23 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün dengeyi bulmakta zorlanabilirsin. Ailenle ya da sevdiklerinle zaman geçirmek istersen işe odaklanman gerekebilir. Tabii bunun tam tersi de olabilir... İşte tam da bu yüzden odaklanmakta zorluk çekebilir, istediğini yapamadığın için biraz da hüzünlü olabilirsin. Güneş ve Venüs arasındaki kavuşum enerjisiyle aşırı uçlara da yönelebilirsin.

Belki de dengeyi sağlamasan dahi mantıklı kararlarla kendini korumaya odaklanmalısın. Özellikle de büyük karar alırken, finansal süreçleri ve kariyer hayatına dair meseleleri yönetirken ne istediğini bilmelisin. Dahası neyin senin için yararlı olacağına odaklanmalısın.

Fayda ve çıkar odaklı atacağın adımlarla günü tamamlamaya çalış. Tüm bunlar olurken anlık heveslere ve dürtülerine kapılarak yeni bir aşka yelken açarsan, şaşırma. Çünkü hislerini baskılaman pek mümkün olmayacak, kısacası bu pazar işler biraz da olsa karışacak gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...