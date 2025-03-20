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Animasyon Sevenlere Müjde: Fragmanı Yayınlanan Elio Filminin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Animasyon Sevenlere Müjde: Fragmanı Yayınlanan Elio Filminin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.03.2025 - 21:40

Sinema tutkunlarının en sevdiği türlerin başında gelen animasyon filmleri yediden yetmişe herkesin büyük beğenisi topluyor. Her seferinde izleyenleri hem eğlendiren hem de çok anlamlı mesajlar aşılayan animasyon filmlerine bir yenisi daha eklendi. Pixar'ın yeni projesi 'Elio' filmi şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Fragmanı yayınlanan Elio filminin vizyona giriş tarihi de belli oldu.

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Sinema dünyasının göz bebeği olan animasyon filmler yaş skalası olmaksızın herkesin gönlünü fethediyor.

Sinema dünyasının göz bebeği olan animasyon filmler yaş skalası olmaksızın herkesin gönlünü fethediyor.

Vizyona giren filmler arasında sıkça gözümüzün aradığı animasyon türündeki yapımları ayıla bayıla izliyoruz. Bu türdeki yapımlara bu sene pek çok örnekler de ekleniyor. 

Animasyon tutkunlarını sevindirecek bir film daha gündeme oturdu. 'Elio' filmi Pixar'ın en dikkat çekici animasyon filmlerinin en yeni ismi oldu.

Geçtiğimiz saatlerde Elio filminin büyük bir heyecanla beklenen fragmanı yayınlandı. Bununla birlikte Elio'nun konusu da merak edildi.

Geçtiğimiz saatlerde Elio filminin büyük bir heyecanla beklenen fragmanı yayınlandı. Bununla birlikte Elio'nun konusu da merak edildi.

Elio, dış dünyayla etkileşim kurmaktan kaçınan, 11 yaşında bir hayal gücü zengini çocuk. Her zaman başını kitaplarda ve kendi düş dünyasında bulunduran Elio, dış mekan etkinliklerine karşı büyük bir isteksizlik gösteriyor. Öte yandan, annesi Olga, son derece zeki ve özgüveni yüksek bir kadın. Gizemli bir uzay sinyalinin şifresini çözmek için çabalayan, ultra gizli bir askeri projenin başında bulunuyor. Bu karmaşık durumun içinde Elio, beklenmedik bir şekilde uzaylılarla ilk iletişimi kuran kişi oluyor ve Dünya'nın galaksi düzeyindeki temsilcisi olarak atanıyor. Bu durum, Elio'nun hayatını ve bakış açısını tamamen değiştirecek bir dönüm noktası oluyor.

Peki Elio filmin oyuncu kadrosunda kimler var ve Elio filmi ne zaman vizyona giriyor?

Peki Elio filmin oyuncu kadrosunda kimler var ve Elio filmi ne zaman vizyona giriyor?

Yönetmenliğini Madeline Sharafian (“Burrow” Sparkshort), Domee Shi (“Bao” kısa film, “Turning Red”) ve Adrian Molina'nın (Coco'nun ortak senaristi/ortak yönetmeni) üstlediği filmin kadrosu da şu şekilde:

  • Elio rolünde Yonas Kibreab,

  • Olga Teyze rolünde Zoe Saldaña,

  • Glordon rolünde Remy Edgerly,

  • Lord Grigon rolünde Brad Garrett,

  • Büyükelçi Questa rolünde Jameela Jamil

  • OOOOO rolünde Shirley Henderson

Keyifli bir animasyon ziyafeti sunmaya hazırlanan Elio filmi 20 Haziran 2025 tarihinde sinemada izleyiciyle buluşacak.

Elio filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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