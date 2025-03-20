Hudutsuz Sevda'da Flaş Ayrılık! İki Oyuncu Kadroya Veda Ediyor
Hudutsuz Sevda'da Flaş Ayrılık! İki Oyuncu Kadroya Veda Ediyor
NOW'ın 2 sezondur yayınlanan sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, aldığı iyi reytinglerle rakiplerinin çok ötesinde. Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrollerinde yer aldığı dizide tansiyon asla düşmezken yeni bölümde şaşırtan anlar yaşanacak. Kadroda yer alan iki sevilen oyuncu, yeni bölümde Hudutsuz Sevda'ya veda edecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Hudutsuz Sevda, 2. sezonuyla bomba gibi ilerliyor.
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Yüksek reyting oranlarıyla 3. sezonu garanti gibi görünse de yapım şirketi ve kanaldan henüz yeni sezon haberi gelmeyen dizide ciddi ayrılıklar yaşanacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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