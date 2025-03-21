Can Yaman'ın Başrolünde Oynadığı El Turco Dizisinden Yeni Fragman Geldi!
Can Yaman'ın Başrolünde Oynadığı El Turco Dizisinden Yeni Fragman Geldi!
Türkiye’de ve özellikle yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, GAİN'in iddialı yapımı El Turco ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Orhan Yeniaras’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi, yakında izleyiciyle buluşacak. Gerçek bir hikayeye dayanan El Turco'da Yaman, bir yeniçeriyi canlandıracak. Diziden yeni bir fragman yayınlandı. İşte detaylar...
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Gerçek bir hikayeye dayanan El Turco şimdiden merak uyandırdı.
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El Turco'dan yeni bir fragman yayınlandı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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