Beklenen Haber: House of the Dragon’un 3. Sezon Çekimleri Başladı!
Beklenen Haber: House of the Dragon’un 3. Sezon Çekimleri Başladı!
House of the Dragon’un merakla beklenen 3. sezonu için hazırlıklar hız kazandı. MovieWeb'in haberine göre yeni sezon çekimleri başladı ve ekim ayına kadar devam edecek. Söz konusu olay dizinin fanlarını epey sevindirecek!
KAYNAK: MovieWeb
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House of the Dragon üçüncü sezon çekimlerine resmen başladı.
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Üçüncü sezonun, daha büyük ve iddialı olacağı şimdiden duyuruldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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