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Can Yaman'ın Başrolünde Oynadığı El Turco Dizisinden Yeni Fragman Geldi!

Can Yaman'ın Başrolünde Oynadığı El Turco Dizisinden Yeni Fragman Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.03.2025 - 15:33

Türkiye’de ve özellikle yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, GAİN'in iddialı yapımı El Turco ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Orhan Yeniaras’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi, yakında izleyiciyle buluşacak. Gerçek bir hikayeye dayanan El Turco'da Yaman, bir yeniçeriyi canlandıracak. Diziden yeni bir fragman yayınlandı. İşte detaylar...

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Gerçek bir hikayeye dayanan El Turco şimdiden merak uyandırdı.

Gerçek bir hikayeye dayanan El Turco şimdiden merak uyandırdı.

Oyunculuk kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman, El Turco dizisiyle ekranlara dönüyor. Yaman, dizide bir yeniçeriyi canlandıracak. GAİN'in iddialı yapımı El Turco, Orhan Yeniaras’ın aynı adlı romanından uyarlanıyor. Dizi Türkiye’de 2 Nisan’dan itibaren yayına gelecek. 

El Turco, Viyana Kuşatması sırasında yaralanarak Moena köyüne sığınan ve burada bir kahramana dönüşen Osmanlı yeniçerisi Hasan Balaban’ın hikayesini anlatıyor. Can Yaman’ın başrolü üstlendiği 6 bölümlük dizide, Greta Ferro ve Will Kemp de önemli roller üstleniyor. Köylüleri kendi hakları için savaşmaya teşvik eden yeniçerinin yolculuğunu konu alıyor.

El Turco'dan yeni bir fragman yayınlandı.

El Turco'dan yeni bir fragman yayınlandı.

Yaman, canlandırdığı Osmanlı askeri Hasan Balaban karakteri hakkında konuşmuştu. Yaman, “İzleyicilerin bu karakterle tanışmasını sabırsızlıkla bekliyorum.” demişti.

Dizinin çekim sürecine de değinen ünlü oyuncu, fiziksel olarak oldukça yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini anlatmıştı: “Bu proje için adeta bir sporcu gibi çalışmam gerekti. Saatlerce antrenman yaptım, bireysel olarak spor salonunda egzersizlere devam ettim. Macaristan’daki çekimler zorluydu, çünkü Macar ekipler disiplin konusunda çok titiz. Türkiye’de daha esnek çalışmaya alışkınız. Ancak ‘El Turco’nun Macaristan’da çekilmiş olmasından dolayı gurur duyuyorum. Özellikle at binme konusunda kendimi geliştirdim; dublör ekibimizden harika eğitimler aldım ve üç ay boyunca atların psikolojisini öğrenerek onlarla nasıl iletişim kuracağımı keşfettim.”

Fragmanda karakteri ilk kez görüyoruz. Bakalım ne düşüneceksiniz? Haydi izleyelim...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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