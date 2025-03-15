Yapay Zekaya Göre Yalnızca Yüksek Zekalıların Anlayabileceği 15 Film

Bazı filmler vardır ki izlediğinizde “Ben ne izledim şimdi?” diye düşündürür. Kimi zaman paralel evrenler, kimi zaman zaman yolculuğu ya da karmaşık bilinçaltı temalarıyla dolu bu yapımlar, herkesin kolayca kavrayamayacağı bir derinliğe sahiptir. Eğer bir filmi izledikten sonra saatlerce teoriler okumayı, sahneleri çözümlemeyi seviyorsanız, bu liste tam size göre!

Hazırsanız, yapay zeka yalnızca yüksek zekâlıların gerçekten anlayabileceği 15 filmi sıraladı. Bakalım kaç tanesini izlediniz ve gerçekten çözdünüz mü?