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Netflix Platformunu 11 Milyon Dolar Dolandıran Ünlü Yönetmen Tutuklandı!

Netflix Platformunu 11 Milyon Dolar Dolandıran Ünlü Yönetmen Tutuklandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.03.2025 - 15:55

Carl Erik Rinsch oldukça büyük bütçeli bir bilim-kurgu dizisi çekmek için Netflix'ten milyonlarca dolar aldı. Ünlü yönetmenin dizi için aldığı 11 milyon dolarlık fonu kripto para ve lüks araçlar için harcadığı öne sürüldü. Rinsch, Netflix'i dolandırma suçlamasıyla tutuklandı.

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Elinde bir bilim-kurgu projesiyle çıkıp gelen Carl Erik Rinsch, Netflix'ten 2018-2019 yıllarında yapım aşamasındaki White Horse dizisi için 44 milyon dolar almıştı.

Elinde bir bilim-kurgu projesiyle çıkıp gelen Carl Erik Rinsch, Netflix'ten 2018-2019 yıllarında yapım aşamasındaki White Horse dizisi için 44 milyon dolar almıştı.

Ünlü yönetmenin, ek fon talebinde bulunarak dolandırıcılık yaptığı iddiası Hollywood gündemine bomba gibi düştü. 

Hali hazırda devam eden dava sürecinde ortaya çıkan bilgilere göre; Rinsch, Netflix'ten toplamda 55 milyon dolar almış. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, ünlü yönetmen Netflix’ten aldığı ek 11 milyon doları dizinin çekimlerini tamamlamak için kullanmamış.

Rinsch'in dizi fonu olarak aldığı parayı kendi hesabına aktardığı tespit edildi. Bu parayla kripto para ve lüks araçlar satın aldığı ifade edildi.

Rinsch'in dizi fonu olarak aldığı parayı kendi hesabına aktardığı tespit edildi. Bu parayla kripto para ve lüks araçlar satın aldığı ifade edildi.

47 yaşındaki ünlü yönetmen dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı kazanç sağlama suçlamalarıyla California'da tutuklandı. 

Rinsch'in aynı gün hakim karşısına çıkarıldı. Hakkında iddianamenin hazırlandığı New York'ta mahkemeye çıkmak için 100 bin dolar kefalet ödeme teklifini kabul etmesi de ayrı bir gündem oldu. 

Öte yandan ünlü yönetmenin New York'taki duruşma tarihi henüz netlik kazanmadı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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