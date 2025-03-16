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Yeşilçam'dan Bir Kayıp Daha: Usta Oyuncu Gülümser Gülhan Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam'dan Bir Kayıp Daha: Usta Oyuncu Gülümser Gülhan Hayatını Kaybetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.03.2025 - 09:17

Türk sinemasının en sevilen yapımlarında rol alan Gülümser Gülhan'dan ne yazık ki acı haber geldi. Film-San Vakfı'nın duyurduğuna göre usta oyuncu hayatını kaybetti.

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Geçtiğimiz saatlerde aldığımız acı habere göre, Yeşilçam dünyasından bir ismi daha kaybettik.

Geçtiğimiz saatlerde aldığımız acı habere göre, Yeşilçam dünyasından bir ismi daha kaybettik.

Gülümser Gülhan, Yeşilçam sinemasının en unutulmaz yapımlarından olan Postacı ve Davacı gibi yapımlarla büyük beğeni toplamıştı. 

Kendisi başrollerinde Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı 'Postacı' filminde 'Latif' ( Erdal Özyağcılar) karakterinin eşi 'Petra' rolüyle hafızalarımıza kazınmıştı.

Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Açıklamada 'Oyuncu H. Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.' 

Mesela Muzaffer, Davacı gibi fimlerde de rol alan Gülümser Gülhan'ın tiyatrocu eşi Ahmet Gülhan ise  'Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur' ifadelerini kullandı.

Sevilen oyuncunun cenaze törenine dair detaylar da belli oldu.

Sevilen oyuncunun cenaze törenine dair detaylar da belli oldu.

Yapılan paylaşımda 'Gülümser Gülhan'ın cenazesi 16 Mart 2025 Pazar günü Beylerbeyi Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Küplüce Mezarlığında defnedilecektir.' ifadelerine yer verildi.

Ayşegül Aldinç ise 'Aziz Ahmet' dizisinde birlikte rol aldığı Gülümser Gülhan'ın ardından acısını paylaştı.

Ayşegül Aldinç ise 'Aziz Ahmet' dizisinde birlikte rol aldığı Gülümser Gülhan'ın ardından acısını paylaştı.

'Çok zarif, insanı sarmalayan o tatlı enerjisiyle çok sevilen sayılan bir oyuncuydu.

Allah rahmet eylesin.

Nur içinde yatsın.

Üst üste kayıplarımız çok sarsıcı…'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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