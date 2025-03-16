Michael Jackson Belgeselinin Yönetmeninden Şok Açıklama: "Binlerce Ölüm Tehdidi Aldım"

Belgeselin yönetmeni Reed, The Guardian'a verdiği röportajda, 'Beni bulmaya çalışan katiller oldu. Silahlı kişiler tarafından vurulmakla tehdit edildim. Defalarca ölüm tehdidi aldım.' dedi.

Reed'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: 'Uzun yıllardır son derece tehlikeli insanlarla muhatap oldum. Kendimi 'sert bir adam' diye tanımlamak istemem ama beni asıl endişelendiren şeyler spesifik tehditler oluyor. Yüz yüze yapılan tehditleri ciddiye aldım. Ev adresimi bulmaya çalışan, bana paket göndermek isteyenleri de ciddiye aldım. Ama Çin'den e-posta gönderenleri pek umursamıyorum. Önce uçağa binmeleri gerekecek.