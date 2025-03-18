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Sahnelerini Silmişler: Jenna Ortega 'Iron Man 3' Filminde Başına Gelen Kötü Tecrübeyi Açıkladı!

Sahnelerini Silmişler: Jenna Ortega 'Iron Man 3' Filminde Başına Gelen Kötü Tecrübeyi Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.03.2025 - 16:12

Birçok dizi ve filmde rol alan Jenna Ortega Hollywood dünyasının yükselen yıldızlarından biri oldu. Küçük yaşta kamera karşısına geçen Ortega, 'Wednesday' dizisiyle ortalığı kasıp kavurdu. Geçtiğimiz günlerde Entertainment Tonight'a özel açıklamalarda bulunan Jenna Ortega Marvel Sinematik Evreni'nin ünlü yapımlarından 'Iron Man 3' filminde yaşadığı kötü tecrübeleri paylaştı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=dpf6S...
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Oldukça küçük yaşlarında kamera önüne geçen Jenna Ortega, ilk olarak 2012 yapımı 'Rob' ve 'CSI: NY' dizileriyle ekrana çıkmıştı.

Oldukça küçük yaşlarında kamera önüne geçen Jenna Ortega, ilk olarak 2012 yapımı 'Rob' ve 'CSI: NY' dizileriyle ekrana çıkmıştı.

Ardından 'Ruhlar Bölgesi', 'Richie Rich', 'Çığlık' , 'Çığlık 6', 'You' gibi yapımlarla karşımıza çıkan Jenna Ortega, 'Wednesday' dizisiyle dünya çapında ses getirmeyi başarmıştı. Dizide başrol karakteri olan 'Wednesday Addams'a hayat veren ünlü oyuncunun performansı ve sosyal medyada viral olan dansı uzun süre konuşulmuştu.

Rol aldığı her yapımda adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu sıkça yeni projelerle ön plana çıkmaya devam ediyor.

Rol aldığı her yapımda adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu sıkça yeni projelerle ön plana çıkmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, şimdilerde Paul Rudd ile birlikte yeni filmleri Death of a Unicorn'u konuşmak için Entertainment Tonight'a konuk oldu. 

Hakkında Marvel evrenine dahil olacağı yönünde iddialar dolaşan ünlü oyuncuya bu konu yöneltildi. Ortega, 'Jenna Ortega'yı Marvel Evreni'ne dahil edebileceğimizi umuyorum' diyen sunucuya 'Bu, yaptığım ilk işlerden biriydi' derken yaşadığı tatsız olayları da anlattı.

"Kısa bir süreliğine Iron Man 3'teyim" diyen Ortega "Bir bacağım vardı ve başkan yardımcısının kızıydım" diyerek devam etti.

"Kısa bir süreliğine Iron Man 3'teyim" diyen Ortega "Bir bacağım vardı ve başkan yardımcısının kızıydım" diyerek devam etti.

2013 yapımı fantastik filmin jeneriğinde isminin bile yazmadığını belirten Ortega, tüm repliklerinin de silindiğini açıkladı. Bir daha Marvel Sinematik Evreni'ne katılmayacağını açıkça belirten Jenna Ortega, hakkındaki iddiaları da yalanlamış oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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