Netflix Platformunu 11 Milyon Dolar Dolandıran Ünlü Yönetmen Tutuklandı!
Netflix Platformunu 11 Milyon Dolar Dolandıran Ünlü Yönetmen Tutuklandı!
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Elinde bir bilim-kurgu projesiyle çıkıp gelen Carl Erik Rinsch, Netflix'ten 2018-2019 yıllarında yapım aşamasındaki White Horse dizisi için 44 milyon dolar almıştı.
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Rinsch'in dizi fonu olarak aldığı parayı kendi hesabına aktardığı tespit edildi. Bu parayla kripto para ve lüks araçlar satın aldığı ifade edildi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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