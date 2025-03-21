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Vefatının Ardından Yeniden Gündemde: Osman Sınav Yeni Filmi için Eva Green'e Teklif Götürmüş!

Vefatının Ardından Yeniden Gündemde: Osman Sınav Yeni Filmi için Eva Green'e Teklif Götürmüş!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.03.2025 - 12:46

Türk televizyon ve sinema dünyasına sayısız unutulmaz eser kazandıran Osman Sınav, 69 yaşında kansere yenik düştü. Dün gelen acı haberin ardından Sınav'ın film ve dizileri yeniden gündem oldu. Ünlü yönetmenin bir dönem yeni filmi için ünlü yıldız Eva Green'e teklif gönderdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.haberturk.com/eva-green-i...
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Osman Sınav'ı kaybettik.

Osman Sınav'ı kaybettik.

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Süper Baba, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat, Pars: Kiraz Operasyonu ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla izleyicilerin gönlünde taht kuran usta yönetmen, ardında 36 yapımlık bir miras bıraktı.

Sanat hayatı boyunca hep daha iyisini yapmayı hedefleyen Sınav’ın en büyük hayallerinden biri, ünlü Fransız oyuncu Eva Green ile çalışmaktı. Habertürk'ün haberine göre Sınav, yeni filmi için Green'e teklif bile götürmüştü.

Osman Sınav, Eva Green ile aynı projede buluşmanın hayalini kurmuş.

Osman Sınav, Eva Green ile aynı projede buluşmanın hayalini kurmuş.

2010 İstanbul Kültür Başkenti Projesi kapsamında çekilmesi planlanan Suret-i Aşk adlı film için Elif Şafak ile birlikte bir senaryo yazan Sınav, Eva Green’e başrol teklif etti. Ancak yoğun takvimi nedeniyle ünlü yıldız projeye katılamadı.

Green yıllar sonra Türkiye’de bir yapımda yer aldı. 2024’ün Aralık ayında, Martin Scorsese’nin yapımcılığını üstlendiği ve Bahman Ghobadi’nin yönettiği Ağaçlar adlı filmin çekimleri için İstanbul ve Mardin’de kamera karşısına geçti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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