Ata Demirer'in Netflix Dizisi 'Bir İhtimal Daha Var' Afişinde Çok Zekice Bir Detay Ortaya Çıktı!
Ata Demirer'in Netflix Dizisi 'Bir İhtimal Daha Var' Afişinde Çok Zekice Bir Detay Ortaya Çıktı!
Ata Demirer'in BKM imzalı Netflix dizisi son zamanların en merak edilen yapımlardan birisi oldu. Uğur Yücel ve Esra Bilgiç gibi isimlerin de yer aldığı 'Bir İhtimal Daha Var' dizisi izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz hafta fragmanı paylaşılan dizi bu sefer de çok zekice bir afiş tasarımıyla karşımıza çıktı.
Kaynak: @yeetyolcu
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Türk yapımı diziler son dönemlerde dijital platformlarda daha da ilgi çeker bir hale geldi.
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Başrollerini Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç ve Lale Mansur'un paylaştığı dizi ilk günden bu yana büyük bir merakla bekleniyor.
20 Mart 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacak olan Bir İhtimal Daha Var dizisinin fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı.
Uğur Yücel'in bir hayaleti canlanlandırdığı dizinin afişinde, Yücel afişin bazı yerlerinden bakıldığında görünmüyor!
Bu zekice detayı gören kullanıcılar da yorum yapmadan geçemedi...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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