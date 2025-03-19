Müge Anlı'nın Canlı Yayında Açıkladığı Dolandırıcılık Yöntemi Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!

Aslında tam anlamıyla bir istismardan söz ediyoruz. Anlı'nın açıklamasına göre bu art niyetli kişiler tuzağına düşürdükleri kişileri görüntülü arıyorlar. Karşı taraf boş bulunup açtığı sırada dolandırıcı konuşmaya çıplak katılıyor. İşte ne oluyorsa tam da bu esnada oluyor.

Vatandaş daha ne olduğunu bile anlamadan, dolandırıcılar çıplak katıldıkları görüntülü konuşmadan bir ekran görüntüsü alıyor ve karşı tarafı tehdit etmeye başlıyor. 'Bu görüntüleri eşine, dostuna yayarım' şeklinde tehdit mesajlarına başlıyor.

Konuşmaya boş bulunup katılanlar ise kendisini açıklayamayacağını düşündüğü için dolandırıcının maddi isteğini yerine getiriyor. Böylece onlarca lira parasını kaptırabiliyor.

Anlı, bu akıllara zarar yöntemi anlatırken kendisinin de başına gelse inanmayacağını o yüzden çok dikkatli olunması gerektiğinin ivedilikli altını çizdi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin eşiniz dostunuz böyle bir duruma düşse inanır mısınız? Yorumlarda buluşalım...