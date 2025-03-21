Vefatının Ardından Yeniden Gündemde: Osman Sınav Yeni Filmi için Eva Green'e Teklif Götürmüş!
Vefatının Ardından Yeniden Gündemde: Osman Sınav Yeni Filmi için Eva Green'e Teklif Götürmüş!
Kaynak: https://www.haberturk.com/eva-green-i...
Türk televizyon ve sinema dünyasına sayısız unutulmaz eser kazandıran Osman Sınav, 69 yaşında kansere yenik düştü. Dün gelen acı haberin ardından Sınav'ın film ve dizileri yeniden gündem oldu. Ünlü yönetmenin bir dönem yeni filmi için ünlü yıldız Eva Green'e teklif gönderdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Osman Sınav'ı kaybettik.
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Osman Sınav, Eva Green ile aynı projede buluşmanın hayalini kurmuş.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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