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Ata Demirer'in Netflix Dizisi 'Bir İhtimal Daha Var' Afişinde Çok Zekice Bir Detay Ortaya Çıktı!

Ata Demirer'in Netflix Dizisi 'Bir İhtimal Daha Var' Afişinde Çok Zekice Bir Detay Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.03.2025 - 14:44

Ata Demirer'in BKM imzalı Netflix dizisi son zamanların en merak edilen yapımlardan birisi oldu. Uğur Yücel ve Esra Bilgiç gibi isimlerin de yer aldığı 'Bir İhtimal Daha Var' dizisi izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz hafta fragmanı paylaşılan dizi bu sefer de çok zekice bir afiş tasarımıyla karşımıza çıktı. 

Kaynak: @yeetyolcu

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Türk yapımı diziler son dönemlerde dijital platformlarda daha da ilgi çeker bir hale geldi.

Türk yapımı diziler son dönemlerde dijital platformlarda daha da ilgi çeker bir hale geldi.

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisini Netflix'te herkesin beğenisine sunmasından sonra bir hamle daha gelmiş ve yeni filmi Do Not Disturb filmi de Netflix'te yayınlanmıştı. 

Yılmaz'ın ardından Türk komedisinin önde gelen isimlerinden Ata Demirer de dijital platformlara yöneldi. Kendisi en son Disney Plus için çektiği Bursa Bülbülü filmiyle dikkatleri üzerine çekmişti. 

Demirer, bu kez Netflix için çektiği 'Bir İhtimal Daha Var' dizisiyle ön plana çıktı.

Başrollerini Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç ve Lale Mansur'un paylaştığı dizi ilk günden bu yana büyük bir merakla bekleniyor.

Başrollerini Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç ve Lale Mansur'un paylaştığı dizi ilk günden bu yana büyük bir merakla bekleniyor.

Kadrosunda Hakan Salınmış, Sezin Akbaşoğulları, Beyti Engin, Ümit Kantarcılar, Cihan Ercan, Tuna Orhan, Murat Kılıç, Ediz Akşehir ve Altan Erkekli gibi isimlerin de rol aldığı yapımda Hakan Algül yönetmen koltuğunda oturuyor.

BKM imzalı yapımda Ata Demirer'in hayat verdiği İsa karakteri, diziye damga vuruyor. Dizinin konusunu şöyle özetleyelim: Bir zamanlar spor bahisleri dünyasının zirvesinde olan ancak son zamanlarda başarısız tahminler nedeniyle işini ve düşmanlar edinen İsa, umutsuzlukla doludur. Ancak, kaderin cilvesiyle iş adamı Refik Argun (Uğur Yücel) ile yolları kesişir. Fakat Refik'in aslında ölü olduğu ve onunla iletişim kurabilen tek kişinin İsa olduğu ortaya çıkar. Refik'in ruhu, İsa'ya hayatındaki karmaşadan kurtulma fırsatı sunar. Ancak, bu hayaletle iş birliği yapmak, İsa'nın hayatını daha da karmaşık bir hale getirir. Bu durum, İsa'nın hayatını tamamen değiştirecektir.

20 Mart 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacak olan Bir İhtimal Daha Var dizisinin fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı.

20 Mart 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacak olan Bir İhtimal Daha Var dizisinin fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı.

'Biri bu dünyada diğeri öteki dünyada kaybolmuş iki ruhun tuhaf ve trajikomik yolculuğu...' sloganıyla yayınlanacak olan dizinin merakla beklenen afişi de paylaşıldı. 

TikTok'da '@yeetyolcu' adlı bir kullanıcı, Bir İhtimal Daha Var dizisinin afişiyle ilgili çok yaratıcı bir detayı ortaya çıkardı.

Uğur Yücel'in bir hayaleti canlanlandırdığı dizinin afişinde, Yücel afişin bazı yerlerinden bakıldığında görünmüyor!

Bu zekice detayı gören kullanıcılar da yorum yapmadan geçemedi...

Bu zekice detayı gören kullanıcılar da yorum yapmadan geçemedi...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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