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Beklenen Haber: House of the Dragon’un 3. Sezon Çekimleri Başladı!

Beklenen Haber: House of the Dragon’un 3. Sezon Çekimleri Başladı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.03.2025 - 15:03

House of the Dragon’un merakla beklenen 3. sezonu için hazırlıklar hız kazandı. MovieWeb'in haberine göre yeni sezon çekimleri başladı ve ekim ayına kadar devam edecek. Söz konusu olay dizinin fanlarını epey sevindirecek!

KAYNAK: MovieWeb

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House of the Dragon üçüncü sezon çekimlerine resmen başladı.

House of the Dragon üçüncü sezon çekimlerine resmen başladı.

Game of Thrones evreninin bu güçlü spin-off’u, izleyicileri büyük bir deniz savaşına götürecek. Geçtiğimiz günlerde internete sızan set görüntüleri, yapım ekibinin büyük çaplı savaş sahneleri için hazırlıklarını tamamladığını gösteriyor. Prodüksiyonun ekim ayına kadar sürmesi beklenirken, post-prodüksiyon süreciyle birlikte yeni sezonun 2026 yılında HBO’da izleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.

Üçüncü sezonun, daha büyük ve iddialı olacağı şimdiden duyuruldu.

Üçüncü sezonun, daha büyük ve iddialı olacağı şimdiden duyuruldu.

Özellikle Gullet Savaşı’nı canlandıracak büyük ölçekli gemi setleri, izleyicileri nefes kesici deniz savaşlarıyla karşı karşıya bırakmaya hazırlanıyor. Ayrıca Kral’ın Toprakları ve Kızıl Kale’de çekilecek sahneler için de yoğun bir hazırlık süreci tamamlandı.

Dizinin yaratıcısı Ryan Condal, üçüncü sezonun kapsam açısından ikinci sezondan çok daha büyük olacağını vurguladı ve George R.R. Martin’in Ateş ve Kan kitabından dört büyük olayın ekrana taşınacağını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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