Nabzınızın Yükselmesine Yol Açacak Son 5 Yılın En İyi Psikolojik Gerilim Filmleri
Nabzınızın Yükselmesine Yol Açacak Son 5 Yılın En İyi Psikolojik Gerilim Filmleri
Film izlerken zamanın nasıl geçtiğini çoğunlukla anlamayız. Ancak psikolojik gerilim filmlerinde her bir dakikayı resmen hissederiz. Heyecanımızın ve nabzımızın yükseldiği bu filmlerde hikaye akar gider.
Biz de sizler için son 5 yılın en iyi 15 psikolojik gerilim türündeki filmini derledik!
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1. Swallow
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2. The Invisible Man
3. I’m Thinking of Ending Things
4. The Devil All the Time
5. Tenet
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6. Platform
7. Shirley
8. Assistant
9. The Dark and the Wicked
10. The Night House (2020)
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11. Malcolm & Marie
12. Old
13. Midsommar
14. The Woman in the Window
15. The Killing of Two Lovers
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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