onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Vefatıyla Hepimizi Yasa Boğan Osman Sınav Kurtlar Vadisi'ni Neden Bıraktı?

Vefatıyla Hepimizi Yasa Boğan Osman Sınav Kurtlar Vadisi'ni Neden Bıraktı?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.03.2025 - 17:15

Türk dizi dünyasının usta yönetmeni Osman Sınav'dan acı haber geldi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Sınav'ın ardında unutulmaz işleri kaldı. Bunlardan biri de Kurtlar Vadisi. Yıllar geçse de unutulmazlar arasına girmeyi başaran dizi efsanevi bir yapım. Öyle ki yıllar sonra bile hala gündem olmayı başarıyor. Sınav imzasını attığı bu efsane diziden erkenden ayrılmıştı. O yıllarda neler yaşanmıştı? Sınav, Kurtlar Vadisi'ni neden bıraktı, hatırlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Usta Yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti.

Usta Yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti.

Osman Sınav, 69 yaşında uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi efsanevi dizi ve filmlerin yönetmeni ardında hatırlanacak onlarca yapım bıraktı. Birçok ünlü ismin kariyerinde önemli bir yere sahip olan Sınav, şüphesiz Türk televizyonunun unutulmazları arasında. Hele ki yıllar geçse de gündeme yerleşmeyi başaran dizisi Kurtlar Vadisi'yle. 

Vefatından henüz birkaç ay önce Kurtlar Vadisi ekibiyle bir araya gelmişti, usta yönetmen. Kurtlar Vadisi onun da hayatında iz bırakmış işlerinden biriydi.

Ancak Sınav, Kurtlar Vadisi'ni herkesi şaşırtan bir kararla bırakmıştı.

Ancak Sınav, Kurtlar Vadisi'ni herkesi şaşırtan bir kararla bırakmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi ekibinden Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ ile buluşan Sınav'ın vefat haberi ile birlikte Kurtlar Vadisi dönemi yeniden gündeme geldi.

Sınav, Kurtlar Vadisi dizisini 1. sezonun sonunda, yani 2004 yılında bırakmıştı. Dizi, Sınav'ın ardınan 4 sezon daha devam etmiş ve 29 Aralık 2005'te 97. bölümde final yaparak sona ermişti.

Peki, ünlü yönetmen diziyi neden bıraktı?

Peki, ünlü yönetmen diziyi neden bıraktı?

Sınav'ın dizinin 55. bölümünde yapımcı ve yönetmen olarak projeden ayrılmasının ardında birçok neden gösterildi. Bununla ilgili ilk olarak Sınav'ın başka projelere yönelmek istediği açıklanmıştı. İzleyiciler de dizinin kendisi için belli bir doygunluğa ulaştığını yazıp çizmişlerdi.

Diğer yandan, bazı iddialara göre, senarist Raci Şaşmaz ve ekibiyle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Sınav'ın projeden ayrıldığı öne sürüldü. 

Bazı yorumlarda ise Şaşmaz kardeşlerin artan tarikat baskıları ve dizinin yön değiştirmesi gibi nedenlerle Sınav'ın projeden ayrıldığı gündeme geldi. Ancak yıllar geçse de Kurtlar Vadisi ekibiyle bağları kopmadı. 

Sınav, katıldığı bir programda da Kurtlar Vadisi'ni bıraktığı için pişman olmadığını da belirtti: 'Bu sorunun yanıtı benimle sır olarak gidecek.' demişti.

Yayını buradan izleyebilirsiniz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın