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Özgür Özel, İstanbul İradesine Sahip Çıktı, "Korkmuyoruz" Dedi

Özgür Özel, İstanbul İradesine Sahip Çıktı, "Korkmuyoruz" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.03.2025 - 19:18

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınışı günlerdir başta Saraçhane Meydanı olmak üzere ülkenin çeşitli meydanlarında protesto ediliyor. Özgür Özel, halkı sokağa davet ederken Saraçhane Meydanı'ndan kalabalıklara seslenerek dayanışma çağrısı yapıyor. Bugün İmamoğlu'nun adliyeye sevk edileceğini  hatırlatarak bu gece olabileceklere karşı halkı da uyardı ve yeni eylem alanlarından bahsetti.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edilmeye devam ediliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edilmeye devam ediliyor.

Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yapılan operasyon sonucunda muhalefet kararı protesto etmeye devam ediyor. Saraçhane'den başlayan protesto dalgası tüm ülkeye yayılmış durumda. Özgür Özel'in dayanışma çağrısına bugün bir yenisi daha eklendi.

Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada olabilecekleri ve yeni eylem alanlarını açıkladı.

Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada olabilecekleri ve yeni eylem alanlarını açıkladı.

Özel, 'Bu gece her yerde olabiliriz. Önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Sonra gecenin seyrine göre Çağlayan'sa Çağlayan, Vatan'sa Vatan... Vatan'dan sevk olunduysa Çağlayan, olmadıysa Vatan... Çağlayan'da bir şey olur Vatan'a dönülürse tekrar Vatan... Çok çok kötülük olursa Taksim. Bugün biz can yakmadan, hiçbir ananın evladının saçının teline dokunmadan ama yılmadan 81 ilde sokaklardayız, meydanlardayız' dedi.

"İstanbul'un iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz"

"İstanbul'un iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz"

Özgür Özel yaptığı açıklamada irade çağrısı yaptı. Özel, 'Hiçbir kanunsuz anayasaya aykırı hiçbir yasağı, üç gündür uymadığımız gibi bugün de uymayacağız. İstanbul'un Şişli'nin, Beylikdüzü'nün iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz. 

Türkiye'de ekonomi kötüye gitsin, düzen bozulsun istemeyiz. Biz devleti kurmuş partiyiz. Düzeni bozmasınlar. Biz aklı selimin hakim olmasını, vicdanların, aklın önde olmasını bekliyoruz.' dedi.

"Korkuyu tükettik..."

"Korkuyu tükettik..."

Özgür Özel açıklamasını 'Ne yapacaksınız diyene... Korkmuyoruz. Biz korkuyu tükettik. Korku kalmadı bizde. Korkmuyoruz.' diyerek noktaladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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