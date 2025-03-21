Can Yaman'ın Başrolünde Oynadığı El Turco Dizisinden Yeni Fragman Geldi!

Yaman, canlandırdığı Osmanlı askeri Hasan Balaban karakteri hakkında konuşmuştu. Yaman, “İzleyicilerin bu karakterle tanışmasını sabırsızlıkla bekliyorum.” demişti.

Dizinin çekim sürecine de değinen ünlü oyuncu, fiziksel olarak oldukça yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini anlatmıştı: “Bu proje için adeta bir sporcu gibi çalışmam gerekti. Saatlerce antrenman yaptım, bireysel olarak spor salonunda egzersizlere devam ettim. Macaristan’daki çekimler zorluydu, çünkü Macar ekipler disiplin konusunda çok titiz. Türkiye’de daha esnek çalışmaya alışkınız. Ancak ‘El Turco’nun Macaristan’da çekilmiş olmasından dolayı gurur duyuyorum. Özellikle at binme konusunda kendimi geliştirdim; dublör ekibimizden harika eğitimler aldım ve üç ay boyunca atların psikolojisini öğrenerek onlarla nasıl iletişim kuracağımı keşfettim.”