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İzlediğiniz An Sırt Çantanızla Seyahate Çıkmak İsteyeceğiniz 15 Film

İzlediğiniz An Sırt Çantanızla Seyahate Çıkmak İsteyeceğiniz 15 Film

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.03.2025 - 08:01

Hayat, bazen sıkıcı bir döngüye dönüşebilir; her gün aynı rutin, aynı çevre, aynı insanlar… Ama bir film izlediğinizde, dünya bambaşka bir yer haline gelir. Seyahat etmek, sadece yeni yerler görmek değil, aynı zamanda içsel bir keşif yapmaktır. Filmler de bu keşif duygusunu alevlendirir, insanın içinde bir yolculuk yapma isteği uyandırır.

Yolculuklar, bazen içsel bir dönüşümün ilk adımıdır. Hadi, sırt çantanızı hazırlayın ve dünyanın farklı köşelerinde iz bırakan bu filmlerle keşfe çıkmaya başlayın!

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1. Eat Pray Love

1. Eat Pray Love

Liz, mutsuz evliliğini sonlandırarak kendini İtalya, Hindistan ve Endonezya'da bir keşif yolculuğuna çıkarır. Hem bedenen hem de ruhsal olarak sağlığına kavuşmayı amaçlayan Liz, farklı kültürlerle iç içe geçerken hayatın anlamını arar.

2. The Motorcycle Diaries

2. The Motorcycle Diaries

Genç Ernesto 'Che' Guevara, arkadaşıyla Güney Amerika’yı motosikletle gezerken, toplumsal eşitsizlikleri ve yoksulluğu daha yakından gözlemler. Bu yolculuk, onun hayatını ve devrimci düşüncelerini şekillendirir.

3. Lost in Translation

3. Lost in Translation

Tokyo’da geçirdiği yalnız gecelerde, Amerikalı bir sinema yıldızı ile genç bir kadının yolları kesişir. İki yabancı, şehri ve birbirlerini keşfederken, yalnızlığın ve insan bağlarının derinliklerine inerler.

4. Under the Tuscan Sun

4. Under the Tuscan Sun

Boşanmış bir kadın, Toskana’da terkedilmiş bir malikaneyi satın alır ve burada yeni bir hayata başlamak için içsel bir yolculuğa çıkar. İtalya’nın büyüleyici manzarasında, hayatına yeni bir yön verir.

5. Wild

5. Wild

Cheryl Strayed, kişisel trajedilerini geride bırakıp, bir başına batı kıyısındaki dağları aşmaya karar verir. Yalnız bir yolculuk, onun kaybettiği parçalarını bulmasını sağlar.

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6. The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared

6. The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared

100 yaşındaki Allan, huzur evinden kaçıp eski bir dostunu görmek için yola çıkar. Yolda, yıllar içinde biriktirdiği maceralar ve sırlarla dolu bir yolculuk onu beklemektedir.

7. The Bucket List

7. The Bucket List

Ölümcül hastalığa yakalanan iki adam, yaşamları boyunca yapmak istedikleri şeyleri gerçekleştirebilmek için dünyayı gezerler. Hem komik hem de duygusal anlarla, hayatın her anını kutlamayı öğrenirler.

8. One Week

8. One Week

Genç bir adam, ölümcül hastalık teşhisiyle karşı karşıya kalınca, Kanada’yı motosikletle keşfe çıkar. Kısa sürede hayatını yeniden değerlendirir, hatıralarla dolu bir yolculuk yapar.

9. Paris, Je T’aime

9. Paris, Je T’aime

Paris’in farklı mahallelerinde, aşkın ve hayatın farklı halleri üzerinden hikayeler anlatılır. Seyahat etmek, şehri keşfetmek ve hayata olan bakış açısını değiştirmek üzerine bir film.

10. The Secret Life of Walter Mitty

10. The Secret Life of Walter Mitty

Walter Mitty, sıradan hayatını hayal gücüyle süslerken, bir gün büyük bir fotoğrafın peşinden giderek, uzaktaki bir ülkeye doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, onun hayatını değiştirecek ve hayalindeki maceraların ötesinde gerçek keşifler yapmasını sağlayacaktır.

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11. Into the Wild

11. Into the Wild

Genç Chris McCandless, maddi dünyayı ve ailesini geride bırakıp, Amerikan doğasına doğru tek başına bir yolculuğa çıkar. Sıfırdan hayatta kalmayı öğrenirken, doğanın vahşi kollarında insanın kendini nasıl bulduğunu keşfeder.

12. Midnight in Paris

12. Midnight in Paris

Bir Amerikalı yazar, Paris’teki tatilinde gizemli bir şekilde geçmişe yolculuk yapar. Farklı zamanlarda tanınmış sanatçılarla tanışırken, bu eşsiz şehri ve tarihi yeniden keşfeder.

13. The Darjeeling Limited

13. The Darjeeling Limited

Üç kardeş, Hindistan’a doğru trenle yolculuk ederken, kaybettikleri bağları yeniden kurmak için birbirleriyle yüzleşir. Bu yolculuk, onları birbirlerine daha yakınlaştırırken, Hindistan’ın renkli kültürünü keşfetmelerini sağlar.

14. Amélie

14. Amélie

Paris’in Montmartre semtinde yalnız yaşayan Amélie, çevresindeki insanların hayatlarına küçük dokunuşlar yaparak onları daha mutlu eder. Kendi iç yolculuğunu yaparken, Paris’in gizemli ve romantik atmosferinde aşkı keşfeder.

15. A Walk in the Woods

15. A Walk in the Woods

Yaşlı iki adam, Appalachian Trail boyunca yürüyüş yaparak doğayla iç içe bir yolculuğa çıkar. Hem fiziksel hem de duygusal olarak birbirlerini yeniden keşfederler.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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