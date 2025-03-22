Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can Maç Sonunda İmamoğlu'na Destek Verdi

Erdem Can, 'Ben ülkemizin gençlerine, onların varlıklarına çok teşekkür ediyorum. Ve şunu unutmayalım; bize mavi gözlü sarışın bir yiğit çok önemli bir klavuz verdi o da Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi. Onu takip edelim” dedi.

*Ekran görüntüsü beIN Sports ekranından alınmıştır.