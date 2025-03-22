Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca’dan Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki
Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca’dan Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört gündür gözaltında. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına toplumun her kesiminden tepki yağıyor. Tepki gösterenlerden birisi de Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca oldu. X hesabından paylaşım yapan Karaca, 'Hiç davaya dönüşmeyen ya da yıllarca bekletilen yüzlerce başka dosya varken; bazı isimlere ilişkin süreçlerin hızla ve siyasi sonuç doğuracak şekilde yürütülmesi, adaletin değil, tercihin göstergesidir' ifadelerini kullandı.
Kullanıcılardan kimisi Karaca'nın sözlerine hak verdi kimisi ise Karaca'nın AKP'ye yakınlığını hatırlatıp bu paylaşıma 'şaşırdıklarını' belirtti.
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Nihal Bengisu Karaca sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
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Karaca'nın gözaltına dair eleştirileri şöyle: "Mesele adalet değilse, cezalandırılan şey suç değildir." 👇
Paylaşıma destek verenler de oldu Karaca'nın AKP'ye yakınlığını hatırlatanlar da... İşte o yorumlardan birkaçı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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