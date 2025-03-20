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Uzak Şehir'de İfşa Olan Yeni Oyuncudan Esra Ezmeci'ye Gelen Cinsellik Sorusuna TV'de Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir'de İfşa Olan Yeni Oyuncudan Esra Ezmeci'ye Gelen Cinsellik Sorusuna TV'de Bugün Yaşananlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.03.2025 - 00:34

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

20 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Türk dizi dünyasının usta ismi hayata veda etti!

1. Türk dizi dünyasının usta ismi hayata veda etti!

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi efsanevi yapımlara imza atan usta yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve bu süreçte birkaç kez hastalığı yenen Sınav, ne yazık ki bu kez amansız hastalığa yenik düştü.

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2. Osman Sınav, Kurtlar Vadisi'ni herkesi şaşırtan bir kararla bırakmıştı.

2. Osman Sınav, Kurtlar Vadisi'ni herkesi şaşırtan bir kararla bırakmıştı.

Sınav, Kurtlar Vadisi dizisini 1. sezonun sonunda, yani 2004 yılında bırakmıştı. Dizi, Sınav'ın ardından 4 sezon daha devam etmiş ve 29 Aralık 2005'te 97. bölümde final yaparak sona ermişti. Peki, ünlü yönetmen diziyi neden bıraktı?

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3. Sandık Kokusu, 50. bölümüyle ekranlara veda etti.

3. Sandık Kokusu, 50. bölümüyle ekranlara veda etti.

Sandık Kokusu'nun finali sosyal medyada gündem oldu. İşte gelen yorumlar...

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4. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'ya iki oyuncu veda edecek.

4. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'ya iki oyuncu veda edecek.

Birsen Altuntaş, her bölümünde heyecanın tavan yaptığı Hudutsuz Sevda'nın bu akşam (20 Mart) yayınlanacak yeni bölümünde iki oyuncunun ayrılacağını açıkladı.

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5. Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir'in uyarlamasında sonu nasıl bitiyordu?

5. Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir'in uyarlamasında sonu nasıl bitiyordu?

2017-2020 yılları arasında yayınlanan Lübnan yapımı Al Hayba'dan uyarlanan Uzak Şehir, pek çok açıdan bu diziyle benzerlikler taşıyor.

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6. Survivor Yunus Emre-Aleyna arkadaşlığı yeniden gündem oldu.

6. Survivor Yunus Emre-Aleyna arkadaşlığı yeniden gündem oldu.

Yunus Emre, Beyaz TV'de Aleyna'yla yakınlığı hakkında konuştu.

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7. Şakir Paşa Ailesi gündemden düşmüyor.

7. Şakir Paşa Ailesi gündemden düşmüyor.

Şakir Paşa'nın torunu Deniz Kabaağaç, Cevat Şakir ve Aniesi'nin kızları Mutarra'nın resmini paylaştı.

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8. Uzak Şehir dizisi sosyal medyanın gündemindeydi.

8. Uzak Şehir dizisi sosyal medyanın gündemindeydi.

Uzak Şehir dizisine Meryem karakteriyle dahil olacak oyuncu ifşalandı.

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9. Sette kaza geçiren Aras Bulut İynemli merak konusuydu.

9. Sette kaza geçiren Aras Bulut İynemli merak konusuydu.

Ayağını kırdığı anlar yayınlandı. Merdivenden yuvarlanma sahnesi sonunda canının yandığı her halinden belli olan Aras Bulut İynemli'nin 32. saniyedeki acı dolu gülüşü gözden kaçmadı.

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10. Yeni dizi Eşref Rüya'ya izleyenlerden yorum yağdı.

10. Yeni dizi Eşref Rüya'ya izleyenlerden yorum yağdı.

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan dizinin ilk bölümü yayınlandı. Bakın izleyenler neler söyledi?

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11. Dizide Demet Özdemir'in hayat verdiği müzisyen 'Nisan' karakterinin çocukluğu epey ilgi çekti.

11. Dizide Demet Özdemir'in hayat verdiği müzisyen 'Nisan' karakterinin çocukluğu epey ilgi çekti.

Nisan'ın çocukluğuna hayat veren oyuncu ise Asmin Hazan Çiftçi henüz ilk bölümden dizi izleyicilerinin beğenisini kazanmayı başardı. Eşref Rüya, genç oyuncunun ilk dizi projesi değil. 13 yaşındaki yetenekli oyuncu Asmin Hazan daha önce, İyilik ve Yalnız Kurt dizilerinde de rol aldı.

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12. Dizi ile ilgili ilk açıklama geldi.

12. Dizi ile ilgili ilk açıklama geldi.

En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve İçimizdeki Ateş dizileri ve film projeleriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu karakteri için de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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13. Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt verdi.

13. Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt verdi.

Bir erkek kullanıcı Esra Ezmeci'ye 'Eşimi çok seviyorum ama istemsiz bir şekilde 10 kadınla aldattım. Kendimi durduramıyorum. Ne yapmalıyım?' diye sordu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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