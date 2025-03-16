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Michael Jackson Belgeselinin Yönetmeninden Şok Açıklama: "Binlerce Ölüm Tehdidi Aldım"

Michael Jackson Belgeselinin Yönetmeninden Şok Açıklama: "Binlerce Ölüm Tehdidi Aldım"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.03.2025 - 01:35

Ünlü şarkıcı Michael Jackson hakkında 2019 yılında Leaving Neverland adlı bir belgesel yapılmıştı. Büyük bir tartışma konusu olan belgeselin yönetmeni Dan Reed, seneler sonra önemli bir itirafta bulundu.

Michael Jackson'ın hayranları tarafından binlerce ölüm tehdidine maruz kaldığını açıklayan yönetmen, belgeselde iki kişinin, çocukken ünlü şarkıcı tarafından istismara uğradığını iddia etmesinin ardından bir hedef haline geldiğini açıkladı.

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25 Haziran 2009 yılında hayatını kaybeden ünlü pop yıldızı Michael Jackson, ölümünün ardından pek çok soruyu geride bırakmıştı.

25 Haziran 2009 yılında hayatını kaybeden ünlü pop yıldızı Michael Jackson, ölümünün ardından pek çok soruyu geride bırakmıştı.

25 Haziran 2009 sabahında, Los Angeles'taki kiralık malikanesinde baygın halde bulunan Michael Jackson, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 50 yaşında hayatını kaybeden pop yıldızının ardından intihar ettiği ve hatta hala hayatta olduğuna dair pek çok iddia ortaya atıldı.

Ölümünden tam 10 yıl sonra 2019 yılında HBO tarafından yayımlanan ve büyük yankı uyandıran Leaving Neverland belgeseli yayınlandı.

Ölümünden tam 10 yıl sonra 2019 yılında HBO tarafından yayımlanan ve büyük yankı uyandıran Leaving Neverland belgeseli yayınlandı.

Belgeselin yönetmeni Dan Reed, ilk filmin devamı niteliğindeki Leaving Neverland 2 belgeseliyle ilgili Deadline'a bir röportaj verdi. 

İlk belgesel yayınlandığında yönetmen ve belgeselde röportaj veren isimler Jackson hayranlarının tepkisiyle karşılaşmış, hatta bu isimler 'kendini savunamayan masum bir adamdan para kazanmaya çalışmakla' suçlanmıştı.

Belgeselde Wade Robson ve James Safechuck, Jackson tarafından çocuk yaşta cinsel istismara uğradıklarını iddia etmişti.

Belgeselde Wade Robson ve James Safechuck, Jackson tarafından çocuk yaşta cinsel istismara uğradıklarını iddia etmişti.

Belgeselin yönetmeni Reed, The Guardian'a verdiği röportajda, 'Beni bulmaya çalışan katiller oldu. Silahlı kişiler tarafından vurulmakla tehdit edildim. Defalarca ölüm tehdidi aldım.' dedi.

Reed'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: 'Uzun yıllardır son derece tehlikeli insanlarla muhatap oldum. Kendimi 'sert bir adam' diye tanımlamak istemem ama beni asıl endişelendiren şeyler spesifik tehditler oluyor. Yüz yüze yapılan tehditleri ciddiye aldım. Ev adresimi bulmaya çalışan, bana paket göndermek isteyenleri de ciddiye aldım. Ama Çin'den e-posta gönderenleri pek umursamıyorum. Önce uçağa binmeleri gerekecek.

İlk belgeselin devamı niteliğindeki Leaving Neverland 2, Kuzey Amerika'da YouTube'daki Real Stories kanalında yayınlanacak.

İlk belgeselin devamı niteliğindeki Leaving Neverland 2, Kuzey Amerika'da YouTube'daki Real Stories kanalında yayınlanacak.

Leaving Neverland 2'de ilk filmin bıraktığı yerden devam ederek Robson ve Safechuck'ın, Jackson'ın mirasını yöneten isimlere karşı verdikleri hukuk mücadelesi ile iddia ettikleri istismar sürecinde rol oynayan kişileri sorumlu tutma çabaları yer alıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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