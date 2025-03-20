Hudutsuz Sevda'da Flaş Ayrılık! İki Oyuncu Kadroya Veda Ediyor

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi, ilgi çekici konusuyla hala seyirciden tam puan almayı başarıyor.

Dizinin konusundan da bahsedelim;

Çocuk yaşta ailesini bir kan davasında kaybeden Halil İbrahim, İstanbul'da sürgün gibi geçen yılların ardından doğduğu topraklara geri döner. Memleketine dönüşü, sevdiği kadın Yasemin’le yeni bir başlangıç yapma umudunu taşırken, karşısına çıkan engeller onu bambaşka bir yola sürükler.

Geçmişin hesabını kapatmaya çalışırken, hayat onu beklenmedik bir şekilde Zeynep’le yollarını kesiştirir. Zeynep, sadece bir kadın değil, Halil İbrahim’in kaderini değiştirecek bir dönüm noktasıdır.