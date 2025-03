Hudutsuz Sevda'da Flaş Ayrılık! İki Oyuncu Kadroya Veda Ediyor

NOW'ın 2 sezondur yayınlanan sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, aldığı iyi reytinglerle rakiplerinin çok ötesinde. Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrollerinde yer aldığı dizide tansiyon asla düşmezken yeni bölümde şaşırtan anlar yaşanacak. Kadroda yer alan iki sevilen oyuncu, yeni bölümde Hudutsuz Sevda'ya veda edecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş