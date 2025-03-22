Philips Çift Hazneli Airfryer'da Yumurtalı Ekmek ve Kakaolu Muffin Nasıl Yapılır?

Kahvaltıyı daha keyifli hale getirmek için harika bir önerimiz var! Klasik yumurtalı ekmeği Airfryer’da pişirerek daha hafif ve çıtır bir hale getirebilir, yanına hızlıca kakaolu bir muffin yaparak kahvaltınızı tatlı bir dokunuşla tamamlayabilirsiniz! 🥰