirdiği şiddeti ve bağımsızlık hareketlerinin ahlaki ikilemlerini ele alır.

3. Frost/Nixon (2008) – ABD

3. Frost/Nixon (2008) – ABD

Watergate Skandalı sonrası istifa eden Nixon’un, gazeteci David Frost’a verdiği tarihi röportajın perde arkasını anlatıyor. Nixon, kamuoyu önünde itiraflarda bulunurken, medya ve politik güç dengesi sorgulanıyor.

4. Z (1969) – Yunanistan

4. Z (1969) – Yunanistan

Yunanistan’daki siyasi suikastleri ve hükümetin otoriterleşme sürecini işleyen film, bir muhalif politikacının öldürülmesini araştıran bir savcının hikâyesini anlatır. Olaylar derinleştikçe, suikastın arkasında askeri ve hükümet destekli bir komplo olduğu ortaya çıkar. Demokrasi, hukuk ve baskıcı yönetimler üzerine sert eleştiriler getiren film, gerçek olaylardan esinlenmiş ve askeri rejimlerin işleyişini gözler önüne sermektedir.

5. Argo (2012) – İran/ABD

5. Argo (2012) – İran/ABD

1979’daki İran Devrimi sırasında Tahran’daki ABD büyükelçiliği basıldığında, altı Amerikalı kaçmayı başarır ve Kanada büyükelçiliğine sığınır. CIA ajanı Tony Mendez, onları sahte bir film yapım ekibi gibi göstererek İran’dan çıkarmaya çalışır. Gerçek olaylardan uyarlanan film, diplomatik krizleri, istihbarat operasyonlarını ve baskıcı rejimler altında yaşamanın zorluklarını çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

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6. No (2012) – Şili

6. No (2012) – Şili

Şili’deki Pinochet diktatörlüğüne karşı 1988’de düzenlenen referandum sürecini anlatan film, genç bir reklamcı olan René Saavedra’nın muhalefet kampanyasını yönetmesini konu alır. Baskıcı rejimin kontrolündeki medya ortamında, yaratıcı bir kampanya ile halkın desteğini kazanmaya çalışır. Film, diktatörlükler altında seçim süreçlerini, propagandanın gücünü ve demokrasinin kırılgan yapısını başarılı bir şekilde işler.

7. Missing (1982) – Şili/ABD

7. Missing (1982) – Şili/ABD

1973 Şili darbesinde kaybolan Amerikalı bir gazeteciyi arayan babasının hikâyesini anlatan film, ABD’nin darbedeki rolünü de ele alıyor. Başkarakterler, askeri rejimin yalanlarını ve insan hakları ihlallerini ortaya çıkarmaya çalışırken, hükümetin gizlediği gerçeklerle yüzleşirler. Film, kayıplar, siyasi baskı ve uluslararası ilişkilerdeki ikiyüzlülüğü etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor.

8. The Act of Killing (2012) – Endonezya

8. The Act of Killing (2012) – Endonezya

1965-66 yıllarında Endonezya’da gerçekleştirilen anti-komünist katliamları anlatan bu belgesel, eski milis liderlerinin gözünden tarihi olayları aktarıyor. Katliamları gerçekleştiren kişiler, geçmişte yaptıkları eylemleri adeta bir film sahnesi gibi yeniden canlandırırken, vicdan muhasebeleri ve psikolojik durumları gözler önüne seriliyor. Film, suçun normalleşmesini, iktidar sahiplerinin adaletten kaçışını ve hafıza politikalarını sorgulayan çarpıcı bir yapım.

9. Persepolis (2007) – İran

9. Persepolis (2007) – İran

İran İslam Devrimi sırasında büyüyen bir kız çocuğunun gözünden, ülkenin geçirdiği siyasi ve toplumsal değişimleri anlatan otobiyografik bir animasyon filmidir. Başkarakter Marjane, baskıcı rejimin kadınlar ve özgürlükler üzerindeki etkisini deneyimler. Devrim sonrası artan baskılar ve savaşın getirdiği zorluklar nedeniyle ailesi onu yurtdışına yollar. Film, bireyin kimlik arayışını ve baskıcı rejimler altında büyümenin zorluklarını etkileyici bir şekilde işler.

10. Hotel Rwanda (2004) – Ruanda

10. Hotel Rwanda (2004) – Ruanda

1994 Ruanda Soykırımı sırasında binlerce Tutsi’yi saklayarak kurtaran otel yöneticisi Paul Rusesabagina’nın gerçek hikâyesini anlatıyor. Hutu milisleri ülke genelinde soykırım yaparken, uluslararası toplum sessiz kalır. Paul, sınırlı kaynaklarla insanları korumaya çalışırken hem ailesini hem de yüzlerce masum insanı kurtarmak için büyük bir mücadele verir. Film, insanlık trajedilerini ve küresel siyasetin kayıtsızlığını gözler önüne seriyor.

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11. 13 Days (2000) – ABD

11. 13 Days (2000) – ABD

1962’de yaşanan Küba Füze Krizi sırasında, ABD Başkanı John F. Kennedy ve ekibinin, Sovyetler Birliği ile nükleer savaşın eşiğine gelmesini konu alır. Film, Beyaz Saray’daki karar alma sürecini, diplomatik manevraları ve Soğuk Savaş’ın zirve noktasında yaşanan gerilimi başarılı bir şekilde anlatıyor. Özellikle yüksek tansiyonlu siyasi krizleri sevenler için kaçırılmaması gereken bir yapım.

12. 12 Years a Slave (2013) – ABD

12. 12 Years a Slave (2013) – ABD

Özgür bir adam olan Solomon Northup, 1840’larda kaçırılarak köle olarak satılır ve 12 yıl boyunca köle olarak çalışmaya zorlanır. Film, ABD’deki kölelik sisteminin acımasızlığını ve ırkçılığın köklerini etkileyici bir şekilde anlatıyor.

13. Roma (2018) – Meksika

13. Roma (2018) – Meksika

1970’lerde Meksika’daki siyasi çalkantılar ve öğrenci protestoları sırasında, bir hizmetçi olan Cleo’nun hayatını anlatıyor. Sosyal sınıf farkları, devrim hareketleri ve kişisel trajediler filmde iç içe geçiyor.

14. Munich (2005) – İsrail/Filistin

14. Munich (2005) – İsrail/Filistin

1972 Münih Olimpiyatları’nda İsrailli sporculara yönelik saldırının ardından, İsrail’in misilleme operasyonlarını anlatıyor. Mossad ajanları, saldırının sorumlularını öldürme görevine çıkarken, vicdanlarıyla yüzleşmek zorunda kalırlar.

15. The Post (2017) – ABD

15. The Post (2017) – ABD

1971’de ABD hükümetinin Vietnam Savaşı hakkındaki yalanlarını içeren Pentagon Belgeleri’nin basına sızdırılması sürecini anlatıyor. Washington Post gazetesi, devlet baskısına rağmen bu belgeleri yayınlama kararı alır. Basın özgürlüğü, hükümetin sansür politikaları ve gazeteciliğin demokratik toplumdaki önemi filmde etkileyici bir şekilde işleniyor.

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Bonus: V for Vendetta (2005) – İngiltere (Distopik Kurgu)

Bonus: V for Vendetta (2005) – İngiltere (Distopik Kurgu)

Baskıcı ve totaliter bir hükümetin yönettiği İngiltere’de, “V” adında maskeli bir isyancı, halka korku aşılayan sistemi yıkmaya çalışır. V’nin eylemleri, hükümetin gizlediği gerçekleri ortaya çıkarırken, halkın özgürlüğü için ilham kaynağı olur. Film, bireysel özgürlükler, otoriter rejimler ve halkın iktidara karşı direnişi üzerine güçlü bir politik anlatı sunuyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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