Ata Demirer'in Netflix Dizisi 'Bir İhtimal Daha Var' Afişinde Çok Zekice Bir Detay Ortaya Çıktı!

'Biri bu dünyada diğeri öteki dünyada kaybolmuş iki ruhun tuhaf ve trajikomik yolculuğu...' sloganıyla yayınlanacak olan dizinin merakla beklenen afişi de paylaşıldı.

TikTok'da '@yeetyolcu' adlı bir kullanıcı, Bir İhtimal Daha Var dizisinin afişiyle ilgili çok yaratıcı bir detayı ortaya çıkardı.