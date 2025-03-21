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The Last of Us Yıldızı Bella Ramsey, Otizm Teşhisi Aldığını Açıkladı

The Last of Us Yıldızı Bella Ramsey, Otizm Teşhisi Aldığını Açıkladı

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.03.2025 - 17:28

Hollywood’un parlayan genç yeteneklerinden Bella Ramsey, The Last of Us dizisindeki performansıyla büyük beğeni topluyor. Ramsey, British Vogue’a verdiği röportajda, ilk sezon çekimleri sırasında otizm tanısı aldığını açıkladı. Bu keşfin onun için nasıl dönüştürücü bir deneyim olduğunu paylaşan oyuncu, otizmin hayatına etkilerini ve oyunculuk kariyerine sağladığı katkıları anlattı.

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HBO’nun popüler dizisi The Last of Us’ta Ellie Williams karakterine hayat veren Bella Ramsey, British Vogue’a verdiği röportajda, dizinin ilk sezon çekimleri sırasında otizm tanısı aldığını paylaştı.

HBO’nun popüler dizisi The Last of Us’ta Ellie Williams karakterine hayat veren Bella Ramsey, British Vogue’a verdiği röportajda, dizinin ilk sezon çekimleri sırasında otizm tanısı aldığını paylaştı.

Tanının kendisi için 'özgürleştirici' bir deneyim olduğunu belirten Ramsey, bunu öğrendikten sonra kendine daha fazla hoşgörü göstermeye başladığını ifade etti.

Ramsey, sette bir ekip üyesinin otizm emareleri fark ettiğini ve bu kişinin, otizmli bir çocuğa sahip olduğunu belirterek kendisinin de spektrumda olabileceğini düşündüğünü söyledi. Profesyonel bir değerlendirme sürecinin ardından otizm tanısı konan genç oyuncu, bunun uzun zamandır merak ettiği bir konu olduğunu dile getirdi.

Otizmin bazı yönlerini günlük hayatında deneyimlediğini anlatan Ramsey, özellikle duyusal hassasiyetler yaşadığını aktardı.

Otizmin bazı yönlerini günlük hayatında deneyimlediğini anlatan Ramsey, özellikle duyusal hassasiyetler yaşadığını aktardı.

Ramsey, bunun zaman zaman zorlayıcı olsa da, oyunculuk kariyerinde ona katkı sağladığını ekledi: “İnsanları izleyerek ve onları gözlemleyerek öğrenmek zorundaydım. Bu, oyunculuğuma büyük bir avantaj sağladı.”

Set ortamının belirli bir düzen ve rutin sunduğunu söyleyen Ramsey, bunun hayatını kolaylaştırdığını da paylaştı: “Ne giyeceğim, nasıl duracağım, nerede olmam gerektiği gibi şeyleri biliyorum. Bu düzen benim için rahatlatıcı.”

Bella Ramsey'in başrolünde yer aldığı The Last of Us’ın ikinci sezonu 14 Nisan’da Max platformunda izleyiciyle buluşacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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