Uzak Şehir'de İfşa Olan Yeni Oyuncudan Esra Ezmeci'ye Gelen Cinsellik Sorusuna TV'de Bugün Yaşananlar

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi efsanevi yapımlara imza atan usta yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve bu süreçte birkaç kez hastalığı yenen Sınav, ne yazık ki bu kez amansız hastalığa yenik düştü.