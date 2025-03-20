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"Aleyna'yla Fink Atarken..." Survivor Yunus Emre'den Ortalığı Karıştıracak Sözler

"Aleyna'yla Fink Atarken..." Survivor Yunus Emre'den Ortalığı Karıştıracak Sözler

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.03.2025 - 12:56

Survivor 2024 All Star'ın en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakın tavırları oldu. Yarışma boyunca epey yakın arkadaş olan ikilinin arası son haftalara doğru açılsa da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki aşk dedikoduları çıkmıştı artık! Öyle ki Yunus Emre'nin eşi Beria, sosyal medya hesabından sık sık Aleyna hakkında eleştirel paylaşımlarda bulunuyordu.

Yarışmanın üzerinden aylar geçerken Yunus Emre, Beyaz TV'de Aleyna'yla yakınlığı ve eşinin tepkisi üzerine çok konuşulacak sözler sarf etti.

KAYNAK: Kimler Gelmiş/ Beyaz TV

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Survivor 2024 All Star pek çok açıdan unutulmaz bir sezondu. Fakat en akılda kalan olayların başında Yunus Emre-Aleyna arkadaşlığı yer alıyor.

Survivor 2024 All Star pek çok açıdan unutulmaz bir sezondu. Fakat en akılda kalan olayların başında Yunus Emre-Aleyna arkadaşlığı yer alıyor.

Kırmızı takımda yer alan Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu, yakın arkadaşlıklarıyla sezonun başından itibaren seyircinin radarına takıldı. Ada hayatında sürekli beraber vakit geçiren ikilinin arasından su sızmazken Yunus Emre evli olmasına rağmen iki yarışmacı arasında aşk yaşandığına dair iddialar her gün artıyordu.

Tabii bu durum Yunus Emre'nin eşi Beria'nın hiç hoşuna gitmedi.

Tabii bu durum Yunus Emre'nin eşi Beria'nın hiç hoşuna gitmedi.

Yunus Emre'nin karısı Beria Özden, sosyal medya hesabından sık sık Aleyna hakkında eleştiriler yaparken ayrıca kafa karıştıran açıklamalarda bulunmuştu. Yunus Emre'ye Aleyna'dan uzak dur demekten dilinde tüy biten Beria, bir de hamile olduğunu söylemiş ama daha sonra düşük yaptığını belirtmişti.

Öte yandan Aleyna'nın annesi, iletişim ödülünde kızına Yunus Emre'den uzak durmasını öğütlemiş ve ikilinin arası yarışmanın son haftalarına doğru iyice açılmıştı.

Geçtiğimiz sezon gündemi epey meşgul eden bu olaylar hakkında Yunus Emre'den aylar sonra açıklama geldi.

Geçtiğimiz sezon gündemi epey meşgul eden bu olaylar hakkında Yunus Emre'den aylar sonra açıklama geldi.

Beyaz TV'deki Kimler Gelmiş programına konuk olan Yunus Emre, yarışma esnasında eşi Beria'nın tepkilerinin neler olduğunu şu sözlerle anlattı.

'Survivor'da o bayağı yıprandı ben bayağı yıprandım. Yok bebeğim var dedi, düşürdüm dedi. Ben orada ne psikolojilere girdim hiç haberi yok. Aleyna'yla beni fink atarken görünce çıldırıyordur tabii. Televizyonları parçalamak istiyordur falan. Böyle birbirimizi delirttiğimiz konular oluyor.'

Yunus Emre'nin bu sözleri haliyle sosyal medyada tepki aldı. Bakalım Aleyna cephesinden bir yanıt gelecek mi?

O anları da buraya bırakalım:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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