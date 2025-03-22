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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Yumurtalı Ekmek ve Kakaolu Muffin Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Yumurtalı Ekmek ve Kakaolu Muffin Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
22.03.2025 - 19:31

Kahvaltıyı daha keyifli hale getirmek için harika bir önerimiz var! Klasik yumurtalı ekmeği Airfryer’da pişirerek daha hafif ve çıtır bir hale getirebilir, yanına hızlıca kakaolu bir muffin yaparak kahvaltınızı tatlı bir dokunuşla tamamlayabilirsiniz! 🥰

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Airfryer'da Yumurtalı Ekmek ve Kakaolu Muffin Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Yumurtalı Ekmek ve Kakaolu Muffin Nasıl Yapılır?

Yumurtalı Ekmek

Malzemeler

  • 1 yumurta

  • 100 gram beyaz peynir

  • Tuz

  • Karabiber

  • Toz kırmızı biber

  • 1 YK zeytinyağı

  • 2 dilim ekmek

1. Malzemeleri karıştırın ve ekmeğin içini bastırıp harcı dökün. 160 derecede 10 dakika pişirin.

Kakaolu Muffin

Malzemelet

  • 1/2 su bardağı șeker

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 SB süt

  • 1/4 SB sıvı yağ

  • 1,5 su bardağı un (Azar azar ekleme yapılır)

  • 1/2 kabartma tozu

  • 1 vanilya

  • 1/4 ÇK karbonat (olmasa da olur)

  • 2 yemek kaşığı kakao

1. Önce yumurta ve şeker ‘i 8 dk çırpın. Süt ve yağı da ekleyip çırpın. Un (azar azar ekleme yapın) bir kabartma tozu ,bir vanilya, yarım çay kaşığı karbonat (olmasada olur) 4 yemek kaşığı kakao ekleyip çırpın. 

2. Kalıplara pay edin.Hamur işi ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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