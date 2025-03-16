Yeşilçam'dan Bir Kayıp Daha: Usta Oyuncu Gülümser Gülhan Hayatını Kaybetti!
Yeşilçam'dan Bir Kayıp Daha: Usta Oyuncu Gülümser Gülhan Hayatını Kaybetti!
Türk sinemasının en sevilen yapımlarında rol alan Gülümser Gülhan'dan ne yazık ki acı haber geldi. Film-San Vakfı'nın duyurduğuna göre usta oyuncu hayatını kaybetti.
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Geçtiğimiz saatlerde aldığımız acı habere göre, Yeşilçam dünyasından bir ismi daha kaybettik.
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Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Sevilen oyuncunun cenaze törenine dair detaylar da belli oldu.
Ayşegül Aldinç ise 'Aziz Ahmet' dizisinde birlikte rol aldığı Gülümser Gülhan'ın ardından acısını paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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