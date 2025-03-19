onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Müge Anlı'nın Canlı Yayında Açıkladığı Dolandırıcılık Yöntemi Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!

Müge Anlı'nın Canlı Yayında Açıkladığı Dolandırıcılık Yöntemi Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.03.2025 - 23:37

Ünlü gazeteci ve sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde yaptığı yayınlarda ilginç bir dolandırıcılık yöntemini açıkladı. Anlı, Ramazan ayında yaptığı programlarla tanınan Nihat Hatipoğlu'ndan duyduğu dolandırıcılık yönteminin ilk kez kulağına çalındığından bahsetti. Böylesini de duymadım, diyerek açıkladığı yöntem sosyal medyada da gündem oldu. Herkes görüntülü arama üzerinden art niyetli kişilerin vatandaşları nasıl kandırdığına şoke oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı'da bir kez daha duyduklarımıza inanamadık.

Müge Anlı'da bir kez daha duyduklarımıza inanamadık.

Müge Anlı'nın efsanevi programı Tatlı Sert'te birçok olay gördük. Cinayetler, kayıplar, falcılar ve büyücüler ancak böylesini ilk kez duyuyoruz. İşin kötü tarafı Anlı da duydukları karşısında şoke oldu. Yani kötülüğün boyutu her geçen gün artıyor diyebiliriz. 

Anlı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yayında Nihat Hatipoğlu'ndan öğrendiği bir dolandırıcılık yönteminden bahsetti. Ece Gürel'in ölümünü araştırdığı sırada falcı ve büyücü olarak vatandaşı kandıran üfürükçülerin görüntülü arama ile kadınları ve erkekleri taciz ettiğini açıkladı.

Peki dolandırıcıların bu yeni yöntemi ne?

Peki dolandırıcıların bu yeni yöntemi ne?

Aslında tam anlamıyla bir istismardan söz ediyoruz. Anlı'nın açıklamasına göre bu art niyetli kişiler tuzağına düşürdükleri kişileri görüntülü arıyorlar. Karşı taraf boş bulunup açtığı sırada dolandırıcı konuşmaya çıplak katılıyor. İşte ne oluyorsa tam da bu esnada oluyor. 

Vatandaş daha ne olduğunu bile anlamadan, dolandırıcılar çıplak katıldıkları görüntülü konuşmadan bir ekran görüntüsü alıyor ve karşı tarafı tehdit etmeye başlıyor. 'Bu görüntüleri eşine, dostuna yayarım' şeklinde tehdit mesajlarına başlıyor.

Konuşmaya boş bulunup katılanlar ise kendisini açıklayamayacağını düşündüğü için dolandırıcının maddi isteğini yerine getiriyor. Böylece onlarca lira parasını kaptırabiliyor.

Anlı, bu akıllara zarar yöntemi anlatırken kendisinin de başına gelse inanmayacağını o yüzden çok dikkatli olunması gerektiğinin ivedilikli altını çizdi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin eşiniz dostunuz böyle bir duruma düşse inanır mısınız? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın