The Last of Us Yıldızı Bella Ramsey, Otizm Teşhisi Aldığını Açıkladı
The Last of Us Yıldızı Bella Ramsey, Otizm Teşhisi Aldığını Açıkladı
Hollywood’un parlayan genç yeteneklerinden Bella Ramsey, The Last of Us dizisindeki performansıyla büyük beğeni topluyor. Ramsey, British Vogue’a verdiği röportajda, ilk sezon çekimleri sırasında otizm tanısı aldığını açıkladı. Bu keşfin onun için nasıl dönüştürücü bir deneyim olduğunu paylaşan oyuncu, otizmin hayatına etkilerini ve oyunculuk kariyerine sağladığı katkıları anlattı.
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HBO’nun popüler dizisi The Last of Us’ta Ellie Williams karakterine hayat veren Bella Ramsey, British Vogue’a verdiği röportajda, dizinin ilk sezon çekimleri sırasında otizm tanısı aldığını paylaştı.
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Otizmin bazı yönlerini günlük hayatında deneyimlediğini anlatan Ramsey, özellikle duyusal hassasiyetler yaşadığını aktardı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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