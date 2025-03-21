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Herkesi Solladı: Son 15 Yılda En Yüksek Reyting Alan Kanal D Dizisi Belli Oldu!

Herkesi Solladı: Son 15 Yılda En Yüksek Reyting Alan Kanal D Dizisi Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.03.2025 - 08:43

Bir dönemin heyecanla takip edilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki, final bölümü ile rekora imza atmıştı. O gün bu gündür bu reytingi geçebilen Kanal D dizisi olmamıştı. Hatta Kanal D'nin 19 sezondur zirveyi kimseciklere kaptırmayan dizisi Arka Sokaklar bile...

Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre Kanal D'de yayınlanan ve henüz 5 aydır izleyici ile buluşan o dizi son 15 yılın en çok reyting getireni oldu. Bu rekor herkesi şaşırtırken diziyi heyecanla takip eden hayranlarını çok sevindirdi. İşte rekora imza atan o dizi...

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
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Türkiye'de en çok izlenen dizilerden Öyle Bir Geçer Zaman Ki tahtını kaptırdı.

Türkiye'de en çok izlenen dizilerden Öyle Bir Geçer Zaman Ki tahtını kaptırdı.

İlk bölümü 2010 yılında yayınlanan Kanal D'nin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki, uzun yıllardır hayatımızda olmasına rağmen izleyicisini hiç kaybetmedi. Yayınlandığı döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli, Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Wilma Elles, Emir Berke Zincidi, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Mete Horoz gibi isimler yer alıyordu.

Her bölümü ayrı keyfile izlenen dizi rekoru elinde tutuyordu. Öyle ki yıllar boyunca en çok izlenenler arasında yer aldı. Sezon finali bölümüyle ise reyting oranını zirveye taşıdı. Ancak kanalın yeni dizisi dengeleri alt üst etti. Dizi aldığı reytingle Kanal D’nin son 15 yıldaki en iyi reytingini alan dizi olarak tarihe geçti. Yani en son 2011 yılında bu reytingler alınabilmişti. Bu başarı da Öyle Bir Geçer Zaman Ki'ye aitti.

Rekor reytingin sahibi Uzak Şehir oldu!

Rekor reytingin sahibi Uzak Şehir oldu!

Uzak Şehir, 7 Mart 2025 Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle reytinglerde bir kez daha zirveye oturdu. Dizinin heyecan dolu sahneleri izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarırken, aldığı yüksek reyting oranıyla rakiplerine fark attı.

Dizinin reytingi önceki haftaya göre 1 puan artarak 15,49’a ulaştı ve böylece liderlik koltuğunu korudu. Özet bölümü ise 8 reyting alarak ikinci sıraya yerleşti.

Now TV’nin ses getiren dizisi Kızıl Goncalar, 5,14 reytingle üçüncü sırada yer aldı. Ancak özet bölümü 2,91 reyting alarak 8. sıraya geriledi. Tarihi drama Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ise 2,63 reytingle ilk 10’a girmeyi başaramadı.

Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre dizi Kanal D'nin son 15 yılının en yüksek reytinglerine ulaşarak bir rekor daha kırdı. Biz de kendisini tebrik ediyoruz. Belli ki önümüzdeki günlerde ismini epey duyacağız! Dizinin yükselen grafiği, önümüzdeki haftalarda da ekranın en güçlü yapımlarından biri olacağını gösteriyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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herohe7189

utanma ar muhakeme izan vicdan yok bugunun yuzde 75 kadininda..

Catheginger

mahalle yanarken....