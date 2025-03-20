onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hudutsuz Sevda'da Flaş Ayrılık! İki Oyuncu Kadroya Veda Ediyor

Hudutsuz Sevda'da Flaş Ayrılık! İki Oyuncu Kadroya Veda Ediyor

Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.03.2025 - 10:01

NOW'ın 2 sezondur yayınlanan sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, aldığı iyi reytinglerle rakiplerinin çok ötesinde. Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrollerinde yer aldığı dizide tansiyon asla düşmezken yeni bölümde şaşırtan anlar yaşanacak. Kadroda yer alan iki sevilen oyuncu, yeni bölümde Hudutsuz Sevda'ya veda edecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Hudutsuz Sevda, 2. sezonuyla bomba gibi ilerliyor.

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Hudutsuz Sevda, 2. sezonuyla bomba gibi ilerliyor.

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi, ilgi çekici konusuyla hala seyirciden tam puan almayı başarıyor. 

Dizinin konusundan da bahsedelim; 

Çocuk yaşta ailesini bir kan davasında kaybeden Halil İbrahim, İstanbul'da sürgün gibi geçen yılların ardından doğduğu topraklara geri döner. Memleketine dönüşü, sevdiği kadın Yasemin’le yeni bir başlangıç yapma umudunu taşırken, karşısına çıkan engeller onu bambaşka bir yola sürükler.

Geçmişin hesabını kapatmaya çalışırken, hayat onu beklenmedik bir şekilde Zeynep’le yollarını kesiştirir. Zeynep, sadece bir kadın değil, Halil İbrahim’in kaderini değiştirecek bir dönüm noktasıdır.

Yüksek reyting oranlarıyla 3. sezonu garanti gibi görünse de yapım şirketi ve kanaldan henüz yeni sezon haberi gelmeyen dizide ciddi ayrılıklar yaşanacak.

Yüksek reyting oranlarıyla 3. sezonu garanti gibi görünse de yapım şirketi ve kanaldan henüz yeni sezon haberi gelmeyen dizide ciddi ayrılıklar yaşanacak.

Birsen Altuntaş, her bölümünde heyecanın tavan yaptığı Hudutsuz Sevda'nın bu akşam (20 Mart) yayınlanacak yeni bölümünde iki oyuncunun ayrılacağını açıkladı. O isimler ise dizide Leyla ve Yavuz karakterlerine hayat veren Yaren Yapıcı ve Nezir Çınarlı olacak.

Altuntaş'ın haberine göre iki oyuncu, unutulmaz sahnelerle yeni bölümde diziye veda edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın