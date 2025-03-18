Yapay Zekaya Göre Sadece Midesi İnanılmaz Sağlam Olanların Sonunu Getirebileceği 15 Film!

Korku ve gerilim türündeki yapımlar sinema dünyasında her zaman popüler olmuştur. İzleyiciler arasında çok popüler olan bu yapımlar her zaman sadece ufaktan korkutmakla kalmıyor. Kimileri izleyicilerini derinden sarsarken kimileri de seyircisinin midelerini bulandırıp psikolojik olarak zorlar. Rahatsız edici sahneleriyle hafızalara kazınan pek çok film olduğun da bilinen bir gerçek. Bu filmler arasında insanların yarıda bırakmak zorunda kaldığı yapımlar da yer alıyor.

Eğer siz de bu tarz filmler konusunda sınırlarınızı zorlamaya hazırsanız, tam da size göre bir içerikle geldik. Bu sefer yapay zeka, yalnızca güçlü bir mideye ve sağlam sinirlere sahip izleyicilere hitap edecek bir film listesi hazırladı. Ancak baştan uyaralım: mideniz ve sinirleriniz yeterince güçlü değilse, bu listeye göz atmadan önce iki kez düşünmelisiniz.

İşte sadece midesi sağlam olanların sonunu getirebileceği 15 film!