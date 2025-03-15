Black Mirror 7. Sezon Fragmanındaki Beyin Çipi Neuralink’ten Esinlenmiş Olabilir!
Black Mirror 7. Sezon Fragmanındaki Beyin Çipi Neuralink’ten Esinlenmiş Olabilir!
Black Mirror, her sezonunda teknolojinin karanlık yönlerine ayna tutarak izleyicileri düşündürmeyi başarıyor. Gelecek sezona dair yayımlanan fragmanda ise yine birçok distopik unsur bulunuyor. Ancak en çok tartışılan nokta, 'zihni genişleten' olarak tanımlanan bir beyin çipi oldu. Fragmanda, karakterlerin şakaklarına yerleştirilen küçük çipler ve mavi ışık detayları, izleyicilere tanıdık geldi. Peki, bu cihaz gerçekten Elon Musk’ın Neuralink’ine bir gönderme mi, yoksa sadece tesadüf mü? Bakalım!
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Black Mirror’ın 7. sezon fragmanında, bazı karakterlerin yüzlerine yerleştirilmiş beyaz bir çip görülüyor.
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Neuralink, 2016 yılında Elon Musk tarafından kurulan ve insan beynine çip yerleştirerek beyin-sinir arayüzü oluşturmayı amaçlayan bir şirket.
Black Mirror’ın yaratıcısı Charlie Brooker, beyin çipi konusunda doğrudan bir açıklama yapmasa da yeni sezon hakkında ilginç ipuçları verdi.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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