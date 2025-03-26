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Nabzınızın Yükselmesine Yol Açacak Son 5 Yılın En İyi Psikolojik Gerilim Filmleri

Nabzınızın Yükselmesine Yol Açacak Son 5 Yılın En İyi Psikolojik Gerilim Filmleri

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.03.2025 - 15:49

Film izlerken zamanın nasıl geçtiğini çoğunlukla anlamayız. Ancak psikolojik gerilim filmlerinde her bir dakikayı resmen hissederiz. Heyecanımızın ve nabzımızın yükseldiği bu filmlerde hikaye akar gider.

Biz de sizler için son 5 yılın en iyi 15 psikolojik gerilim türündeki filmini derledik!

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1. Swallow

1. Swallow

Mükemmel bir hayat süren genç bir kadının, yeme bozukluğu nedeniyle kendisini kontrol altına alma isteği giderek artar. Zihinsel bozulma, onu hem fiziksel hem de duygusal olarak tehlikeli bir yola sürükler. Film, mükemmeliyetçilik ve beden imajı konularına dair derin bir inceleme sunar.

2. The Invisible Man

2. The Invisible Man

Cecilia, eski sevgilisi tarafından psikolojik ve fiziksel olarak taciz edildikten sonra, onun öldüğünü öğrenir. Ancak, çevresindeki insanlar, gizemli bir şekilde, Cecilia'nın hala tehdit altında olduğunu anlamaya başlar. Film, görünmeyen bir düşmanın yarattığı psikolojik gerilim ve korku üzerine yoğunlaşır.

3. I’m Thinking of Ending Things

3. I’m Thinking of Ending Things

Bir kadın, sevgilisiyle ailesini ziyaret etmek üzere yola çıkar ve yolculuk sırasında zihinsel ve duygusal bir çözülme yaşar. Film, zaman zaman gerçeklikle kurmaca arasında gidip gelir ve psikolojik gerilimle izleyiciyi şaşırtır. Duygusal bağların ve anıların gerilimli bir şekilde işlenmesini konu alır.

4. The Devil All the Time

4. The Devil All the Time

Farklı karakterlerin hayatlarının kesiştiği bu film, inanç, şiddet ve psikolojik çöküş temalarını işler. Her karakterin psikolojik olarak derinlemesine işlenen geçmişi, izleyiciye bir gerilim ve travma hikayesi sunar. Film, insan doğasındaki karanlık yönleri ve çatışmaları gözler önüne serer.

5. Tenet

5. Tenet

Zamanı tersine çevirebilme yeteneğiyle donatılmış bir ajan, dünya üzerindeki tehditleri durdurmaya çalışır. Psikolojik gerilimle bilim kurgu unsurlarının birleştiği bu film, izleyiciyi sürekli olarak gerilim içinde tutar. Film, karmaşık yapısı ve zamanın doğası üzerine düşündürür.

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6. Platform

6. Platform

Bir hapishaneye yerleştirilen iki adamın, bir platform üzerinden sunulan yiyeceklerle hayatta kalmaya çalışırken, sosyal sınıf ve adalet temalarını işlediği bir film. Zamanla sistemin, hayatta kalmak için bir tür psikolojik gerilim ve yıkım yaratmaya başladığını görürüz. Film, insanın ne kadar çökebileceğini sorgular.

7. Shirley

7. Shirley

Ünlü korku yazarı Shirley Jackson’ın hayatından esinlenilen bu film, yazarın psikolojik olarak çalkantılı bir dönemini ve yaratıcı sürecini anlatır. Film, Jackson’ın ve çevresindekilerin psikolojik olarak çözülmelerini ve gerilimli ilişkilerini inceler. Shirley’nin içsel dünyası, izleyiciyi sürekli bir huzursuzluk içinde bırakır.

8. Assistant

8. Assistant

Bir prodüksiyon şirketinde çalışan genç bir kadının, iş yerinde karşılaştığı mikroagresyonlar ve tacizlerle baş etmeye çalışmasını konu alır. Film, psikolojik baskılar altında kalan bir kadının mücadelelerini ve gücün kötüye kullanımını işler. Bu gerilim, günümüzün iş yerindeki psikolojik zorluklarını gözler önüne serer.

9. The Dark and the Wicked

9. The Dark and the Wicked

Karizmatik bir terapist, bir hastasına gizemli bir şekilde yardımcı olmaya çalışırken, insan ruhunun derinliklerinde gizemli olaylarla yüzleşir. Film, gerilimli atmosferiyle, izleyiciyi sürekli bir bilinmezlikle karşı karşıya bırakır. Psikolojik manipülasyon ve korku temalarını işler.

10. The Night House (2020)

10. The Night House (2020)

Kocasının intiharından sonra yalnız kalan bir kadın, kocasının gizli hayatı hakkında şüpheler duymaya başlar. Film, gerilimli atmosferiyle, kayıp ve yas temalarını psikolojik bir gerilimle harmanlar. Psikolojik çözülmeler ve korkular üzerine yoğunlaşır.

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11. Malcolm & Marie

11. Malcolm & Marie

Bir yönetmen ve onun sevgilisi, bir gece boyunca yaşadıkları duygusal ve psikolojik çatışmalarla baş başa kalırlar. Film, çiftin ilişkisini derinlemesine inceleyerek, onları duygusal ve psikolojik sınırlarına zorlar. Gerilim, yalnızca fiziksel değil, duygusal boyutta da yoğunlaşır.

12. Old

12. Old

Bir tatil köyünde bir grup insan, aniden hızla yaşlanmaya başlar ve varlıklarının kıymetini kaybettikçe psikolojik gerilim artar. Zamanın hızla geçmesi, karakterlerin duygusal ve zihinsel çözülmesini hızlandırır. Film, zamanın insan psikolojisi üzerindeki yıkıcı etkisini sorgular.

13. Midsommar

13. Midsommar

Bir grup arkadaş, İsveç'te izole bir köyde bir festivalde katıldıkları sırada giderek korkunç bir sırra vakıf olurlar. Psikolojik gerilim, köydeki tuhaf ritüellerle birleşerek giderek artan bir korku yaratır. Film, kültürler arası gerilimleri ve toplulukların psikolojik etkilerini işler.

14. The Woman in the Window

14. The Woman in the Window

Bir kadın, evinin penceresinden komşusunun cinayetini gördüğünü iddia eder, ancak kimse onun söylediğine inanmaz. Film, paranoid düşünceler ve psikolojik gerilim arasındaki ince çizgide yürür. Ana karakterin psikolojik durumunun çözülmesiyle, gerilim doruk noktasına ulaşır.

15. The Killing of Two Lovers

15. The Killing of Two Lovers

Film, evliliğinde büyük bir kriz yaşayan David’in, eşi Nikki’nin başka birisiyle ilişkisi olduğunu öğrenmesiyle başlayan duygusal ve psikolojik çalkantısını anlatır. Film, gerilimle birlikte karakterin içsel çatışmalarına ve karmaşık ilişkilerine odaklanarak, izleyiciyi sürekli bir belirsizlik içinde bırakır. David'in aşkı ve sadakati arasındaki gerilim, filmi izlerken yoğun bir duygusal deneyim yaşatır.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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