"Aleyna'yla Fink Atarken..." Survivor Yunus Emre'den Ortalığı Karıştıracak Sözler
"Aleyna'yla Fink Atarken..." Survivor Yunus Emre'den Ortalığı Karıştıracak Sözler
Survivor 2024 All Star'ın en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakın tavırları oldu. Yarışma boyunca epey yakın arkadaş olan ikilinin arası son haftalara doğru açılsa da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki aşk dedikoduları çıkmıştı artık! Öyle ki Yunus Emre'nin eşi Beria, sosyal medya hesabından sık sık Aleyna hakkında eleştirel paylaşımlarda bulunuyordu.
Yarışmanın üzerinden aylar geçerken Yunus Emre, Beyaz TV'de Aleyna'yla yakınlığı ve eşinin tepkisi üzerine çok konuşulacak sözler sarf etti.
KAYNAK: Kimler Gelmiş/ Beyaz TV
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Survivor 2024 All Star pek çok açıdan unutulmaz bir sezondu. Fakat en akılda kalan olayların başında Yunus Emre-Aleyna arkadaşlığı yer alıyor.
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Tabii bu durum Yunus Emre'nin eşi Beria'nın hiç hoşuna gitmedi.
Geçtiğimiz sezon gündemi epey meşgul eden bu olaylar hakkında Yunus Emre'den aylar sonra açıklama geldi.
O anları da buraya bırakalım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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