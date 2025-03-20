Animasyon Sevenlere Müjde: Fragmanı Yayınlanan Elio Filminin Yayın Tarihi Belli Oldu!
Animasyon Sevenlere Müjde: Fragmanı Yayınlanan Elio Filminin Yayın Tarihi Belli Oldu!
Sinema tutkunlarının en sevdiği türlerin başında gelen animasyon filmleri yediden yetmişe herkesin büyük beğenisi topluyor. Her seferinde izleyenleri hem eğlendiren hem de çok anlamlı mesajlar aşılayan animasyon filmlerine bir yenisi daha eklendi. Pixar'ın yeni projesi 'Elio' filmi şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Fragmanı yayınlanan Elio filminin vizyona giriş tarihi de belli oldu.
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Sinema dünyasının göz bebeği olan animasyon filmler yaş skalası olmaksızın herkesin gönlünü fethediyor.
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Geçtiğimiz saatlerde Elio filminin büyük bir heyecanla beklenen fragmanı yayınlandı. Bununla birlikte Elio'nun konusu da merak edildi.
Peki Elio filmin oyuncu kadrosunda kimler var ve Elio filmi ne zaman vizyona giriyor?
Elio filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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