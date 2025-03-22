Cem Küçük'ün Ekrem İmamoğlu Paylaşımına Şevket Çoruh'tan Gündem Olan Yanıt
Cem Küçük'ün Ekrem İmamoğlu Paylaşımına Şevket Çoruh'tan Gündem Olan Yanıt
Gazeteci Cem Küçük, menajer Ayşe Barım’ın tutuklanmasını hatırlatıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sanatçıların tepki göstermediğini ileri sürdü. Küçük’e oyuncu Şevket Çoruh’tan net bir yanıt geldi. Yanıta sosyal medya kullanıcıları hem gülümsedi hem destek yağdırdı.
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Cem Küçük, X hesabından sanatçılara dair bir paylaşım yaptı.
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Cem Küçük'ün paylaşımı şöyle oldu:
Oyuncu Şevket Çoruh, Küçük'ün bu paylaşımına çok konuşulacak yanıt verdi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Ayşe barım denen kadının turuklanması muhtemelen önceden planlandı ve bu olaylarda sanat camiasından ses çıkmaması sağlandı. Şimdi çok mantıklı geliyor her şey
Bunlar pat diye olmadı zaten. Öncesinde her şeyi ilmek ilmek işlediler. Yavaş yavaş da turpları çıkarıyorlar heybeden
Bide soruyon mu çek gönder.... bam bam bam
Bence Cem Küçük cevabı anlamadı hala düşünüyor..