İzlerken Zamanın Nasıl Geçtiğini Unutturacak 15 Sürükleyici Film
İzlerken Zamanın Nasıl Geçtiğini Unutturacak 15 Sürükleyici Film
Filmlerde sürükleyicilik fazlasıyla önemlidir. İzlerken izleyiciyi sıkmayan, zamanın nasıl geçtiğini hissettirmeden su gibi akıp giden filmler herkesin favorisidir. Biz de sizler için 15 sürükleyici filmi derledik!
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1. Inception (2010)
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2. The Prestige (2006)
3. Gone Girl (2014)
4. Shutter Island (2010)
5. The Sixth Sense (1999)
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6. Prisoners (2013)
7. Interstellar (2014)
8. Memento (2000)
9. The Matrix (1999)
10. Requiem for a Dream (2000)
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11. Fight Club (1999)
12. Oldboy (2003)
13. The Revenant (2015)
14. Her (2013)
15. Donnie Darko (2001)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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