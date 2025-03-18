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Yapay Zekaya Göre Sadece Midesi İnanılmaz Sağlam Olanların Sonunu Getirebileceği 15 Film!

Yapay Zekaya Göre Sadece Midesi İnanılmaz Sağlam Olanların Sonunu Getirebileceği 15 Film!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.03.2025 - 08:01

Korku ve gerilim türündeki yapımlar sinema dünyasında her zaman popüler olmuştur. İzleyiciler arasında çok popüler olan bu yapımlar her zaman sadece ufaktan korkutmakla kalmıyor. Kimileri izleyicilerini derinden sarsarken kimileri de seyircisinin midelerini bulandırıp psikolojik olarak zorlar. Rahatsız edici sahneleriyle hafızalara kazınan pek çok film olduğun da bilinen bir gerçek. Bu filmler arasında insanların yarıda bırakmak zorunda kaldığı yapımlar da yer alıyor.

Eğer siz de bu tarz filmler konusunda sınırlarınızı zorlamaya hazırsanız, tam da size göre bir içerikle geldik. Bu sefer yapay zeka, yalnızca güçlü bir mideye ve sağlam sinirlere sahip izleyicilere hitap edecek bir film listesi hazırladı. Ancak baştan uyaralım: mideniz ve sinirleriniz yeterince güçlü değilse, bu listeye göz atmadan önce iki kez düşünmelisiniz.

İşte sadece midesi sağlam olanların sonunu getirebileceği 15 film!

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1. A Serbian Film (2010)

1. A Serbian Film (2010)

Milos, emekli bir yetişkin film yıldızıdır ve ailesini geçindirmekte zorlanmaktadır. Bir gün, gizemli bir yönetmenden hayatını değiştirebilecek büyük bir teklif alır. Ancak anlaşmayı imzaladıktan sonra, kendisini korkunç ve sapkın bir organizasyonun içinde bulur. Uyuşturucu ve bilinç kaybı altında, akıl almaz sahnelere zorlanır. Gerçekleri anladığında ise artık kaçış şansı kalmamıştır.

Film, aşırı şiddet, istismar ve rahatsız edici sahneleriyle birçok ülkede yasaklanmıştır.

2. Martyrs (2008)

2. Martyrs (2008)

Küçük yaşta kaçırılıp işkence gören Lucie, yıllar sonra intikam almak için çocukluğunda esir tutulduğu eve döner. En iyi arkadaşı Anna da ona yardım eder. Ancak olaylar bekledikleri gibi gitmez ve korkunç bir tarikatın kurbanları olduklarını anlarlar. Tarikat, insan vücudunun acıya dayanıklılığını sınamakta ve 'martyr' (şehit) seviyesine ulaşanları keşfetmeye çalışmaktadır.

Film, psikolojik ve fiziksel işkencelerle izleyicinin dayanıklılığını test ediyor adeta.

3. Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

3. Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

İtalya'daki faşist dönemde geçen film, dört güçlü adamın bir grup genci kaçırarak 120 gün boyunca insanlık dışı işkencelere maruz bırakmasını anlatır. Gençler, fiziksel ve psikolojik işkencelerle sınanırken, sapkın fantezilere zorlanırlar.

Marquis de Sade’ın eserinden uyarlanan film, cinsel istismar, şiddet ve işkence sahneleriyle sinema tarihinin en tartışmalı yapımlarından biri olmuştu.

4. The Human Centipede II (Full Sequence) (2011)

4. The Human Centipede II (Full Sequence) (2011)

Martin isimli psikopat bir adam, ilk 'Human Centipede' filmini izledikten sonra saplantılı hale gelir ve kendi 'insan kırkayağını' yapmaya karar verir. Ancak onun yöntemi, çok daha ilkel ve acımasızdır. Kaçırdığı insanları birbirine dikerek, sindirim sistemlerini birleştirir.

Film, mide bulandırıcı işkence sahneleri, aşırı şiddet bölümleriyle izleyicileri zorlayan bir yapım olarak biliniyor.

5. Cannibal Holocaust (1980)

5. Cannibal Holocaust (1980)

Bir grup belgeselci, Amazon’un derinliklerinde yamyam bir kabileyi filme almak için yola çıkar. Ancak zamanla avcı değil av olduklarını fark ederler. Günler sonra, ekipten geriye sadece kaydedilen görüntüler kalır.

Film, buluntu film tekniğiyle çekilmiş olup, aşırı şiddet ve gerçek hayvan ölümleri içerdiği için yasaklanmış ve yönetmeni mahkemeye çıkarılmıştır.

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6. Ichi the Killer (2001)

6. Ichi the Killer (2001)

Sadist bir mafya üyesi olan Kakihara, kaybolan patronunu ararken akıl almaz işkenceler uygular. Ancak gerçek tehdit, psikopat bir katil olan Ichi’dir. Ichi, çocukluk travmaları nedeniyle şiddete karşı farklı bir tepki geliştirerek öldürmekten zevk almaktadır.

Film, grotesk şiddet, vücut parçalama sahneleriyle Japon sinemasının en rahatsız edici yapımlarından biridir.

7. Grotesque (2009)

7. Grotesque (2009)

Genç bir çift, gizemli bir adam tarafından kaçırılır ve tutsak edilir. Adam, onların hayatta kalma içgüdülerini test etmek için giderek daha acımasız işkenceler uygular. Film boyunca, sadist deneyler ve psikolojik baskılar yapımın sonunu görmeyi epey zorlaştırır. 

Japon işkence filmlerinin en uç örneklerinden biri olan bu yapım, midesi sağlam olmayan izleyicilere önerilmiyor.

8. The Green Inferno (2013)

8. The Green Inferno (2013)

Bir grup çevreci öğrenci, Amazon’daki ormansızlaşmayı durdurmak için eylem yapmaya gider. Ancak uçakları düştüğünde, kendilerini bir yamyam kabilesinin esiri olarak bulurlar. Kabile üyeleri, gruptaki insanları canlı canlı pişirerek yemeye başlar.

Film, yamyamlık sahneleri ve aşırı vahşetiyle rahatsız edici bir deneyim sunar.

9. Guinea Pig: Flower of Flesh and Blood (1985)

9. Guinea Pig: Flower of Flesh and Blood (1985)

Psikopat bir adam, kaçırdığı bir kadını vahşi bir şekilde parçalara ayırarak öldürür. Film, o kadar gerçekçidir ki Japonya’da ve ABD’de soruşturma açılmıştır. FBI, gerçek bir cinayet olup olmadığını araştırmak zorunda kalmıştır.

Aşırı kanlı sahneleriyle Japon korku sinemasının en mide kaldıran örneklerinden biridir.

10. Inside (2007)

10. Inside (2007)

Hamile bir kadın, doğumuna günler kala evinde yalnızdır. Gece yarısı kapısına gelen bir yabancı, onu öldürmek ve karnındaki bebeği almak ister. Film boyunca kadın, kaçmaya çalışsa da giderek daha vahşi saldırılara maruz kalır.

Şiddet dozu yüksek, kanlı ve rahatsız edici sahnelerle dolu bir Fransız korku filmidir.

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11. Bone Tomahawk (2015)

11. Bone Tomahawk (2015)

Bir grup adam, bir kabilenin kaçırdığı insanları kurtarmak için çorak topraklara doğru yola çıkar. Ancak bu kabile, sıradan bir topluluk değildir; sadist ve yamyam bir gruptur. Kurtarma ekibindekiler, kabile tarafından canlı canlı parçalanarak yenmeye başlar.

Western türünde olsa da, aşırı vahşetiyle izleyiciyi şoka sokar.

12. Frontier(s) (2007)

12. Frontier(s) (2007)

Hükümetten kaçan bir grup genç, tenha bir kasabada eski bir otele sığınır. Ancak otelin sahipleri, Nazi geçmişine sahip sapkın bir ailedir ve gençleri korkunç işkencelere maruz bırakır.

Aşırı kanlı sahneleri ve mide kaldıran işkenceleriyle Fransız korku sinemasının en sert yapımlarından biridir.

13. Terrifier 2 (2022)

13. Terrifier 2 (2022)

Art the Clown, yeni kurbanlarını vahşi ve kanlı yöntemlerle avlamaya devam eder. En ünlü sahnelerden biri, genç bir kadının canlı canlı derisinin yüzülmesi ve hayatta kalmaya devam etmesidir

Film o kadar rahatsız edici bulunmuştur ki, sinema salonlarında bayılan izleyiciler olmuştur.

14. Men Behind the Sun (1988)

14. Men Behind the Sun (1988)

II. Dünya Savaşı sırasında, Japon askerlerinin mahkûmlar üzerinde yaptığı biyolojik deneyleri anlatan film, tarihte yaşanmış gerçek olaylardan esinlenmiştir. Filmde, mahkûmların ölümcül deneylere tabi tutulması, aşırı işkenceler ve korkunç tıbbi testler gösterilmektedir.

Gerçek bir olaydan uyarlanması, filmi daha da rahatsız edici hale getirmektedir.

15. The Sadness (2021)

15. The Sadness (2021)

Bir virüs, insanları sadist canavarlara dönüştürerek, şiddet ve sapkınlık dürtülerini açığa çıkarmalarına neden olur. Virüslü kişiler, sadece öldürmekle kalmaz, kurbanlarına akıl almaz işkenceler yaparlar.

Film, aşırı kan, korku ve psikolojik olarak ağır sahneler içermesiyle ünlüdür.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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