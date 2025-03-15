Yapay Zekaya Göre Yalnızca Yüksek Zekalıların Anlayabileceği 15 Film
Yapay Zekaya Göre Yalnızca Yüksek Zekalıların Anlayabileceği 15 Film
Bazı filmler vardır ki izlediğinizde “Ben ne izledim şimdi?” diye düşündürür. Kimi zaman paralel evrenler, kimi zaman zaman yolculuğu ya da karmaşık bilinçaltı temalarıyla dolu bu yapımlar, herkesin kolayca kavrayamayacağı bir derinliğe sahiptir. Eğer bir filmi izledikten sonra saatlerce teoriler okumayı, sahneleri çözümlemeyi seviyorsanız, bu liste tam size göre!
Hazırsanız, yapay zeka yalnızca yüksek zekâlıların gerçekten anlayabileceği 15 filmi sıraladı. Bakalım kaç tanesini izlediniz ve gerçekten çözdünüz mü?
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1. Primer (2004)
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2. Tenet (2020)
3. Interstellar (2014)
4. 2001: A Space Odyssey (1968)
5. Mulholland Drive (2001)
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6. Donnie Darko (2001)
7. The Man from Earth (2007)
8. Synecdoche, New York (2008)
9. Enemy (2013)
10. Coherence (2013)
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11. A Beautiful Mind (2001)
12. The Fountain (2006)
13. Pi (1998)
14. Annihilation (2018)
15. Solaris (1972)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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