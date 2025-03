İzlerken Zamanın Nasıl Geçtiğini Unutturacak 15 Sürükleyici Film

Kısa süreli hafıza kaybı yaşayan bir adam, karısının katilini bulmak için sürekli notlar alarak ve vücut üzerine dövme yaparak hatırlamaya çalışır. Film tersine işleyen bir anlatımla zamanın ne kadar göreceli olduğunu izleyiciye gösterir. Her yeni bilgi, bir öncekiyle çelişir ve izleyiciyi her an şaşırtır.