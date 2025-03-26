İzlerken Zamanın Nasıl Geçtiğini Unutturacak 15 Sürükleyici Film

Dört kişinin bağımlılıkla mücadele ettiği ve giderek kararan hayatlarının etkileyici bir şekilde anlatıldığı bu film, izleyiciyi psikolojik olarak etkiler. Duygusal ve görsel olarak çarpıcı bir hikaye sunar. Zamanın nasıl işlediğini unutmak, bağımlılığın ve kaybın yol açtığı acı ile kolaylaşır.