Herkesi Solladı: Son 15 Yılda En Yüksek Reyting Alan Kanal D Dizisi Belli Oldu!
Herkesi Solladı: Son 15 Yılda En Yüksek Reyting Alan Kanal D Dizisi Belli Oldu!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Bir dönemin heyecanla takip edilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki, final bölümü ile rekora imza atmıştı. O gün bu gündür bu reytingi geçebilen Kanal D dizisi olmamıştı. Hatta Kanal D'nin 19 sezondur zirveyi kimseciklere kaptırmayan dizisi Arka Sokaklar bile...
Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre Kanal D'de yayınlanan ve henüz 5 aydır izleyici ile buluşan o dizi son 15 yılın en çok reyting getireni oldu. Bu rekor herkesi şaşırtırken diziyi heyecanla takip eden hayranlarını çok sevindirdi. İşte rekora imza atan o dizi...
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Türkiye'de en çok izlenen dizilerden Öyle Bir Geçer Zaman Ki tahtını kaptırdı.
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Rekor reytingin sahibi Uzak Şehir oldu!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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