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Yapay Zekaya Göre Yalnızca Yüksek Zekalıların Anlayabileceği 15 Film

Yapay Zekaya Göre Yalnızca Yüksek Zekalıların Anlayabileceği 15 Film

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.03.2025 - 08:01

Bazı filmler vardır ki izlediğinizde “Ben ne izledim şimdi?” diye düşündürür. Kimi zaman paralel evrenler, kimi zaman zaman yolculuğu ya da karmaşık bilinçaltı temalarıyla dolu bu yapımlar, herkesin kolayca kavrayamayacağı bir derinliğe sahiptir. Eğer bir filmi izledikten sonra saatlerce teoriler okumayı, sahneleri çözümlemeyi seviyorsanız, bu liste tam size göre!

Hazırsanız, yapay zeka yalnızca yüksek zekâlıların gerçekten anlayabileceği 15 filmi sıraladı. Bakalım kaç tanesini izlediniz ve gerçekten çözdünüz mü?

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1. Primer (2004)

1. Primer (2004)

Zaman yolculuğunu en gerçekçi şekilde ele alan, kafa yakan bir bilim kurgu.

2. Tenet (2020)

2. Tenet (2020)

Christopher Nolan’ın tersine akan zaman kavramıyla beyni yakan filmi.

3. Interstellar (2014)

3. Interstellar (2014)

Fizik, kuantum mekaniği ve duyguların birleştiği bilim kurgu şaheseri.

4. 2001: A Space Odyssey (1968)

4. 2001: A Space Odyssey (1968)

Stanley Kubrick’in derin felsefi sorular içeren başyapıtı.

5. Mulholland Drive (2001)

5. Mulholland Drive (2001)

David Lynch’in rüya ve gerçeklik arasında kaybolduğunuz filmi.

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6. Donnie Darko (2001)

6. Donnie Darko (2001)

Alternatif evrenler, zaman yolculuğu ve varoluş sorgulaması.

7. The Man from Earth (2007)

7. The Man from Earth (2007)

Diyaloglarla zekanızı sınayan, felsefi bir bilim kurgu.

8. Synecdoche, New York (2008)

8. Synecdoche, New York (2008)

İnsan zihninin karmaşıklığını anlatan, katmanlı bir film.

9. Enemy (2013)

9. Enemy (2013)

Denis Villeneuve’in kimlik, bilinçaltı ve varoluşsal kriz üzerine düşündüren yapımı.

10. Coherence (2013)

10. Coherence (2013)

Paralel evrenler ve kuantum mekaniğini iç içe geçiren bağımsız bir başyapıt.

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11. A Beautiful Mind (2001)

11. A Beautiful Mind (2001)

Nobel ödüllü matematikçi John Nash’in hayatını anlatan biyografik drama.

12. The Fountain (2006)

12. The Fountain (2006)

Darren Aronofsky’nin yaşam, ölüm ve sonsuzluk üzerine destansı bir anlatımı.

13. Pi (1998)

13. Pi (1998)

Matematik, kaos teorisi ve bilinç üzerine derin bir film.

14. Annihilation (2018)

14. Annihilation (2018)

DNA, evrim ve bilinç üzerine kafa yoran bir bilim kurgu.

15. Solaris (1972)

15. Solaris (1972)

Andrei Tarkovsky’nin insan psikolojisini uzay metaforuyla ele alan, ağır tempolu felsefi bilim kurgusu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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