Herkesi Solladı: Son 15 Yılda En Yüksek Reyting Alan Kanal D Dizisi Belli Oldu!

Bir dönemin heyecanla takip edilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki, final bölümü ile rekora imza atmıştı. O gün bu gündür bu reytingi geçebilen Kanal D dizisi olmamıştı. Hatta Kanal D'nin 19 sezondur zirveyi kimseciklere kaptırmayan dizisi Arka Sokaklar bile...

Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre Kanal D'de yayınlanan ve henüz 5 aydır izleyici ile buluşan o dizi son 15 yılın en çok reyting getireni oldu. Bu rekor herkesi şaşırtırken diziyi heyecanla takip eden hayranlarını çok sevindirdi. İşte rekora imza atan o dizi...