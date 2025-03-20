Animasyon Sevenlere Müjde: Fragmanı Yayınlanan Elio Filminin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Elio, dış dünyayla etkileşim kurmaktan kaçınan, 11 yaşında bir hayal gücü zengini çocuk. Her zaman başını kitaplarda ve kendi düş dünyasında bulunduran Elio, dış mekan etkinliklerine karşı büyük bir isteksizlik gösteriyor. Öte yandan, annesi Olga, son derece zeki ve özgüveni yüksek bir kadın. Gizemli bir uzay sinyalinin şifresini çözmek için çabalayan, ultra gizli bir askeri projenin başında bulunuyor. Bu karmaşık durumun içinde Elio, beklenmedik bir şekilde uzaylılarla ilk iletişimi kuran kişi oluyor ve Dünya'nın galaksi düzeyindeki temsilcisi olarak atanıyor. Bu durum, Elio'nun hayatını ve bakış açısını tamamen değiştirecek bir dönüm noktası oluyor.