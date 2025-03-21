The Last of Us Yıldızı Bella Ramsey, Otizm Teşhisi Aldığını Açıkladı

Tanının kendisi için 'özgürleştirici' bir deneyim olduğunu belirten Ramsey, bunu öğrendikten sonra kendine daha fazla hoşgörü göstermeye başladığını ifade etti.

Ramsey, sette bir ekip üyesinin otizm emareleri fark ettiğini ve bu kişinin, otizmli bir çocuğa sahip olduğunu belirterek kendisinin de spektrumda olabileceğini düşündüğünü söyledi. Profesyonel bir değerlendirme sürecinin ardından otizm tanısı konan genç oyuncu, bunun uzun zamandır merak ettiği bir konu olduğunu dile getirdi.