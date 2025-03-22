Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can Maç Sonunda İmamoğlu'na Destek Verdi
Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can Maç Sonunda İmamoğlu'na Destek Verdi
Basketbol Süper Ligi’nin 22. hafta maçında Türk Telekom deplasmanda Manisa Basket ile karşı karşıya geldi. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan maçta başkent ekibi Türk Telekom rakibini 89-87 mağlup etmeyi başardı. Maçın sonunda Başantrenör Erdem Can'ın açıklamaları ise gündem oldu.
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Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom deplasmanda Manisa Basket'e konuk oldu.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında olmasına ithafen Erdem Can maç sonu konuşmasını buna ayırdı.
"Mavi gözlü, sarışın bir yiğit..." diyerek Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hatırlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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