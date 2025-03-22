Özgür Özel, İstanbul İradesine Sahip Çıktı, "Korkmuyoruz" Dedi

Özel, 'Bu gece her yerde olabiliriz. Önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Sonra gecenin seyrine göre Çağlayan'sa Çağlayan, Vatan'sa Vatan... Vatan'dan sevk olunduysa Çağlayan, olmadıysa Vatan... Çağlayan'da bir şey olur Vatan'a dönülürse tekrar Vatan... Çok çok kötülük olursa Taksim. Bugün biz can yakmadan, hiçbir ananın evladının saçının teline dokunmadan ama yılmadan 81 ilde sokaklardayız, meydanlardayız' dedi.