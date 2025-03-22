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Cem Küçük'ün Ekrem İmamoğlu Paylaşımına Şevket Çoruh'tan Gündem Olan Yanıt

Cem Küçük'ün Ekrem İmamoğlu Paylaşımına Şevket Çoruh'tan Gündem Olan Yanıt

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.03.2025 - 15:02

Gazeteci Cem Küçük, menajer Ayşe Barım’ın tutuklanmasını hatırlatıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sanatçıların tepki göstermediğini ileri sürdü. Küçük’e oyuncu Şevket Çoruh’tan net bir yanıt geldi. Yanıta sosyal medya kullanıcıları hem gülümsedi hem destek yağdırdı.

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Cem Küçük, X hesabından sanatçılara dair bir paylaşım yaptı.

Cem Küçük, X hesabından sanatçılara dair bir paylaşım yaptı.

Küçük, paylaşımında Ayşe Barım’ın Gezi Parkı olayları gerekçe gösterilerek tutuklanmasını hatırlattı. Sanatçıların bu nedenle korktuğunu ima eden Küçük, Ekrem İmamoğlu’na seçim döneminde destek veren sanatçıların sesinin çıkmadığını iddia etti. 

Sektörde tekelleşme iddiasıyla yargılanan Ayşe Barım’a daha sonra Gezi Parkı soruşturması başlatılmıştı. Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklanmıştı.

Cem Küçük'ün paylaşımı şöyle oldu:

Cem Küçük'ün paylaşımı şöyle oldu:
twitter.com

'Ekrem İmamoğlu’na seçim döneminde destek veren sanatçılardan tık yok. Ayşe Barım tutuklanınca hepsinin sesi kısıldı. Sayın sanatçı (!)  takımı, Ekrem İmamoğlu’nun şimdi desteğe ihtiyacı var. Hadi gösterin kendinizi.'

Oyuncu Şevket Çoruh, Küçük'ün bu paylaşımına çok konuşulacak yanıt verdi:

Oyuncu Şevket Çoruh, Küçük'ün bu paylaşımına çok konuşulacak yanıt verdi:

'Nerden istersiniz' diye soran Çoruh'un paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Çoruh'un paylaşımına gelen tepkiler 👇

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Sosyal medya kullanıcısı Çoruh'un paylaşımına, oyuncunun Arka Sokaklar'da canlandırdığı Mesut Komiserin ikonik gülüşüyle yanıt verdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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houseof

Ayşe barım denen kadının turuklanması muhtemelen önceden planlandı ve bu olaylarda sanat camiasından ses çıkmaması sağlandı. Şimdi çok mantıklı geliyor her şey

Kar tanesi

Bunlar pat diye olmadı zaten. Öncesinde her şeyi ilmek ilmek işlediler. Yavaş yavaş da turpları çıkarıyorlar heybeden

İzzet Erğun

Bence Cem Küçük cevabı anlamadı hala düşünüyor..