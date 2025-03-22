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Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca’dan Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki

Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca’dan Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.03.2025 - 14:03

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört gündür gözaltında. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına toplumun her kesiminden tepki yağıyor. Tepki gösterenlerden birisi de Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca oldu. X hesabından paylaşım yapan Karaca, 'Hiç davaya dönüşmeyen ya da yıllarca bekletilen yüzlerce başka dosya varken; bazı isimlere ilişkin süreçlerin hızla ve siyasi sonuç doğuracak şekilde yürütülmesi, adaletin değil, tercihin göstergesidir' ifadelerini kullandı. 

Kullanıcılardan kimisi Karaca'nın sözlerine hak verdi kimisi ise Karaca'nın AKP'ye yakınlığını hatırlatıp bu paylaşıma 'şaşırdıklarını' belirtti.

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Nihal Bengisu Karaca sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Nihal Bengisu Karaca sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. İmamoğlu ile birlikte İBB'ye başlatılan operasyonda 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararı toplumun tepkisine neden oldu. Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını X hesabından yaptığı bir paylaşımla eleştirdi.

Karaca'nın gözaltına dair eleştirileri şöyle: "Mesele adalet değilse, cezalandırılan şey suç değildir." 👇

Karaca'nın gözaltına dair eleştirileri şöyle: "Mesele adalet değilse, cezalandırılan şey suç değildir." 👇
twitter.com

'Farkında mısınız, pek çok kişi, - buna CHP'li olmayanlar da dahil- olanları İmamoğlu’nun şahsıyla ilgili ya da “İBB’de de ne dolaplar dönmüş” olarak görmüyor. 

Çünkü seçilmiş bir adamı uyuşturucu tüccarı gibi şafak baskınıyla ve 106 kişiyle beraber aldığınızda mesele muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayını/ adaylarını etkisizleştirmek, muhalefeti güven kaybına uğratmak ve yapılacak ilk seçimde güçlü bir alternatifin ortaya çıkmasını engellemek olarak görünür.

Tabii burada ilk soru “Ne yani, biri cumhurbaşkanı adayı diye, hakkındaki şikayetleri yargı görmezden mi gelsin?” 

Elbette hayır. Ama yargının neyle ne zaman ne ölçekte ilgilendiği de mercek altına alınması gereken bir meseledir . Aynı ölçüde ciddiyetle ele alınmayan, hiç davaya dönüşmeyen ya da yıllarca bekletilen yüzlerce başka dosya varken; bazı isimlere ilişkin süreçlerin hızla ve siyasi sonuç doğuracak şekilde yürütülmesi, adaletin değil, tercihin göstergesidir. 

Mesele adalet değilse, cezalandırılan şey suç değildir. 

Tepkisini gösteren insanların itirazı da tam olarak buna…

Yargının bir denge ve denetim mekanizması olmaktan çıkıp, iktidarın stratejik hamlelerinin zemini hâline gelmesine. 

Hukukun, kamu yararını gözeten bir norm olmaktan çıkıp, siyasal hedefler doğrultusunda pozisyon almasının normalleştirilmesine...'

Paylaşıma destek verenler de oldu Karaca'nın AKP'ye yakınlığını hatırlatanlar da... İşte o yorumlardan birkaçı 👇

Paylaşıma destek verenler de oldu Karaca'nın AKP'ye yakınlığını hatırlatanlar da... İşte o yorumlardan birkaçı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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