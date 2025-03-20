Uzak Şehir'de İfşa Olan Yeni Oyuncudan Esra Ezmeci'ye Gelen Cinsellik Sorusuna TV'de Bugün Yaşananlar
Uzak Şehir'de İfşa Olan Yeni Oyuncudan Esra Ezmeci'ye Gelen Cinsellik Sorusuna TV'de Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
20 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Türk dizi dünyasının usta ismi hayata veda etti!
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2. Osman Sınav, Kurtlar Vadisi'ni herkesi şaşırtan bir kararla bırakmıştı.
3. Sandık Kokusu, 50. bölümüyle ekranlara veda etti.
4. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'ya iki oyuncu veda edecek.
5. Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir'in uyarlamasında sonu nasıl bitiyordu?
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6. Survivor Yunus Emre-Aleyna arkadaşlığı yeniden gündem oldu.
7. Şakir Paşa Ailesi gündemden düşmüyor.
8. Uzak Şehir dizisi sosyal medyanın gündemindeydi.
9. Sette kaza geçiren Aras Bulut İynemli merak konusuydu.
10. Yeni dizi Eşref Rüya'ya izleyenlerden yorum yağdı.
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11. Dizide Demet Özdemir'in hayat verdiği müzisyen 'Nisan' karakterinin çocukluğu epey ilgi çekti.
12. Dizi ile ilgili ilk açıklama geldi.
13. Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt verdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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