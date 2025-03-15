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Black Mirror 7. Sezon Fragmanındaki Beyin Çipi Neuralink’ten Esinlenmiş Olabilir!

Black Mirror 7. Sezon Fragmanındaki Beyin Çipi Neuralink’ten Esinlenmiş Olabilir!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.03.2025 - 13:28

Black Mirror, her sezonunda teknolojinin karanlık yönlerine ayna tutarak izleyicileri düşündürmeyi başarıyor. Gelecek sezona dair yayımlanan fragmanda ise yine birçok distopik unsur bulunuyor. Ancak en çok tartışılan nokta, 'zihni genişleten' olarak tanımlanan bir beyin çipi oldu. Fragmanda, karakterlerin şakaklarına yerleştirilen küçük çipler ve mavi ışık detayları, izleyicilere tanıdık geldi. Peki, bu cihaz gerçekten Elon Musk’ın Neuralink’ine bir gönderme mi, yoksa sadece tesadüf mü? Bakalım!

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Black Mirror’ın 7. sezon fragmanında, bazı karakterlerin yüzlerine yerleştirilmiş beyaz bir çip görülüyor.

Black Mirror’ın 7. sezon fragmanında, bazı karakterlerin yüzlerine yerleştirilmiş beyaz bir çip görülüyor.

Çipin detayları hakkında çok fazla bilgi verilmese de Peter Capaldi’nin canlandırdığı karakter şu sözleri söylüyor:

'Ona ‘zihni genişleten’ diyorlar. Sinirsel yapınızı değiştiriyor.'

Bu sözler, cihazın doğrudan beyin üzerinde bir etkisi olduğunu düşündürüyor. Hayranların dikkatini çeken nokta ise bu teknolojinin Neuralink’e fazlasıyla benzemesi.

Neuralink, 2016 yılında Elon Musk tarafından kurulan ve insan beynine çip yerleştirerek beyin-sinir arayüzü oluşturmayı amaçlayan bir şirket.

Neuralink, 2016 yılında Elon Musk tarafından kurulan ve insan beynine çip yerleştirerek beyin-sinir arayüzü oluşturmayı amaçlayan bir şirket.

Şirketin geliştirdiği cihaz, beyne yerleştirilen 1.024 elektrot içeren bir implant sayesinde kullanıcıların düşünce yoluyla bilgisayarları kontrol etmesini sağlıyor.

Neuralink’in amacı, felçli bireylerin mobil cihazları ve bilgisayarları yalnızca düşünceleriyle kullanmalarına yardımcı olmak. Hatta şirket, gelecekte körlerin tekrar görebileceğini ve insan-makine etkileşiminin çok daha ileri seviyeye taşınacağını iddia ediyor.

Ancak Black Mirror’daki çipin Neuralink’ten farkı, tamamen deri üzerine yerleştirilmiş gibi görünmesi. Neuralink’in cihazı beyin içine tamamen entegre edilirken, dizideki versiyon harici bir aksesuar gibi duruyor. Yine de temel amaçlarının benzerliği gözden kaçmadı!

Black Mirror’ın yaratıcısı Charlie Brooker, beyin çipi konusunda doğrudan bir açıklama yapmasa da yeni sezon hakkında ilginç ipuçları verdi.

Black Mirror’ın yaratıcısı Charlie Brooker, beyin çipi konusunda doğrudan bir açıklama yapmasa da yeni sezon hakkında ilginç ipuçları verdi.

'Bu sezon, bilim kurgu hikayelerine dönüş yapıyor ve bazı bölümler gerçekten rahatsız edici. Korkutucu şeyler oluyor ama doğrudan bir korku filmi gibi değil.'

Yani Brooker’ın sözleri, beyin çipi konusunun teknolojinin olası olumsuz yanlarına odaklanabileceğini düşündürüyor. Neuralink hakkında doğrudan bir gönderme yapıp yapmadığını bilmiyoruz, ancak hayranların düşündüğü gibi teknolojinin potansiyel tehlikelerine bir uyarı niteliğinde olması oldukça olası.

Eğer fragmandaki çip gerçekten de beyin-sinir arayüzleri ve insan-makine entegrasyonu üzerine bir hikaye anlatıyorsa, bu bölüm şimdiden büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Black Mirror, 10 Nisan’da Netflix’te geri dönüyor. Bakalım dizinin yeni sezonu, Neuralink’e benzeyen bu çiple gerçekten ne anlatacak?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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