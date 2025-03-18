Sahnelerini Silmişler: Jenna Ortega 'Iron Man 3' Filminde Başına Gelen Kötü Tecrübeyi Açıkladı!
Sahnelerini Silmişler: Jenna Ortega 'Iron Man 3' Filminde Başına Gelen Kötü Tecrübeyi Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=dpf6S...
Birçok dizi ve filmde rol alan Jenna Ortega Hollywood dünyasının yükselen yıldızlarından biri oldu. Küçük yaşta kamera karşısına geçen Ortega, 'Wednesday' dizisiyle ortalığı kasıp kavurdu. Geçtiğimiz günlerde Entertainment Tonight'a özel açıklamalarda bulunan Jenna Ortega Marvel Sinematik Evreni'nin ünlü yapımlarından 'Iron Man 3' filminde yaşadığı kötü tecrübeleri paylaştı.
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Oldukça küçük yaşlarında kamera önüne geçen Jenna Ortega, ilk olarak 2012 yapımı 'Rob' ve 'CSI: NY' dizileriyle ekrana çıkmıştı.
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Rol aldığı her yapımda adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu sıkça yeni projelerle ön plana çıkmaya devam ediyor.
"Kısa bir süreliğine Iron Man 3'teyim" diyen Ortega "Bir bacağım vardı ve başkan yardımcısının kızıydım" diyerek devam etti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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