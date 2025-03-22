Özgür Özel, İstanbul İradesine Sahip Çıktı, "Korkmuyoruz" Dedi
Özgür Özel, İstanbul İradesine Sahip Çıktı, "Korkmuyoruz" Dedi
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınışı günlerdir başta Saraçhane Meydanı olmak üzere ülkenin çeşitli meydanlarında protesto ediliyor. Özgür Özel, halkı sokağa davet ederken Saraçhane Meydanı'ndan kalabalıklara seslenerek dayanışma çağrısı yapıyor. Bugün İmamoğlu'nun adliyeye sevk edileceğini hatırlatarak bu gece olabileceklere karşı halkı da uyardı ve yeni eylem alanlarından bahsetti.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edilmeye devam ediliyor.
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Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada olabilecekleri ve yeni eylem alanlarını açıkladı.
"İstanbul'un iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz"
"Korkuyu tükettik..."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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