Black Mirror 7. Sezon Fragmanındaki Beyin Çipi Neuralink’ten Esinlenmiş Olabilir!

'Bu sezon, bilim kurgu hikayelerine dönüş yapıyor ve bazı bölümler gerçekten rahatsız edici. Korkutucu şeyler oluyor ama doğrudan bir korku filmi gibi değil.'

Yani Brooker’ın sözleri, beyin çipi konusunun teknolojinin olası olumsuz yanlarına odaklanabileceğini düşündürüyor. Neuralink hakkında doğrudan bir gönderme yapıp yapmadığını bilmiyoruz, ancak hayranların düşündüğü gibi teknolojinin potansiyel tehlikelerine bir uyarı niteliğinde olması oldukça olası.

Eğer fragmandaki çip gerçekten de beyin-sinir arayüzleri ve insan-makine entegrasyonu üzerine bir hikaye anlatıyorsa, bu bölüm şimdiden büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Black Mirror, 10 Nisan’da Netflix’te geri dönüyor. Bakalım dizinin yeni sezonu, Neuralink’e benzeyen bu çiple gerçekten ne anlatacak?