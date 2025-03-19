Müge Anlı'nın Canlı Yayında Açıkladığı Dolandırıcılık Yöntemi Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!
Müge Anlı'nın Canlı Yayında Açıkladığı Dolandırıcılık Yöntemi Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!
Ünlü gazeteci ve sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde yaptığı yayınlarda ilginç bir dolandırıcılık yöntemini açıkladı. Anlı, Ramazan ayında yaptığı programlarla tanınan Nihat Hatipoğlu'ndan duyduğu dolandırıcılık yönteminin ilk kez kulağına çalındığından bahsetti. Böylesini de duymadım, diyerek açıkladığı yöntem sosyal medyada da gündem oldu. Herkes görüntülü arama üzerinden art niyetli kişilerin vatandaşları nasıl kandırdığına şoke oldu.
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Müge Anlı'da bir kez daha duyduklarımıza inanamadık.
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Peki dolandırıcıların bu yeni yöntemi ne?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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