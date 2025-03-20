Vefatıyla Hepimizi Yasa Boğan Osman Sınav Kurtlar Vadisi'ni Neden Bıraktı?

Sınav'ın dizinin 55. bölümünde yapımcı ve yönetmen olarak projeden ayrılmasının ardında birçok neden gösterildi. Bununla ilgili ilk olarak Sınav'ın başka projelere yönelmek istediği açıklanmıştı. İzleyiciler de dizinin kendisi için belli bir doygunluğa ulaştığını yazıp çizmişlerdi.

Diğer yandan, bazı iddialara göre, senarist Raci Şaşmaz ve ekibiyle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Sınav'ın projeden ayrıldığı öne sürüldü.

Bazı yorumlarda ise Şaşmaz kardeşlerin artan tarikat baskıları ve dizinin yön değiştirmesi gibi nedenlerle Sınav'ın projeden ayrıldığı gündeme geldi. Ancak yıllar geçse de Kurtlar Vadisi ekibiyle bağları kopmadı.

Sınav, katıldığı bir programda da Kurtlar Vadisi'ni bıraktığı için pişman olmadığını da belirtti: 'Bu sorunun yanıtı benimle sır olarak gidecek.' demişti.

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