Vefatının Ardından Yeniden Gündemde: Osman Sınav Yeni Filmi için Eva Green'e Teklif Götürmüş!

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Süper Baba, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat, Pars: Kiraz Operasyonu ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla izleyicilerin gönlünde taht kuran usta yönetmen, ardında 36 yapımlık bir miras bıraktı.

Sanat hayatı boyunca hep daha iyisini yapmayı hedefleyen Sınav’ın en büyük hayallerinden biri, ünlü Fransız oyuncu Eva Green ile çalışmaktı. Habertürk'ün haberine göre Sınav, yeni filmi için Green'e teklif bile götürmüştü.