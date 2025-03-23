İzlediğiniz An Sırt Çantanızla Seyahate Çıkmak İsteyeceğiniz 15 Film
İzlediğiniz An Sırt Çantanızla Seyahate Çıkmak İsteyeceğiniz 15 Film
Hayat, bazen sıkıcı bir döngüye dönüşebilir; her gün aynı rutin, aynı çevre, aynı insanlar… Ama bir film izlediğinizde, dünya bambaşka bir yer haline gelir. Seyahat etmek, sadece yeni yerler görmek değil, aynı zamanda içsel bir keşif yapmaktır. Filmler de bu keşif duygusunu alevlendirir, insanın içinde bir yolculuk yapma isteği uyandırır.
Yolculuklar, bazen içsel bir dönüşümün ilk adımıdır. Hadi, sırt çantanızı hazırlayın ve dünyanın farklı köşelerinde iz bırakan bu filmlerle keşfe çıkmaya başlayın!
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1. Eat Pray Love
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2. The Motorcycle Diaries
3. Lost in Translation
4. Under the Tuscan Sun
5. Wild
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6. The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared
7. The Bucket List
8. One Week
9. Paris, Je T’aime
10. The Secret Life of Walter Mitty
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11. Into the Wild
12. Midnight in Paris
13. The Darjeeling Limited
14. Amélie
15. A Walk in the Woods
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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