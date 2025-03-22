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Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can Maç Sonunda İmamoğlu'na Destek Verdi

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can Maç Sonunda İmamoğlu'na Destek Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.03.2025 - 18:22 Son Güncelleme: 22.03.2025 - 18:25

Basketbol Süper Ligi’nin 22. hafta maçında Türk Telekom deplasmanda Manisa Basket ile karşı karşıya geldi. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan maçta başkent ekibi Türk Telekom rakibini 89-87 mağlup etmeyi başardı. Maçın sonunda Başantrenör Erdem Can'ın açıklamaları ise gündem oldu.

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Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom deplasmanda Manisa Basket'e konuk oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom deplasmanda Manisa Basket'e konuk oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda Manisa Basket Divissa'yı 89-87 mağlup etti. Maçın sonunda Telekom Başantrenörü Erdem Can gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında olmasına ithafen Erdem Can maç sonu konuşmasını buna ayırdı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında olmasına ithafen Erdem Can maç sonu konuşmasını buna ayırdı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Erdem Can, 'Toplumun göz önünde olan insanlar olarak bugünlerde iki kelam etmek istiyorum' dedi.

"Mavi gözlü, sarışın bir yiğit..." diyerek Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hatırlattı.

"Mavi gözlü, sarışın bir yiğit..." diyerek Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hatırlattı.

Erdem Can, 'Ben ülkemizin gençlerine, onların varlıklarına çok teşekkür ediyorum. Ve şunu unutmayalım; bize mavi gözlü sarışın bir yiğit çok önemli bir klavuz verdi o da Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi. Onu takip edelim” dedi. 

*Ekran görüntüsü beIN Sports ekranından alınmıştır.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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