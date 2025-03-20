"Aleyna'yla Fink Atarken..." Survivor Yunus Emre'den Ortalığı Karıştıracak Sözler

Survivor 2024 All Star'ın en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakın tavırları oldu. Yarışma boyunca epey yakın arkadaş olan ikilinin arası son haftalara doğru açılsa da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki aşk dedikoduları çıkmıştı artık! Öyle ki Yunus Emre'nin eşi Beria, sosyal medya hesabından sık sık Aleyna hakkında eleştirel paylaşımlarda bulunuyordu.

Yarışmanın üzerinden aylar geçerken Yunus Emre, Beyaz TV'de Aleyna'yla yakınlığı ve eşinin tepkisi üzerine çok konuşulacak sözler sarf etti.

KAYNAK: Kimler Gelmiş/ Beyaz TV