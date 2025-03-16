Michael Jackson Belgeselinin Yönetmeninden Şok Açıklama: "Binlerce Ölüm Tehdidi Aldım"
Michael Jackson Belgeselinin Yönetmeninden Şok Açıklama: "Binlerce Ölüm Tehdidi Aldım"
Ünlü şarkıcı Michael Jackson hakkında 2019 yılında Leaving Neverland adlı bir belgesel yapılmıştı. Büyük bir tartışma konusu olan belgeselin yönetmeni Dan Reed, seneler sonra önemli bir itirafta bulundu.
Michael Jackson'ın hayranları tarafından binlerce ölüm tehdidine maruz kaldığını açıklayan yönetmen, belgeselde iki kişinin, çocukken ünlü şarkıcı tarafından istismara uğradığını iddia etmesinin ardından bir hedef haline geldiğini açıkladı.
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25 Haziran 2009 yılında hayatını kaybeden ünlü pop yıldızı Michael Jackson, ölümünün ardından pek çok soruyu geride bırakmıştı.
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Ölümünden tam 10 yıl sonra 2019 yılında HBO tarafından yayımlanan ve büyük yankı uyandıran Leaving Neverland belgeseli yayınlandı.
Belgeselde Wade Robson ve James Safechuck, Jackson tarafından çocuk yaşta cinsel istismara uğradıklarını iddia etmişti.
İlk belgeselin devamı niteliğindeki Leaving Neverland 2, Kuzey Amerika'da YouTube'daki Real Stories kanalında yayınlanacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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