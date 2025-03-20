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Adolescence Dizisini Beğenenlerin Etkilenebileceği 15 Dizi ve Film Önerisi!

Adolescence Dizisini Beğenenlerin Etkilenebileceği 15 Dizi ve Film Önerisi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.03.2025 - 01:06

Son günlerin en ses getiren yapımlarından olan Adolescence dizisi, bir çocuğun cinayetle suçlanmasının ardından hem onun hem de ebeveynlerinin yaşadığı zorlu süreci izleyicilere derinlemesine hissettiren etkileyici bir yapım. Suç ve dram unsurlarını ustalıkla harmanlayan bu tür yapımlar, izleyiciyi sürekli olarak önemli sorular sormaya teşvik ediyor. Genç yaşta işlenen suçlar, adalet sistemi, aile içindeki çatışmalar ve psikolojik gerilim gibi konular da bu sorulara önemli bir konu sağlıyor.

Eğer Adolescence dizisinin sizi etkilediği gibi benzer temaları işleyen film ve diziler arıyorsanız, bu tip konuları izleyicisine sunan 15 öneriyle karşınızdayız. Bu yapımlarda, suça sürüklenen çocukların, onların ailelerinin ve toplumun adalet sistemine bakış açısını derinlemesine sorgulayan hikayeler bulacaksınız.

İşte, Adolescence severlerin kaçırmaması gereken dizi ve filmler!

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1. The Night Of (2016)

1. The Night Of (2016)

New York’ta yaşayan Pakistan kökenli bir genç olan Nasir Khan, bir gece boyunca tanıştığı bir kızla zaman geçirir. Ancak sabah olduğunda kızı ölü bulur ve kendini bir cinayetle suçlanmış halde bulur. Adalet sistemi, ırkçılık, hukuk süreçleri ve bir insanın suçlu olup olmadığına nasıl karar verildiği gibi derin temaları işleyen dizi, karakterlerin psikolojik durumlarını da detaylı şekilde ele alıyor.

2. Defending Jacob (2020)

2. Defending Jacob (2020)

Massachusetts’te saygın bir savcı olan Andy Barber’ın 14 yaşındaki oğlu Jacob, sınıf arkadaşının öldürülmesiyle suçlanır. Baba, bir yandan oğlunu korumaya çalışırken bir yandan da gerçekleri sorgulamaya başlar. Aile içindeki dinamikler, bir çocuğun suçlanmasının etkileri ve adalet sisteminin işleyişi, dizi boyunca izleyiciyi düşündüren başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

3. Broadchurch (2013 - 2017)

3. Broadchurch (2013 - 2017)

Küçük bir İngiliz kasabasında genç bir çocuğun öldürülmesi, kasaba halkının tüm sırlarını açığa çıkarmaya başlar. Dedektif Alec Hardy ve Ellie Miller, bu trajik olayın ardındaki gerçekleri araştırırken, ailelerin ve toplumun yaşadığı psikolojik yıkımı da gözler önüne seriyor. Polisiye, drama ve suç türlerini bir araya getiren dizi, olay örgüsüyle izleyiciyi sürekli şaşırtıyor.

4. Sharp Objects (2018)

4. Sharp Objects (2018)

Gazeteci Camille Preaker, çocukken yaşadığı kasabasına geri dönerek burada işlenen genç kız cinayetlerini araştırmaya başlar. Ancak soruşturma ilerledikçe, kendi travmalarıyla ve ailesinin karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Geçmişin gölgelerinin insan psikolojisine etkilerini işleyen bu psikolojik gerilim dizisi, derin karakter analizleriyle dikkat çekiyor.

5. Unbelievable (2019)

5. Unbelievable (2019)

Gerçek bir olaydan esinlenen bu dizide, genç bir kızın tecavüze uğradığını iddia ettikten sonra polis tarafından yalan söylediği öne sürülerek suçlanması işleniyor. Olayın ardından yıllar geçtikçe, farklı dedektiflerin yaptığı araştırmalar, gerçeklerin aslında çok daha karanlık olduğunu ortaya çıkarıyor. Adalet sisteminin işleyişi ve mağdur suçlama olgusu üzerine güçlü bir anlatım sunuyor.

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6. The Sinner (2017 - )

6. The Sinner (2017 - )

Genç bir anne olan Cora Tannetti, sahilde aniden bir adamı öldürür. Hiçbir neden olmadan işlenmiş gibi görünen bu cinayetin ardında aslında çok daha karmaşık bir geçmiş vardır. Dedektif Harry Ambrose, olayın ardındaki gerçeği araştırırken, Cora’nın bilinçaltına ve travmalarına derinlemesine iner. Suç, psikoloji ve gizem dolu bir dizi.

7. American Crime (2015 - 2017)

7. American Crime (2015 - 2017)

Her sezon farklı bir suç hikayesini işleyen bu antoloji dizisi, Amerikan hukuk sistemindeki adaletsizlikleri, ırksal önyargıları ve suçun bireyler üzerindeki etkilerini çarpıcı bir dille ele alıyor. Her sezon, farklı karakterler ve olaylar üzerinden suçun sadece suçlananı değil, toplumun genelini nasıl etkilediğini gösteriyor.

8. When They See Us (2019)

8. When They See Us (2019)

Gerçek olaylardan esinlenen bu mini dizi, 1989’da New York Central Park’ta işlenen bir saldırı sonrası haksız yere suçlanan beş siyahi gencin adalet arayışını konu alıyor. Irkçılık, medya manipülasyonu ve hukuk sistemindeki eksiklikleri gözler önüne seren dizi, suçlanan çocukların aileleriyle olan ilişkilerini de çarpıcı bir şekilde işliyor.

9. Mare of Easttown (2021)

9. Mare of Easttown (2021)

Küçük bir kasabada yaşayan dedektif Mare Sheehan, hem kendi kişisel travmalarıyla hem de genç bir kızın kaybolmasıyla yüzleşmek zorunda kalır. Cinayet soruşturması ilerledikçe, kasabadaki sırlar ortaya çıkmaya başlar. Dedektifin aile hayatı, annelik, yas ve adalet duygusu gibi temalar dizi boyunca ustalıkla işleniyor.

10. Your Honor (2020 - 2023)

10. Your Honor (2020 - 2023)

Saygın bir yargıç olan Michael Desiato, oğlu bir suç çetesi üyesinin oğlunu öldürdüğünde onu korumak için etik ve hukuk arasında zorlu bir seçim yapmak zorunda kalır. Aile bağları, adalet, yalanlar ve suç dünyası arasındaki ilişkiyi derinlemesine işleyen gerilim dolu bir hukuk dizisi.

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11. Prisoners (2013)

11. Prisoners (2013)

Bir baba, kaçırılan kızını bulmak için polis araştırmalarından memnun kalmayarak kendi yöntemleriyle adalet aramaya başlar. Ancak bu süreçte hem kendisinin hem de çevresindekilerin karanlık yönleri açığa çıkar. Suç ve gerilim unsurlarını birleştiren film, izleyiciyi sürekli olarak doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi sorgulamaya iter.

12. Boy A (2007)

12. Boy A (2007)

Çocukken bir suç işleyen Jack, yetişkin olduğunda yeni bir kimlik kazanarak topluma geri döner. Ancak geçmişi peşini bırakmaz ve toplumun ona olan bakışı, yeniden bir hayat kurmasını zorlaştırır. Travma, toplumsal yargılar ve ikinci bir şans temalarını işleyen etkileyici bir drama.

13. Mystic River (2003)

13. Mystic River (2003)

Çocuklukları boyunca arkadaş olan üç adamın yolları, yıllar sonra bir cinayetle tekrar kesişir. Kendi çocukluk travmalarıyla yüzleşirken adaletin gerçekten nasıl sağlandığını sorgularlar. Aile dramı, suç ve intikam gibi konuları derinlemesine işleyen, izleyiciyi düşündüren bir yapım.

14. We Need to Talk About Kevin (2011)

14. We Need to Talk About Kevin (2011)

Bir anne, oğlu Kevin’in işlediği korkunç bir suçun ardından hem toplumdan dışlanır hem de kendini suçlamaya başlar. Kevin’in psikolojik yapısı, annesiyle olan ilişkisi ve ebeveynlik sorumluluğunun ağırlığı filmde çarpıcı bir şekilde işleniyor.

15. The Lovely Bones (2009)

15. The Lovely Bones (2009)

Cinayete kurban giden Susie Salmon’un ruhu, ailesinin yas sürecini ve katilinin hala serbest olduğunu izler. Kendi ölümünü ve ailesinin yaşadığı acıyı anlamaya çalışırken, ölüm sonrası dünyaya dair farklı bir perspektif sunar. Aile bağları, kayıp ve intikam duygularını etkileyici bir şekilde işleyen bir film.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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